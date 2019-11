Singles Day : les 5 offres irrésistibles du nouveau Black Friday 🔥

Le Singles Day est une opĂ©ration proche du Black Friday originaire de Chine et qui en est Ă sa onzième Ă©dition. C’est le gĂ©ant Alibaba qui a crĂ©Ă© cette opĂ©ration en rĂ©ponse au cĂ©lèbre « vendredi soir » qui est lui, soutenu par Amazon. Pendant 24 heures, ce sont des millions de promotions spĂ©ciales que l’on retrouve sur les sites marchands chinois – mais dĂ©sormais aussi occidentaux – avec des rĂ©ductions tout simplement incroyables. Pour ceux qui veulent faire leurs achats de NoĂ«l Ă prix mini, vous trouverez ci-dessous une sĂ©lection de bons plans au Singles Day.

Guide des meilleurs plans au Singles Day

Le Singles Day se tient le 11/11 (11 novembre) en rĂ©fĂ©rence au chiffre des cĂ©libataires. Pendant cette journĂ©e, ce sont des milliers d’offres flash qui sont disponibles sur tous les sites marchands, sur le mĂŞme principe que le Black Friday. En 2018, Alibaba avait gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires en seulement 24 heures, relayant sa campagne avec une chaine en continu et des cĂ©lĂ©britĂ©s qui interviennent tout du long. A titre de comparaison, le Black Friday en France reprĂ©sente 1 milliard de chiffre d’affaires – tous marchands confondus.

Bon plan du Singles Day en direct :

Dernière mise à jour : lundi 11 novembre, 9h15

Cette opĂ©ration du Singles Day semble dĂ©sormais prendre son envol partout dans le monde – y compris en France – avec des acteurs aussi bien chinois que locaux qui misent sur cet Ă©vĂ©nement pour attirer un grand public sur leur site, avec des bonnes affaires très gĂ©nĂ©reuses. En France, le marchand AliExpress rĂ©alise un très gros coup pour cette Ă©dition 2019 des Singles Days avec des promotions hyper compĂ©titives sur de très belles marques.

Dans le cas de la France, le Singles Day est Ă©galement animĂ© par des acteurs plus classiques du e-commerce Ă l’instar d’Amazon, Cdiscount ou encore Fnac Darty. Ils en profitent pour mettre en avant des promotions via des ventes flash sur certains produits ainsi que des codes promos Ă appliquer sur des paniers d’un certain niveau. Alors que NoĂ«l est dans un mois, il y a tout un tas de très belles offres flash Ă saisir au plus vite avant la rupture de stock.

Ci-dessus, vous pouvez par exemple voir l’offre de Fnac pour les Singles Day. Ces remises sont Ă©galement cumulables avec d’autres promotions que l’on peut retrouver sur le site pendant l’opĂ©ration. Autrement dit, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de produits avec des rĂ©ductions jusqu’Ă -30% voire mĂŞme parfois -40% dans certains cas pendant cette journĂ©e du Singles Day, sans aucune difficultĂ©. C’est le mĂŞme constat chez Cdiscount, ou mĂŞme chez Amazon. AliExpress est encore un cran au dessus avec des remises jusqu’Ă -70% sur bon nombre de produits – y compris tous les pĂ©riphĂ©riques et accessoires pour tĂ©lĂ©phones et ordinateurs.

AliExpress, grand gagnant du Singles Day

Si vous n’ĂŞtes pas encore familier avec AliExpress, nous vous invitons Ă prendre un peu de temps cette journĂ©e fĂ©riĂ©e en France pour dĂ©couvrir l’opĂ©ration Singles Day sur le site marchand en vous y inscrivant, sans aucun engagement. En parallèle, les marchands en ligne comme Amazon, Fnac ou Cdiscount sont plus classiques mais leurs promotions sont vraiment très gĂ©nĂ©reuses. Pour ceux qui redoutent le Black Friday avec les ventes flash très courtes, c’est le moment d’avancer un peu ses achats et ĂŞtre tranquille par la suite.

Mais comme pour le Black Friday, le Singles Day est un moment très populaire et les fortes rĂ©ductions que l’on peut trouver ne sont pas illimitĂ©es. Autrement dit, il faut se dĂ©pĂŞcher pour pouvoir pleinement obtenir les offres et les meilleures remises possibles sur le marchĂ© français. Les promotions sont limitĂ©es non seulement par le stock, mais aussi par la durĂ©e : le Singles Day enchaine les remises, il faut ĂŞtre vraiment rĂ©actif pour en profiter un maximum.

Pour son arrivĂ©e en France, AliExpress est vraiment devant tous les autres acteurs du marchĂ©, avec des rĂ©ductions Ă couper le souffle. Lui seul sait comment s’y prendre pour cette journĂ©e des cĂ©libataires, mais les autres marchands essaient d’emboiter le pas. C’est le cas d’Amazon qui surveille de près son rival, et qui a dĂ©cidĂ© pour l’occasion de mettre Ă l’honneur des produits Ă©lectroniques aussi populaires que les ordinateurs MacBook, la Microsoft Surface Pro et autres casques sans fil. Nous vous invitons Ă aller directement sur le site marchand pendant ce Singles Day pour dĂ©couvrir toutes les offres mises en avant.

Que ce soit AliExpress, Fnac ou Cdiscount, tous ces marchands mettent en avant pendant les Singles Day la possibilitĂ© de se rĂ©tracter sous 15 jours – une obligation lĂ©gale pour protĂ©ger les consommateurs français. Amazon va encore plus loin puisqu’il permet Ă ses clients de changer d’avis sous 30 jours après leur achat. Quel que soit le e-commerçant Ă©voquĂ© ci-dessus, les retours sont très faciles et les remboursement rapide. Cela permet d’avoir une seconde chance si on a achetĂ© un peu rapidement, en sautant sur une vente flash.

Tout au long de la journĂ©e, nous mettrons Ă jour cet article avec les meilleurs plans disponibles. N’hĂ©sitez donc pas Ă revenir pour trouver les deals du Singles Day pour faire des Ă©conomies et acheter intelligemment. Le marchand AliExpress a dĂ©cidĂ© de maintenir cette annĂ©e son opĂ©ration jusqu’au mardi, ce qui permet d’avoir un peu de temps en plus pour profiter de cette nouvelle alternative au Black Friday, encore plus tĂ´t et toujours plus compĂ©titif.

