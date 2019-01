Soldes : 7 promos choc qui finissent ce dimanche soir minuit 🔥

C’est le second dimanche de la saison des soldes d’hiver 2019 et les promotions continuent d’affluer partout sur les sites internet : Amazon, Fnac et Cdiscount continuent d’inonder le marchĂ© français avec de très belles rĂ©ductions sur absolument tous types de produits, toutes catĂ©gories confondues. Pour ce nouveau week-end de rabais, de nombreuses ventes flash permettent de faire des Ă©conomies en plus. Il faut ĂŞtre rĂ©actif, plusieurs rĂ©ductions expirent dĂ©jĂ ce dimanche soir, Ă minuit. Avant de rentrer dans le dĂ©tail des produits en promotion, voici d’abord les acteurs de ces soldes d’hiver 2019.

La plupart des grands e-commerçants participent au grand Ă©pisode des soldes d’hiver 2019. Pour autant, il n’est pas très simple de s’y retrouver parmi une offre abondante, et disponible sur tous les grands sites marchands. A lui seul, le bordelais Cdiscount a annoncĂ© que plus de 3 millions de produits seraient en soldes cette annĂ©e. Comme vous pouvez aussi le concevoir, les Amazon et Fnac sont Ă©galement aux aguets. Ci-dessous, nous avons rĂ©alisĂ© une large sĂ©lection de produits populaires qui ont Ă©galement un beau pourcentage de remise pendant ces soldes.

Quelques bons plans des soldes 2019 ci-dessous

Dernier update : 20 janvier 2019, 17h35

Comme nous l’avons dit plus haut sur cette page de bons plans pour ces soldes, beaucoup promotions sont amenĂ©es Ă disparaitre ce dimanche soir Ă minuit parce qu’il s’agit de ventes flash. En effet, que ce soit la Fnac, Amazon ou encore Cdiscount, tous mettent en avant des ventes flash qui ont une durĂ©e de vie limitĂ©e soit par le temps, soit par le stock. Alors que les soldes d’hiver 2019 ont commencĂ© depuis pratiquement 10 jours maintenant, les premières ruptures se font dĂ©jĂ sentir – et il serait dommage de manquer une promotion parce qu’elle a expirĂ©. C’est maintenant qu’il faut se bouger pour en profiter un maximum.

DĂ©marque suivante pour les soldes d’hiver

Nous en sommes dĂ©sormais Ă la deuxième dĂ©marque des soldes 2019 depuis mercredi, et les pourcentages de rĂ©duction ont donc augmentĂ© une première fois. NĂ©anmoins, la diffĂ©rence n’est pas sensible par rapport au premier Ă©pisode des soldes puisqu’on a remarquĂ© une hausse de 5 Ă 10% des remises sur les principaux articles. Certes, il y aura davantage de dĂ©marques dans les semaines Ă venir, mais les stocks sont de plus en plus limitĂ©s. Pour Ă©viter de voir les produits arriver au bout de leur stock, mieux vaut en profiter maintenant.

En effet, il faut savoir que les soldes d’hiver s’Ă©talent cette annĂ©e sur 6 semaines, mais que l’engouement retombe Ă©videmment au bout d’un certain temps. Cela fait maintenant dix jours qu’ils ont commencĂ©, et ils se termineront le 19 fĂ©vrier 2019. D’ici lĂ , il y aura beaucoup moins de remises. Les marchands comme Amazon, Cdiscount ou Fnac ont annoncĂ© toutes leurs rĂ©ductions en dĂ©but de soldes, et c’est maintenant selon le stock disponible qu’il faudra s’adapter.

Pour ce dimanche de soldes, les gĂ©ants sur internet Ă l’instar de Fnac, Amazon et Cdiscount ont lancĂ© une grande vague de ventes flash. Chez Fnac par exemple, on retrouve de nombreux ordinateurs de qualitĂ© en vente flash avec des rĂ©ductions qui montent jusqu’Ă -50% sur ces appareils. Il n’y a Ă©videmment pas que l’informatique qui est en rĂ©duction puisque toutes les catĂ©gories sont mises en avant. L’Ă©lectromĂ©nager, la mode ou encore les jeux vidĂ©os et le jardin sont des grandes thĂ©matiques qui sont très populaires lors des soldes d’hiver.

En plus de cela, sur le site de la Fnac, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier pendant quelques heures d’une remise supplĂ©mentaire de 20€ pour chaque 150€ d’achat. Celle-ci est valable jusqu’Ă lundi 13 heures avec le code MAGIC20. Autrement dit, c’est quasiment 15% de rĂ©duction sur tous les produits Ă la Fnac. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, cette remise peut ĂŞtre aussi cumulĂ©e avec les rĂ©ductions classiques des soldes. C’est tout simplement exceptionnel.

Pour voir les soldes Ă la Fnac :

Amazon, Cdiscount, Fnac subliment l’opĂ©ration

Les soldes d’hiver sont pour les commerçants le plus grand moment de l’annĂ©e puisqu’ils reprĂ©sentent jusqu’Ă 20% de tous leurs revenus gĂ©nĂ©rĂ©s sur une annĂ©e – ce qui est absolument gigantesque. C’est donc un moment particulièrement important pour eux, et ils sont dans l’obligation d’ĂŞtre Ă la hauteur des attentes des clients pour ne pas rater leur annĂ©e. C’est d’autant plus important que la fin d’annĂ©e a Ă©tĂ© difficile pour les commerçants qui ont beaucoup souffert des manifestation. Ils souffrent Ă©galement de la concurrence des marchands en ligne qui sont bien souvent plus compĂ©titifs qu’eux sur des Ă©pisodes comme les soldes.

Cette annĂ©e, les sites marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore La Redoute se montrent très agressifs au niveau des promotions pour ces soldes 2019. Il faut dire que cette pĂ©riode est le seul moment oĂą les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte. C’est le gouvernement qui l’autorise, et il facilite ainsi l’Ă©coulement des stocks pendant ce moment. Les commerçants en profitent Ă©galement pour faire de belles rĂ©ductions sur des produits et des marques populaires dans l’objectif de sĂ©duire de nombreux clients, et forcer Ă la fidĂ©litĂ©.

Encore une fois, sur des marques comme Apple, Samsung, Huawei, Bose, Philips ou encore Honor, il ne faut pas s’attendre Ă voir les promotions durer très longtemps (et elles sont gĂ©nĂ©ralement aussi infĂ©rieures Ă celles sur des produits sans marque). Il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif pendant ces soldes pour obtenir les meilleures offres possibles, sans attendre la rupture de stock. Cette page sera mise Ă jour au fil de la journĂ©e afin de vous permettre de voir quelles sont les meilleurs plans du moment, selon les ventes flash et les promotions en fil rouge de ces soldes d’hiver 2019.

OĂą sont les ventes flash ce dimanche ?

Pour ce nouveau week-end et plus spĂ©cialement pour ce deuxième dimanche de soldes 2019, les marchands en ligne semblent encore plus gĂ©nĂ©reux que lors du premier. En effet, on retrouve par exemple la Fnac qui propose des ventes flash sur toute une gamme d’ordinateurs de qualitĂ© (en plus des 20€ tous les 150€ d’achats). A cela, Cdiscount se montre très compĂ©titif sur de l’Ă©lectromĂ©nager. Quant au gĂ©ant en ligne Amazon, son rayon mode en promotion est extrĂŞmement large. Bref, toutes ces belles promotions des soldes chez Amazon, Cdiscount ou Fnac doivent ĂŞtre pleinement utilisĂ©es, et n’hĂ©sitez pas Ă faire un tour par vous-mĂŞme pour dĂ©couvrir les meilleures offres du moment.

Que ce soit pendant les soldes ou hors de cette pĂ©riode de remises, le client aura toujours le droit Ă une pĂ©riode de rĂ©tractation de 14 jours. Ainsi, que ce soit chez Amazon, Fnac, Cdiscount ou tout autre marchand, les produits qui sont vendus en promotion sont toujours Ă©ligibles Ă une telle garantie. Ce n’est pas parce que vous achetez en soldes que cela vient sans assurance. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait du produit et que celui-ci est comme neuf, vous pouvez le renvoyer sans aucun problème, et gratuitement. Si vous avez achetĂ© trop vite une vente flash, c’est tout Ă fait possible de la renvoyer, mĂŞme pendant les soldes d’hiver 2019.

Pour voir les soldes Cdiscount, voici le lien :

