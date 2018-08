Rebook fait le buzz avec un soutien-gorge inspiré de la NASA

Rebook a mis au point le soutien-gorge du futur. L’équipementier utilise une matière que l’on retrouve dans les combinaisons de la NASA et qui se comporte différemment selon la situation.

Un gel très particulier

C’est un problème qui ne touche pas vraiment les hommes. Mais, pour une femme, ne pas porter de vêtements, enfin plutôt de sous-vêtements adaptés pour le sport peut parfois poser de très grands problèmes. Conscientes du problème, certaines marques se sont décidées à proposer des solutions innovantes. Et autant dire que dans ce registre, l’innovation de Reebok présentée par nos confrères de Fast Company met la barre très haut.

L’idée ? C’est relativement simple tout en étant très compliqué. L’entreprise vient de lancer un nouveau soutien-gorge de sport baptisé Pure Move. Sa particularité ? Il intègre une technologie que l’on trouve dans les combinaisons spatiales de la NASA ou des vestes pare-balles. Concrètement, la matière utilisée se comporte différemment selon la situation. En cas de déplacement lent, c’est du liquide. Mais, à haute vitesse, cela devient presque solide.

D’autre vêtements au programme ?

Quand les chercheurs de Reebok ont découvert l’existence de ce gel, ils ont commencé à réfléchir à ses usages potentiels dans les vêtements. Dans le cas d’un soutien-gorge, quand une femme court, par exemple, cela permet d’avoir un appui plus solide et proposer plus de compression. Quand elle fait une activité plus relaxante comme du yoga par exemple, le soutien-gorge sera plus tranquille et moins comprimant pour les femmes. De quoi trouver un équilibre entre le confort et le support. Reebok a bien compris que l’aspect NASA pourrait être vendeur. C’est mis en avant dans la vidéo promotionnelle.

Selon les premiers tests qui ont été menés, le soutien-gorge se fait oublier quand le support n’est pas nécessaire. De quoi séduire les clientes. Si le pari est réussi, d’autres vêtements devraient réussir. « Découvrir ce matériau est excitant pour un designer parce que cela ouvre de nombreuses possibilité » a ainsi précisé une chercheuse de Reebok.

