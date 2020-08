Soldes Amazon : 10 bons plans à ne pas louper mardi matin 🔥

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon s’est montrĂ© hyper actif. Le site marchand oppose une vraie rĂ©sistance aux acteurs français historiques – Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Avec cette bataille sans pitiĂ©, ce sont les français qui en sortent vainqueurs. Les promotions sont plus gĂ©nĂ©reuses que jamais. Pour vous aider Ă dĂ©nicher la pĂ©pite rare, nous vous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lection pour ce mardi.

Voir toutes les offres

Comme Ă chaque fois pendant les soldes sur Amazon, c’est le rush. Il faut savoir se dĂ©pĂŞcher pour que quelqu’un ne prenne pas votre place. Il y a de très belles offres, mais celles-ci ne durent jamais longtemps. Pour vous aider, nous tenons une liste Ă jour avec toutes les bonnes affaires en cours. Au fil de la journĂ©e, il y en a toujours plusieurs qui disparaissent. Amazon enregistre une très forte popularitĂ©, il ne faut pas hĂ©siter pour ces soldes d’Ă©tĂ©.

Sur cet Ă©pisode de soldes, Amazon a distinguĂ© deux formats de bons plans. D’une part, il y a ce qu’on appelle les deals flash. Ce sont des offres qui sont lĂ de manière très Ă©phĂ©mères et qui permettent de faire des Ă©conomies assez importants. Elles concernent souvent les plus grandes marques, mais les quantitĂ©s disponibles partent Ă toute vitesse.

De l’autre cĂ´tĂ©, on a des milliers de promotions en continu. Pour les soldes, Amazon, Cdiscount et consorts n’ont pas fait semblant. Ils touchent toutes les catĂ©gories de produits avec des pourcentages ultra gĂ©nĂ©reux. Les soldes sont la seule pĂ©riode oĂą les marchands peuvent vendre leur inventaire Ă perte, c’est donc une belle occasion pour rĂ©aliser des affaires. Évidemment, sur internet, l’Ă©lectronique est l’une des thĂ©matiques les plus prisĂ©es par le grand public.

Amazon capitalise sur les soldes d’Ă©tĂ©

Historiquement, Amazon a toujours Ă©tĂ© assez en retrait des soldes. Tout d’abord, parce que c’est une opĂ©ration très française – et Amazon est amĂ©ricain. Ensuite, parce que les soldes sont connus pour ĂŞtre assez bas de gamme : ils ont vocation Ă aider les marchands Ă Ă©couler leur stock d’invendus. Amazon conserve une image plus premium en mettant en avant des marques Ă©litistes – et il ne conserve presque aucun stock.

Bref, tout Ă©tait fait pour qu’Amazon reste loin des soldes. En rĂ©alitĂ©, cette annĂ©e, les circonstances font que le cyber-commerçant a revu sa stratĂ©gie. Entre la pandĂ©mie qui l’a incitĂ© Ă fermer certains entrepĂ´ts ou le Prime Day qui a Ă©tĂ© retardĂ©, il fallait trouver un nouveau relais de croissance. Il a donc dĂ©cidĂ© de pousser très fort avec des promotions choc.

Pour les soldes, Amazon a donc piquĂ© la vedette aux acteurs français. Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger ont du mal Ă suivre quand le numĂ©ro 1 du marchĂ© français dĂ©cidĂ© de s’y mettre. Amazon n’a pas hĂ©sitĂ© Ă casser les prix sur les plus grandes marques du monde. Dans la tĂ©lĂ©phonie, Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi ont Ă©tĂ© touchĂ©s par des remises. MĂŞme les produits les plus rĂ©cents ont Ă©tĂ© ciblĂ©s par ces offres spĂ©ciales. C’est toujours le cas aujourd’hui, alors que les soldes ont dĂ©marrĂ© depuis 3 semaines.

LĂ oĂą les soldes sur Amazon sont particulièrement intĂ©ressantes, c’est qu’ils touchent toutes les catĂ©gories. Dans notre liste ci-dessus, il y a surtout un gros focus sur l’Ă©lectronique. Cela dit, des thĂ©matiques aussi diverses que l’Ă©lectromĂ©nager, le jardinage, la dĂ©coration, la beautĂ© ou la culture sont Ă©galement en promotion. Il y en a pour tous les goĂ»ts, ce sont des milliers de bons plans qui sont toujours disponibles ce mardi.

Pour dĂ©couvrir les bons plans sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Les meilleures offres des soldes disponibles

Hier encore, on a vu des dizaines de rĂ©fĂ©rences arriver au bout du stock. Après quasiment 3 semaines de soldes, Amazon conserve toujours beaucoup de belles affaires. Il n’empĂŞche qu’une grande partie a dĂ©jĂ disparu, et ça va se poursuivre comme ça jusqu’Ă la fin des soldes. A titre d’information, ces derniers vont se terminer le 11 aoĂ»t prochain, soit quatre semaines après le dĂ©but.

Historiquement, les soldes ont durĂ© 8 semaines. Ce n’est plus le cas depuis l’Ă©dition de cet hiver, et c’est le gouvernement qui en a dĂ©cidĂ© ainsi. Il prĂ©fère compresser la pĂ©riode pour forcer les marchands Ă amĂ©liorer la qualitĂ© des offres, et rendre le prestige Ă cet Ă©vĂ©nement. Pendant les soldes, Amazon joue pleinement le jeu. Les autres marchands sont Ă©galement au taquet, et les promotions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses.

Quand on a cette pression de l’achat, il n’est pas facile de dĂ©terminer ce qui est vraiment utile. Heureusement, mĂŞme pendant les soldes, les marchands comme Amazon ou Cdiscount sont obligĂ©s de fournir une pĂ©riode de rĂ©flexion Ă leurs clients. Le marchand amĂ©ricain permet de retourner son colis sous 30 jours après la livraison pour obtenir un remboursement. Chez Cdiscount ou Fnac, vous avez jusqu’Ă 14 jours pour changer votre avis. Dans tous les cas, il faudra rendre le produit comme neuf pour prĂ©tendre Ă un remboursement complet.

Nos bons plans préférés pour ce mardi

Maintenant est venu l’heure de vous donner nos bons plans pour ces soldes sur Amazon. Parmi les opportunitĂ©s Ă ne pas manquer, il y a Ă©videmment les AirPods 2 (et les AirPods Pro). Le marchand casse les prix assez lourdement sur les Ă©couteurs Apple. Il en va de mĂŞme pour tous les derniers iPhone 11, c’est du jamais vu. Si vous ĂŞtes plutĂ´t Android, les Redmi Note 9 Pro et le Mi Note 10 sont 2 smartphones excellents Ă prix hyper intĂ©ressant. C’est d’autant plus surprenant qu’ils viennent de sortir il y a quelques semaines.

Si vous n’ĂŞtes pas forcĂ©ment attachĂ© Ă faire vos soldes chez Amazon, il y a d’autres opportunitĂ©s ailleurs. Par exemple, le casque Bose est Ă 196€ sur Cdiscount, contre 379€ en temps normal. Enfin, tous les deals sur les Galaxy S20 disponibles sur le site officiel de Samsung sont vraiment Ă couper le souffle.

Pour dĂ©couvrir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres