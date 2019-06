Soldes : 7 offres choc à ne pas manquer mercredi matin 🔥

Les soldes d’été 2019 ont officiellement débuté ce mercredi matin, et les remises inondent les différentes plateformes marchandes comme Amazon, Cdiscount et consorts. Depuis ce mercredi matin, on retrouve des dizaines de milliers de bonnes affaires à saisir vite, et parfois jusqu’à -75%, avant qu’elles n’expirent faute de stock. Cette année, il semblerait que les marchands en ligne veulent sortir le grand jeu, c’est le moment d’en profiter.

Si l’année prochaine, les soldes seront limités à quatre semaines, cet épisode des soldes d’été 2019 est donc le dernier qui devrait s’étendre sur un total de six semaines. Dans tous les cas, les meilleures offres ont lieu au début, ce mercredi, et il ne faut donc pas les manquer. Les marchands ont immédiatement annoncé toutes leurs promotions, il ne devrait donc plus y en avoir de nouvelles d’ici à la fin de l’opération.

Les meilleures offres pour ce 1er jour des soldes 2019

Pour ceux qui n’ont pas le temps ni le courage d’aller consulter les dizaines de milliers de bons plans sur tous les sites marchands français, nous vous avons réalisé une sélection avec les meilleures offres pour cette première journée des soldes d’été 2019. Vous y trouverez les offres spéciales sur tous les produits les plus populaires – que ce soit dans l’électronique, l’électroménager ou toute autre catégorie en réduction en ce moment.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans les offres flash pour ces soldes 2019, Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les autres se sont vraiment employés à offrir des remises inédites sur des produits extrêmement populaires. Alors que les soldes étaient à l’origine destinés à écouler les stocks de produits qui ont du mal à se vendre, ils deviennent désormais une opération où les marchands veulent offrir les plus belles promotions à leurs clients, sur les produits dernier cri.

Les soldes 2019, meilleure occasion pour économiser

Pour ce nouvel épisode des soldes 2019, les e-commerçants ont fait un effort en mettant en avant des promotions sur des marques populaires. On peut ainsi voir les derniers iPhone et iPad du géant Apple en promotion, mais également les derniers smartphones sous Android comme Samsung ou Huawei. Dans chaque catégorie, ce sont les produits les plus populaires qui sont mis en avant pendant ces premiers jours de soldes d’été : bricolage, décoration, vêtement, cuisine – autant de thématiques où l’on retrouve de belles promotions sur Amazon et Cdiscount.

Si les promotions pendant les soldes 2019 sont plus généreuses que lors de tout autre événement commercial pendant l’année, c’est qu’il y a une raison. Et cette raison, elle est politique puisque le gouvernement autorise les marchands à vendre à perte uniquement pendant les deux phases de soldes pendant l’année (en janvier / février, et juin / juillet). Les marchands peuvent donc augmenter le pourcentage de remise, quitte à perdre de l’argent sur un produit.

Si certains e-commerçants sont prêts à faire des pertes sur certains produits, c’est parce qu’ils espèrent inciter leurs clients à acheter d’autres produits sur lesquels leur marge est positive. Évidemment, certains veulent également gagner en popularité en offrant des produits et marques très populaires pendant les soldes 2019, sans pour autant avoir un retour sur investissement immédiat.

Pour un client, cela signifie donc que pendant les soldes d’été 2019, les réductions sont donc supérieures à celles d’un Black Friday, d’un Cyber Monday ou encore des French Days qui ont eu lieu au mois d’avril. C’est donc le moment dont il faut profiter pour faire ses gros achats des mois à venir, avec des remises qui vont parfois jusqu’à 75% sur des produits populaires. Les plus grandes marques comme Apple ou Samsung ne voient en général que très peu de réduction supérieures à 30%, mais cela reste déjà exceptionnel.

Où trouver les meilleures offres de mercredi ?

Très clairement, les meilleures offres des soldes d’été (comme ceux d’hiver) sont au début de l’opération. Malgré les démarques qui viennent se succéder ensuite avec des remises toujours supérieures, les meilleures promotions ont lieu au début. La raison est simple : les marchands comme Amazon et Cdiscount proposent les produits les plus populaires avec de belles remises au début. Généralement, ils sont tous en rupture de stock avant même d’arriver à la deuxième démarque.

Au delà de la deuxième démarque, ce sont ensuite des produits moins populaires qui bénéficient d’une remise supplémentaire. Si vous avez l’intention d’acheter un produit très spécifique, vous pouvez donc largement attendre ce moment là . Maintenant, si vous voulez acheter l’un des derniers smartphones à la mode, l’un des derniers robots de cuisine ou tout autre produit électroménager comme des ventilateurs ou des aspirateurs Dyson, il faut saisir sa chance dès le premier jour des soldes d’été 2019.

Nous devons également vous rappeler vos droits pendant les soldes 2019 : vous avez toujours le droit de renvoyer vos colis si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, et tous les marchands actifs en France doivent se conformer à cette obligation. Ainsi, vous avez 30 jours sur Amazon ou 14 jours chez Cdiscount pour changer d’avis sur votre commande pendant les soldes. Ce n’est pas parce que l’article est en promotion que le marchand ne peut pas vous le reprendre.

