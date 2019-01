Soldes 2019 : 5 offres flash à pas rater ce jeudi 🔥

Encore plus cette annĂ©e, cette phase de soldes d’hiver est une bonne occasion pour obtenir de belles promotions sur la plupart des catĂ©gories de produits. Pour ce nouvel Ă©pisode de soldes d’hiver 2019, les marchands ont mis les petits plats dans les grands et les offres promos sont Ă la hauteur des attentes des clients : Amazon, Fnac, Darty, Boulanger mais surtout Cdiscount ont des rĂ©ductions en stock sur une grande partie de leur inventaire. Avant de rentrer dans le dĂ©tail des meilleurs bons plans ce jeudi, vous trouverez d’abord la liste des principaux participants aux soldes.

D’un site marchand Ă un autre, beaucoup de produits en promotion se recoupent : il faut donc aller consulter chacun de ces derniers pour voir quelles sont les meilleures offres en cours pour de dĂ©terminer la meilleure rĂ©duction pendant les soldes d’hiver. Ci-dessous, nous vous avons facilitĂ© une petite partie de la tâche sur un certain nombre de rĂ©fĂ©rences très populaires en ce moment – en vous mettant le meilleur tarif disponible associĂ© Ă chaque fois avec un grand marchand prĂ©sent en France. Cette liste a vocation Ă Ă©voluer au fil de la journĂ©e selon les stocks disponibles.

Soldes : Top des offres en direct

Mise Ă jour : 17 janvier, 8h03

Ces offres sont pour quelques unes durables sur l’intĂ©gralitĂ© de la pĂ©riode des soldes (selon le stock disponible Ă©videmment) tandis que d’autres sont ce qu’on appelle des « ventes flash ». Amazon et Cdiscount sont amateurs de ce type d’offres qui sont limitĂ©es dans le temps (parfois la journĂ©e, parfois quelques heures) et qui permettent d’obtenir des rĂ©ductions encore plus Ă©levĂ©es que les promotions classiques en fil rouge pendant les soldes. C’est un bon moyen d’Ă©conomiser encore davantage – mais il faut pour cela se connecter rĂ©gulièrement sur les sites marchands pour trouver le bon moment oĂą le produit est en vente flash. Certains produits ne sont jamais en vente flash.

Pour voir les meilleures offres pendant les soldes, c’est ici :

Voir toutes les promotions

Soldes : rendez-vous sur Amazon et Cdiscount

Les soldes d’hiver sont le plus grand Ă©vĂ©nement commercial de l’annĂ©e en France depuis longtemps, et ils reprĂ©sentent pour certains marchands un cinquième de leurs revenus annuels. Il faut dire que la pĂ©riode est Ă©galement longue puisqu’elle ne dure pas moins de 6 semaines cette annĂ©e, comme cela a Ă©tĂ© dĂ©fini par le gouvernement. Les marchands en ligne comme Cdiscount ou Amazon participent aux soldes sur toute la pĂ©riode – bien que les meilleures offres auront lieu pendant les premières semaines. Pour ce jeudi, dĂ©but de la deuxième dĂ©marque des soldes, les offres et rĂ©ductions sont toujours aussi intĂ©ressantes et les produits en vogue ne sont toujours pas en rupture. C’est le moment pour en profiter.

Bien qu’il y ait des dĂ©marques au fil du temps qui devraient permettre d’obtenir des pourcentages de rĂ©ductions encore supplĂ©mentaires Ă celles disponibles aujourd’hui, ce ne sont gĂ©nĂ©ralement pas les plus grandes marques, ni les produits les plus populaires, qui verront ces remises appliquĂ©es pendant les soldes sur Cdiscount et Amazon par exemple. Sur l’Ă©lectromĂ©nager, Cdiscount propose en ce moment pas moins de 60% de rĂ©duction sur une quantitĂ© limitĂ©e de rĂ©fĂ©rences.

Il faut savoir que les meilleures promotions sur ces produits à la mode expirent assez rapidement, et qu’il n’y a donc pas l’occasion de voir des marques comme Bose, Apple, Samsung, Philips, Sony, Whirlpool, Bosch, LG ou Microsoft passer aux démarques supplémentaires. La première phase de soldes offre déjà des remises entre 20 et 50% sur ces marques, et cela les rend extrêmement attractives auprès des amateurs de bons plans. La deuxième démarque des soldes, qui a démarré il y a quelques heures, a permis de gagner encore 5 à 10% sur ces promos.

Au niveau du planning, ce sont donc les premiers jours des soldes en janvier qui seront donc les meilleurs pour trouver des bons plans soldes Cdiscount, Amazon et consorts. Officiellement, ils ont commencé le 9 janvier 2019, et les deux premières semaines seront le point d’orgue de l’opération. Ce jeudi, c’est donc le bon moment pour trouver le maximum de promotions les plus intéressantes. Plus on avance dans les démarques à travers les soldes, plus il reste des produits qui ont du mal à partir, et qui sont donc moins intéressants.

Voir toutes les promotions

Cdiscount baisse le prix de l’électroménager

L’électronique et l’électroménager sont les terrains de jeux préférés de Cdiscount pendant les soldes. Il va encore plus loin que Amazon cette année, et il a promis pas moins de 3 millions de références en promotion pendant toute la période de soldes, et des remises qui montent jusqu’à -80%. De son côté, le marchand numéro 1 Amazon a décidé quant à lui d’offrir des remises sur davantage de catégories – bien qu’elles soient sensiblement moins intéressantes que celles de Cdiscount.

Sur internet, on retrouve généralement les meilleures promotions pendant les soldes sur des catégories comme l’électronique et l’électroménager. Il ne faut pas non plus oublier Fnac ou Darty et Boulanger qui sont particulièrement compétitifs sur ces catégories. Grâce aux ventes flash qui sont des promotions sur une courte durée définie et avec un stock limité, on peut parfois obtenir des pourcentages de réduction vraiment très élevés pour des marques très populaires.

Ce week-end vous pourrez donc trouver les meilleures remises de toutes les soldes, c’est le moment idéal pour faire ses courses. Si vous voulez éviter les foules dans les magasins, et les manifestations à travers la France, les sites marchands sont une très bonne solution. C’est aussi eux qui ont les meilleures offres sur de nombreux produits.

Les meilleures promos pendant les soldes

Si les pourcentages de remise les plus élevés sont recensés pendant les soldes d’hiver et d’été, c’est qu’il y a une raison : ces périodes promotionnelles sont contrôlées par le gouvernement, qui dicte également les obligations des marchands tout au long de l’année. Et pendant les soldes, les marchands comme Amazon ou Cdiscount sont autorisés à vendre leur stock à perte (sous certaines conditions). Hors soldes, une telle pratique n’est pas autorisée – et elle est donc passible de lourdes sanction.

C’est donc en grande partie cette raison qui justifie que les remises lors des soldes sont plus élevées que lors de temps forts de promotions comme on a le Black Friday en novembre ou le Prime Day en juillet par exemple. En effet, ces jours de réductions ne permettent pas à Amazon ou Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty de faire de remises supérieures à leurs marges.

Parmi les autres obligations des marchands pendant les soldes, il faut savoir qu’ils sont aussi obligés de maintenir les conditions de rétractation que l’on peut avoir hors période de soldes. Autrement dit, un Amazon, Cdiscount ou tout autre marchand traditionnel doit obligatoirement offrir une période de 14 jours pendant lesquels le client peut renvoyer le produit en excellent état s’il n’est pas satisfait de ce dernier. Il obtiendra ainsi un remboursement intégral.

Pendant les soldes, il faut savoir ĂŞtre le plus malin et consulter toutes les boutiques de marchands sur internet dans l’optique trouver les meilleures promotions disponibles. Mais avec ces centaines de milliers de promotions sur chacun des sites e-commerce comme Amazon ou Cdiscount, cela devient très rapidement compliquĂ©. C’est pour cela que nous avons mis en place cette liste affichĂ©e ci-dessus qui sera mise Ă jour en temps rĂ©elle selon les meilleures offres disponibles chez les diffĂ©rents e-commerçants. N’hĂ©sitez pas Ă revenir souvent sur cette page pour trouver les bons plans du moment sur des catĂ©gories aussi populaires que l’électronique, l’informatique, le son ou encore l’électromĂ©nager.

Pour voir toutes les soldes de Cdiscount, voici le lien :

Voir toutes les promotions