Soldes Amazon : les 10 deals à ne pas louper ce jeudi 🔥

La première journĂ©es des soldes sur Amazon s’est achevĂ©e sur un succès. Pour ce deuxième jour d’opĂ©ration, la plateforme marchande revient encore plus fort, pour distancer encore plus tous ses rivaux. Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger maintiennent un excellent rythme, ce qui bĂ©nĂ©ficie aux clients. Ci-dessous, notre guide des offres Ă ne pas louper ce jeudi.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : jeudi 16 juillet, 9h15

Comme toujours chaque jour pendant les soldes, Amazon rĂ©gale avec de nouvelles offres Ă©phĂ©mères. En parallèle, il avance des promotions tout du long qui se comptent par milliers. Au final, vous pouvez donc trouver votre bonheur sans difficultĂ© et surtout Ă moindre frais. Cela dit, le risque est de voir les produits partir avant mĂŞme d’avoir pu les acheter. C’est le cas de bon nombre de rĂ©fĂ©rences depuis le dĂ©but des soldes, hier matin.

Pour ce nouvel Ă©pisode des soldes, Amazon place la barre très haut. Il faut dire que le marchand a Ă©tĂ© obligĂ© de retarder son fameux Prime Day Ă une date ultĂ©rieure non dĂ©finie en raison du Covid-19. Il se rattrape donc cette annĂ©e sur les soldes d’Ă©tĂ© pour faire exploser les volumes avec des offres gĂ©nĂ©reuses. Cela concerne aussi les plus grandes marques, ce que vous ne voyez pas forcĂ©ment chez la concurrence.

Amazon, le champion incontesté de ce soldes ?

Si les soldes sont une opĂ©ration franco-française, Amazon a dĂ©cidĂ© de venir jouer les trouble-fĂŞtes. Alors que la plateforme a longtemps privilĂ©giĂ© des opĂ©rations amĂ©ricaines (comme le Black Friday, Cyber Monday ou Prime Day), elle s’adapte au calendrier marchand français. En mai dernier, elle participait dĂ©jĂ très activement aux French Days, un Ă©vĂ©nement imaginĂ© pour contrer… Amazon.

Cela dit, il serait faux de dire que les soldes se rĂ©sument Ă Amazon. En effet, il y a de très beaux acteurs français qui se positionnent très bien. Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger sont très solides cette annĂ©e. Eux aussi ont Ă coeur de rebondir après un trimestre très compliquĂ©. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils y parviennent très bien avec des promotions très agressives.

Selon le type de produit et selon la thĂ©matique choisie, certains marchands sont meilleurs que d’autres. Plus haut sur cette page, nous avons listĂ© les deals les plus populaires. Une grande partie d’entre eux vise les nouvelles technologies. Cela dit, Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty sont des acteurs très gĂ©nĂ©ralistes. Vous en avez ainsi pour tout le monde, sans exception.

Il faudra ĂŞtre assez patient pour regarder toutes les plateformes et tous les produits. C’est d’autant plus le cas que toutes les thĂ©matiques sont mises en avant pour les soldes sur Amazon et consorts. Ainsi, cela va du bricolage en passant par la beautĂ©, la santĂ©, la musique, la puĂ©riculture ou encore les jeux vidĂ©os. Si vous avez des heures devant vous ce jeudi, vous pouvez dĂ©nicher de belles opportunitĂ©s.

Pour dĂ©couvrir l’intĂ©gralitĂ© des soldes, c’est par ici :

Voir toutes les offres

OĂą avoir les meilleurs deals ce jeudi ?

Encore une fois, les pĂ©riodes de soldes passent et se ressemblent. Ce sont dans les premiers jours que les opportunitĂ©s sont les plus sĂ©rieuses. Ce n’est pas parce qu’il y a des dĂ©marques supplĂ©mentaires avec le temps que les deals sont intĂ©ressants. Plus les offres restent longtemps en ligne, plus cela implique qu’elles ont du mal Ă trouver un preneur. Les meilleures promotions sont toujours disponibles ce jeudi et peut-ĂŞtre maximum jusqu’Ă ce week-end.

Il faut savoir que les soldes sur Amazon sont beaucoup plus court que les dernières annĂ©es. Le gouvernement français a dĂ©cidĂ© de les raccourcir pour amĂ©liorer la qualitĂ© des promotions et obliger les ogres du e-commerce Ă Ă©lever le niveau. Ils ont ainsi moins de dĂ©marques, et cela force Ă afficher les meilleurs prix dès les premiers jours. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty ont pleinement jouĂ© le jeu cette annĂ©e.

Il faut dire que tout le monde Ă©tait Ă cran, et que la crise sanitaire et Ă©conomique a rognĂ© les marges de tout le monde. Personne n’en est sorti indemne, Ă l’image d’Amazon qui a eu des soucis avec ses entrepĂ´ts, ou encore Fnac Darty qui a dĂ» faire appel Ă une aide Ă l’État. C’est pour cette raison qu’ils ont mis le paquet pour ces soldes : Amazon est devant, mais les autres sont proches.

Les conditions idéales pour acheter aux soldes

Pour exploiter un site marchand en France, il faut savoir se conformer Ă la lĂ©gislation française. En l’occurrence, tous les sites e-commerce doivent proposer une pĂ©riode de 14 jours minimum pour que les clients puissent retourner leur veste. C’est Ă©galement le cas pendant les soldes : Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty doivent aussi respecter cette règle. Si les marchands français s’en contentent, Amazon va encore plus loin. Il offre Ă ses clients jusqu’Ă 30 jours d’essai pour se convaincre de son achat.

A tout moment, si le client ne veut plus de ce qu’il a achetĂ© en soldes sur Amazon, il peut le retourner. Évidemment, il faut que le produit soit encore comme neuf, sans quoi le marchand ne le reprendra pas. Il faut donc faire très attention pour ne pas l’abĂ®mer avant de le rendre. Vous ne pourrez donc pas porter des chaussures pendant une journĂ©e puis ensuite les retourner abĂ®mĂ©es.

Cela dit, cette pĂ©riode d’essai offre un vrai filet de sĂ©curitĂ© pour les soldes sur Amazon. Si vous avez achetĂ© trop vite parce de peur de perdre le deal, vous pouvez toujours le renvoyer. Amazon s’engage alors Ă vous rembourser rapidement et de manière sĂ©curisĂ©e. Le marchand numĂ©ro un de l’Hexagone sait s’y prendre, la procĂ©dure pour rendre le produit est vraiment très simplifiĂ©e.

Pour voir les soldes, c’est par ici :

Voir toutes les offres