Singles Days : les deals flash jusqu’à -80% de ce Black Friday 🔥

Après onze éditions du Singles Day, les marchands sont toujours mieux organisés pour proposer à tous leurs clients des milliers de bonnes affaires sur ce jour des célibataires. S’il a officiellement eu lieu hier (11/11), quelques acteurs de taille comme AliExpress et Amazon poursuivent leurs remises pour cette alternative au Black Friday avec à la clé, jusqu’à -70% de rabais sur les plus grandes marques.

Voici les participants au Singles Day en France :

Si vous suivez le Black Friday ou encore le Singles Day de près pour accéder à des milliers de remises, vous avez probablement eu le temps hier de consulter les milliers d’offres spéciales mises en avant par AliExpress, Amazon, Fnac, Darty mais aussi le site Cdiscount. Pour ceux qui ont été pris de cours, nous avons établi une liste ci-dessous qui indique en temps réel les meilleures opportunités d’économiser de l’argent.

Le top des offres flash pour le Singles Day

Entre les différents participants aux Singles Day, ce Black Friday issu de Chine, il y a vraiment des milliers de pages de bons plans à lire. Pour vous aider à vous y retrouver dans de dédale, nous avons mis en place la liste ci-dessous qui référence toutes les grandes promotions spéciales valables en ce moment. Elles sont mises à jour selon le stock disponible, et les éventuelles ruptures affichées.

Bons plans du Singles Day en direct :



Dernière mise à jour : mardi 12 novembre, 7h11

AnnĂ©e après annĂ©e, le Singles Day devient toujours davantage un succès, et les marchands n’hĂ©sitent pas Ă augmenter encore le nombre de promotions pour attirer toujours plus de monde. En Chine, ce sont des dizaines de milliards d’euros qui sont dĂ©pensĂ©s pendant 24 heures durant, sur des millions de produits en promotion. Si AliExpress est le fondateur du Singles Day, Amazon, qui a lui exportĂ© le Black Friday en France, est toujours très attentif et s’adapte aux offres.

Ce qui tombe bien, c’est que pendant le Singles Days, Amazon fait déjà des ventes flash en amont du Black Friday avec de très belles offres à saisir sur diverses thématiques, allant de l’électronique en passant par le bricolage ou la mode. C’est la même chose chez Cdiscount ou encore chez Fnac et Darty qui n’hésitent plus à sortir de très belles promotions en novembre pour capter l’attention du public. L’inconvénient est que le stock disponible est toujours limité pendant les Singles Day ou le Black Friday, il faut donc savoir dégainer très rapidement pour parvenir à toucher les meilleures offres.

Profiter du Singles Day, ce Black Friday chinois ?

Avant le Black Friday, le Singles Day est traditionnellement le jour des célibataires en Chine. Il est caractérisé par sa date qui n’est composée que du chiffre 1 (11 novembre). En 2018, ce sont pas moins de 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui ont été générés sur le site marchand AliExpress en l’espace de ces 24 heures du Singles Day. C’est de loin meilleur que le Black Friday, qui représentait en France environ un milliard d’euros de chiffre, et 5 milliards d’euros aux États-Unis.

Cette année, AliExpress a décidé de renforcer encore sa visibilité dans l’Hexagone et en Europe avec des offres bien plus agressives et abondantes pour ce Singles Day. Lors du Black Friday, le marchand laisse toutefois encore sa place à des acteurs plus présents dans l’Hexagone comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et aussi Darty.AliExpress a cependant décidé de prolonger ses promotions sur la journée de mardi, ce qui laisse imaginer qu’il se placera bientôt sur le Black Friday.

Lors du Singles Day, il y a plusieurs types de mises en avant proposées par les marchands. Sur le site marchand AliExpress, il y a la possibilité avant la date de passer des précommandes sur des produits avec un niveau de remise fixé au préalable. Pour les autres e-commerçants plus traditionnels, il y a des ventes flash ainsi que des promotions en continu. Elles sont conditionnées à la fois par le stock et par une durée de temps.

Le Singles Day s’Ă©tale sur 48 heures

Alors qu’il s’étalait historiquement sur une seule journĂ©e, le Singles Day dure cette annĂ©e 48 heures et ALiExpress met en avant des offres encore ce mardi. Amazon et Cdiscount n’ont pas tardĂ© pour emboiter le pas et en faire de mĂŞme, en renouvelant leurs promotions pour cette deuxième journĂ©e de l’opĂ©ration. C’est donc toujours une bonne occasion de rĂ©aliser de bonnes affaires sur internet, en toute simplicitĂ©.

Comme Ă chaque Ă©pisode de bons plans, les Singles Day comme le Black Friday impliquent qu’il y a toujours une certaine urgence Ă saisir certaines offres avant qu’elles n’arrivent au bout de leur stock. Pour vous laisser une seconde chance, les marchands actifs en France sont dans l’obligation d’offrir Ă leurs clients une pĂ©riode de 15 jours pendant laquelle ils peuvent changer d’avis et retourner leur achat. Si Amazon monte mĂŞme jusqu’à 30 jours de rĂ©flexion, les autres Ă l’instar d’AliExpress, Cdiscount ou Fnac se limitent Ă 15 jours.

Alors qu’on se rapproche maintenant de la fin de la deuxième journée en Chine de ce Singles Day, un réel équivalent au Black Friday venu des États-Unis, il ne reste vraiment pus beaucoup d’opportunités à saisir. Nous ne pouvons que vous inviter à vous dépêcher au plus vite d’aller consulter les différents sites marchands. Si vous n’avez pas le temps, notre sélection mise à jour en temps réel plus haut sur cette page devrait vous aider à voir plus clair sur les principaux deals mis en avant.

Comme vous pouvez le constater par vous-même, le Singles Day est comme le Black Friday : ce sont les plus belles marques du monde qui sont mises en avant. C’est le cas par exemple de Apple, Samsung ou encore Xiaomi dans la téléphonie, mais on retrouve les plus beaux noms sur la plupart des thématiques disponibles sur internet. Si vous n’êtes pas très familiers avec AliExpress, nous vous invitons à vous y intéresser et prendre un peu de temps pour découvrir les milliers d’offres toujours actives.

Pour voir les offres du Singles Day, c’est ici :

Voir toutes les offres