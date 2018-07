Snapchat : un nouveau type de partenariat pour attirer les journalistes

Comme Twitter, Snapchat veut devenir une source pour les journalistes.

Depuis que les réseaux sociaux existent, les journalistes s’en servent pour trouver et vérifier des informations, mais aussi pour compléter leurs articles avec des publications intégrées. Dans ce domaine, Snapchat est cependant encore à la traîne.

Mais le petit fantôme jaune veut changer cela

En début d’année, Snapchat lançait enfin une fonctionnalité d’intégration, qui permet d’insérer des contenus publics de la plateforme sur des articles de presse (en ligne). Plus récemment, Snap a aussi créé une plateforme qui permet d’intégrer des fonctionnalités de son appli sur les sites et les application tierces. Et maintenant, il rend les publications plus faciles à découvrir pour les journalistes.

En effet, comme le rapport notre confrère Axios, Snapchat vient de lancer un nouveau type de partenariat qui devrait rendre la découverte de contenus sur Snapchat plus facile. NewsWhip, Storyful, SAM Desk et TagBoard, des services qui permettent déjà aux journalistes d’explorer les publications sur Facebook et Twitter, supportent désormais aussi Snapchat.

James Neufeld, CEO de SAM Desk, se réjouit de cette nouvelle collaboration. « Les données géographiques de Snapchat sont vraiment dignes de confiance par rapport aux autres plateformes, et elles peuvent être très ciblées, ce qui fait que le contenu complète bien le journalisme textuel sur Twitter », a-t-il déclaré. « Avec notre IA, les journalistes peuvent combiner les deux ensembles de données pour trouver des faits et publier les nouvelles beaucoup plus vite ».

Et ces partenariats devraient également bénéficier à Snapchat. En effet, plus les journalistes utiliseront Snapchat, plus il y aura d’intégration de son contenu dans les articles. Et cela devrait aider le réseau social à attirer de nouveaux utilisateurs.