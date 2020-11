Singles Day : le Redmi Note 9 Pro en chute libre aujourd’hui (-50%)

Singles Day sur Aliexpress commence très fort cette année. Et pour cause, le marchand met à l’honneur des tonnes de produits avec des réductions très agressives. Aujourd’hui, il fait tomber le prix du Redmi Note 9 Pro, un très bon smartphone entrée de gamme présenté par Xiaomi il y a quelques mois. Au top de sa catégorie, le téléphone voit son tarif baisser de 299 euros à 158 euros, une remise absolument dingue.

Pour profiter de ce prix chez Aliexpress, il vous suffit de collecter les coupons sur la page produit, puis d’entrer le code 20AEBONUS18 dans le panier. Le produit est expédié de l’entrepôt espagnol du marchand. Un chose est sûre, à ce tarif il ne devrait pas rester longtemps en ligne.

Voir l’offre sur Aliepress

Dévoilé en avril dernier lors du premier confinement, le Redmi Note 9 Pro présente un excellent rapport qualité-prix. Il se dote de belles spécificités techniques tout en gardant un tarif accessible à un grand nombre d’utilisateurs, ce qui est tout à son avantage. Il s’est rapidement retrouvé dans le Top des ventes de smartphones en France, une place qu’il occupe encore à ce jour. S’il est considéré comme un smartphone entrée de gamme, il emprunte quelques caractéristiques au segment des téléphones de milieu de gamme.

Le Redmi Note 9 Pro est le smartphone le plus premium d’une gamme composée de trois modèles. On retrouve aussi les Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S, des téléphones un peu moins chers et moins performants que le premier. Ils sont actuellement proposés aux prix respectifs de 179 euros et 199 euros. Surprise, Aliexpress affiche une réduction immédiate qui fait baisser le prix du Redmi Note 9 Pro en dessous des modèles moins puissants pour Single Days.

Le Redmi Note 9 Pro est le modèle de la gamme qui propose le plus grand écran et la meilleure qualité photo. Il a droit à un quadruple module photo avec capteur principal de 64 Mpx, ce qui explique pourquoi il est plus premium que les autres téléphones de la même génération. Ce sont des éléments à prendre en compte lors du choix de votre nouvel appareil, en partie si vous accordez de l’importance à la photo et la vidéo.

Le Redmi Note 9 Pro, presque un smartphone milieu de gamme ?

Depuis sa sortie officielle en avril dernier, le Redmi Note 9 Pro séduit beaucoup d’utilisateurs. Il a l’avantage de ne pas faire de concessions sur sa fiche technique tout en conservant un prix raisonnable, c’est d’ailleurs la marque de fabrique de Xiaomi. On ne peut logiquement pas le comparer aux derniers iPhone 12, car les tarifs de ce dernier sont hautement plus élevés, mais il reste au top de son segment, c’est le plus important. Il peut convenir à beaucoup plus de clients dont les budgets sont plus serrés, surtout à ce prix là sur Aliexpress.

Pour ce qui est de sa fiche technique, le Redmi Note 9 Pro a droit à un bel écran LCD de 6,7 pouces pour une caméra intégrée directement à l’écran. Cette fonctionnalité qu’on retrouve surtout sur les smartphones premium permet un impressionnant ratio écran/corps de 84%. C’est généreux pour un téléphone de ce créneau. Le verre Gorilla Glass 5 permet d’éviter les rayures et de conserver l’écran en bon état.

Le Redmi Note 9 Pro a quelques pions à avancer avec son offre photo. Il propose un quadruple module photo, ce qui est habituellement l’apanage des smartphones milieux de gamme plutôt que de ceux de sa catégorie. Le module embarque un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Sinon, l’appareil bénéficie de 64 Go de stockage, sachant que vous pouvez obtenir plus d’espace avec des cartes microSD ou nano-SIM.

Actuellement à prix barré sur Aliexpress, le Redmi Note 9 Pro est équipé d’une batterie de 5 020 mAh, ce qui promet une autonomie à la hauteur des modèles qui sont plutôt premium. L’autonomie affichée en d’environ deux jours pour une utilisation classique, de quoi être tranquille un moment. Si ce n’est pas le plus performant de la société, le processeur Qualcomm Snapdragon 720G fera tourner votre smartphone et toutes les applications sans encombre.

Le prix du téléphone justifie largement le fait que le Redmi Note 9 Pro ne profite pas de la dernière puce de Qualcomm. Cela est loin d’empêcher le téléphone d’être parfait pour un usage au quotidien. Il a tous les avantages et les spécificités d’un smartphone à prix accessible, surtout si vous voulez un bel écran et une offre photo qui dépasse les attentes. C’est un excellent modèle que le tarif en baisse sur Aliexpress rend encore plus compétitif sur le marché.

Xiaomi et Aliexpress main dans la main

Ce deal flash fait baisser le prix du Redmi Note 9 Pro de 299 euros à 158 euros, ce qui représente une remise de presque -50%. On sait déjà que ce tarif agressif va attirer du monde, surtout alors que les fêtes de fin d’année se profilent à grande vitesse. C’est une parfaite occasion d’anticiper sur vos cadeaux de Noël ou tout simplement de vous faire plaisir.

Aliexpress nous propose une petite surprise avec cette offre flash. C’est parfait pour faire un cadeau de Noël dès maintenant, avec les deals en cours, plutôt que de tout devoir faire de l’urgence. Même si vous offrez le téléphone et qu’il ne plait pas, vous aurez un mois pour le retourner à la plateforme et bénéficier du remboursement complet sur le produit.

Pour Singles Day, Aliexpress y va fort cette année. Cet acteur de poids a décidé de s’attaquer à toutes les grandes marques, il dévoile des offres en rafale depuis le début de l’opération. On retrouve des deals flash sur des produits très récents, les remises peuvent largement aller jusqu’à -60%. Les marques premium sont mises à l’honneur pour cette édition, que ce soit Xiaomi, Huawei, OnePlus, mais aussi Anker et autres. C’est parfait pour préparer ses cadeaux de Noël tout en faisant des économies.

Pour voir le deal sur Aliexpress, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon