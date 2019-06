Soldes : 3 forfaits mobiles en offre flash à saisir d’urgence 🔥

Changer de forfait mobile pendant les soldes peut s’avĂ©rer hautement intĂ©ressant. Les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms n’hĂ©sitent pas Ă surfer sur l’engouement autour de cet Ă©vĂ©nement commercial pour attirer de nouveaux clients avec des offres Ă bas coĂ»t. Les acteurs spĂ©cialisĂ©s sur le « sans engagement » comme RED by SFR, B&YOU, Prixtel ou encore Free ont des forfaits mobiles en promotion pour ces soldes d’Ă©tĂ© 2019.

Que ce soit pendant les soldes ou non, les offres spĂ©ciales sur les forfaits mobiles des opĂ©rateurs mentionnĂ©s ci-dessous ont une seule et unique condition : que le souscripteur soit nouveau dans le groupe tĂ©lĂ©com. Les clients existants des groupes ne peuvent ainsi pas prĂ©tendre migrer vers les offres en promotion. Il faudra donc changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour profiter de ces offres sur forfait mobile pendant les soldes.

RED by SFR : un forfait mobile qui expire Ă minuit

RED by SFR a fait les soldes avant l’heure, et ses trois forfaits mobiles expirent dĂ©jĂ dans les heures Ă venir. L’opĂ©rateur, filiale du groupe SFR, propose en ce moment des offres qui sont absolument Ă couper le souffle, et ce serait dommage de les manquer. Elles sont toutes sans engagement pour le client, et le tarif affichĂ© en promotion est garanti Ă vie. L’Ă©conomie est substantielle !

Le premier forfait mobile en soldes chez RED by SFR vient tout juste d’ĂŞtre annoncĂ© mais il se termine dĂ©jĂ Ă minuit : appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet en France et 4 Go dans l’UE pour 5€ par mois. Ce forfait mobile Ă 5€ est un carton absolu, et l’opĂ©rateur ne le met en avant que 2 ou 3 semaines au maximum par an. Il est sans engagement, et le prix est assurĂ© aussi longtemps que le client reste chez lui.

Le second forfait mobile en promotion inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet en France, 4 Go de donnĂ©es dans l’UE pour 10€ par mois. RED by SFR ne demande encore une fois pas d’engagement de durĂ©e Ă ses clients, et le tarif est lui aussi assurĂ© Ă vie. En temps normal, Ă ce prix lĂ , les clients doivent se contenter d’un seul giga en France.

Le dernier forfait RED by SFR en rĂ©duction est encore plus consĂ©quent puisqu’il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es en France, 15 Go de donnĂ©es dans l’UE + Canada + USA pour 15€ par mois. Pour les voyageurs, il s’agit de la meilleure offre que l’on puisse retrouver en ce moment sur le marchĂ©. Lui aussi est sans engagement et il s’accompagne d’un tarif assurĂ© Ă vie.

Prixtel : un forfait idéal pour les soldes

Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel, mais il s’appuie sur les rĂ©seaux Orange et SFR pour ses communications. Autrement dit, les clients bĂ©nĂ©ficient d’un rĂ©seau de qualitĂ© pour un forfait mobile qui est assez diffĂ©rent des offres traditionnelles. En l’occurrence pour les soldes, Prixtel a dĂ©fini trois paliers pour ce qui concerne la consommation de donnĂ©es internet, et ce sont ces derniers qui influencent le prix mensuel de l’abonnement. Quant aux appels, SMS et MMS, ils sont tous illimitĂ©s. Voici la grille qui est valable pour la première annĂ©e, sans engagement.

Prixtel permet ainsi de bĂ©nĂ©ficier d’un tarif avantageux pour tous ceux qui ont des variations sensibles de consommation de donnĂ©es un mois après l’autre. Avec 10 Go de donnĂ©es internet et les appels, SMS et MMS illimitĂ©s pour 4,99€ par mois, Prixtel est tout simplement la meilleure offre du marchĂ©. Prixtel ne demande aucun engagement de la part de ses clients, vous pouvez donc partir quand vous voulez si vous n’ĂŞtes plus satisfait. Cette offre est limitĂ©e pendant les soldes, profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard.

Forfait illimité 50 Go chez Free Mobile

Parmi les autres grands acteurs de ces soldes d’Ă©tĂ© 2019, on retrouve Free Mobile qui se positionne toujours aussi bien sur le crĂ©neau des forfaits mobiles Ă tarif ultra intĂ©ressants. Le gĂ©ant des tĂ©lĂ©com qui a bouleversĂ© l’industrie en 2012 offre en ce moment un forfait mobile sans engagement Ă un tarif très compĂ©titif.

Pour ces soldes, la SĂ©rie SpĂ©ciale Free inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif revient Ă 19,99€ par mois. Heureusement, l’offre spĂ©ciale pour les soldes de Free est sans engagement, ce qui permet de rĂ©silier Ă tout moment dès lors qu’on n’est plus satisfait.

B&YOU maintient ses offres choc

Pendant les soldes, B&YOU, la marque sans engagement du groupe Bouygues Telecom a dĂ©cidĂ© de prolonger ses offres pour ces soldes d’Ă©tĂ©. Un peu comme RED by SFR, le gĂ©ant propose en ce moment plusieurs forfaits mobiles en rĂ©duction, et vous trouverez forcĂ©ment votre bonheur parmi toutes les offres disponibles. Encore une fois, elles expirent très bientĂ´t donc mieux vaut ĂŞtre rĂ©actif.

Un forfait mobile B&YOU avec SMS illimitĂ©s, 2 heures d’appel et 5 Go de donnĂ©es internet (France + UE) est disponible Ă 5€ par mois. Un autre qui s’accompagne des appels, SMS et MMS illimitĂ©s et de 40 Go de donnĂ©es internet (France + UE) est Ă un prix de 9,99€ par mois. On retrouve ensuite le forfait mobile B&YOU avec appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 60 Go de donnĂ©es internet en France, 6 Go en UE Ă 14,99€ par mois. Enfin, le dernier abonnement B&YOU est Ă 16,99€ par mois, et il inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 80 Go de donnĂ©es internet en France.

