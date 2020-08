Soldes Amazon : 10 deals choc à ne pas rater samedi matin

Après deux semaines de soldes, Amazon continue sa cadence. Le géant du e-commerce vient d’annoncer ce samedi matin une nouvelle série de promotions. Face à lui, Cdiscount, Fnac ou Darty résistent. Notre sélection pour ce premier jour du mois d’août est plus bas sur la page.

Voir toutes les offres

Cette année, les soldes sur Amazon vont durer moins longtemps que précédemment. En effet, le gouvernement français a décidé de raccourcir l’opération pour améliorer sa qualité. Contre 6 semaines l’an dernier, les soldes d’été passent désormais à 4 semaines. Cette différence est importante, et cela force les marchands à montrer le meilleur dès le début.

Dans la liste plus haut, il y a deux types de bons plans. Les ventes flash d’un côté, et les promotions en fil rouge de l’autre. Il faut donc savoir identifier celles qui peuvent disparaître à tout moment pour ne pas rater ces soldes sur Amazon. Pour vous faciliter la tâche, la sélection est mise à jour très souvent. Vous pouvez donc vous fier aux offres en cours.

Les derniers deals des soldes sur Amazon

Il faut se rendre à l’évidence, une grande partie des promotions de ces soldes sur Amazon, Fnac ou Cdiscount a déjà disparu. En quelques jours, les ruptures de stock affluent et les plus belles offres arrivent au bout. Elles concernent toutes les catégories de produits : électronique, électroménager, décoration, beauté, jardinage etc.

Heureusement, Amazon ne veut pas terminer les soldes sur une mauvaise note et il n’hésite pas à relancer la machine. Ce samedi matin, on voit encore une nouvelle vague de bonnes affaires arriver sur la plateforme marchande. Si Cdiscount et Fnac sont plus calmes, il reste quand même des bons plans à prendre ce week-end.

Parmi elles, on peut citer par exemple les AirPods Pro, qui chutent de 50€ via une offre flash. Les iPhone 11 Pro, les disques durs Samsung ou encore le Huawei P30 Pro sont des produits premium qui bénéficient de remises chocs pour ces soldes sur Amazon. Attention, ce sont les dernières qui sont disponibles, et le stock peut partir à tout moment.

Si votre budget est plus limité, il y a quelques belles pépites à saisir. On peut citer par exemple les écouteurs sans fil Aukey, le Redmi Note 9 Pro ou encore le Mi Note 10. Tous ces produits électroniques bénéficient jusqu’à 70% de réduction immédiate pour ces soldes sur Amazon. C’est aussi le cas dans les autres catégories, où les remises sont parfois encore plus hautes.

Pour découvrir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Pourquoi acheter ce week-end ?

Les soldes sur Amazon ont toujours connu un vif succès. Cette année, la popularité est encore plus grande en raison de la crise sanitaire. Les français ont décalé leurs achats pour se rattraper pendant les soldes d’été. Ils ont choisi de faire de bonnes affaires en retardant leurs achats, ce qui est très pertinent.

Si les soldes sur Amazon et consorts fonctionnent tellement bien, c’est parce que les pourcentages de remise sont toujours plus élevés. En effet, les soldes sont la seule période où les marchands ont le droit de vendre à perte. Vous pouvez donc des produits à des prix que vous ne verrez jamais autrement pendant l’année. Même pendant le Black Friday ou pendant les French Days. C’est une occasion en or, c’est vraiment l’année où il faut profiter des soldes d’été chez Amazon.

Pour ceux qui ont envie de préparer les achats de la rentrée, les soldes sur Amazon sont le moment idéal pour le faire. Les réductions sont généreuses, c’est un bon moment pour réduire sa facture de facilement moitié. Par ailleurs, ces soldes se terminent déjà le 11 août, il ne faut donc pas attendre la fin du mois pour sécuriser ses achats à mini prix. On rappelle encore une fois que les offres éclair sont limitées par les quantités disponibles, il ne faut donc pas jouer avec le feu.

Amazon, la référence en 2020

Pendant ces soldes, Amazon a pris une longueur d’avance sur tous ses concurrents. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, c’est le plus grand marchand en ligne français, et il se devait donc d’offrir des promotions chocs pour ce déconfinement. Ensuite, il doit compenser le Prime Day qui a été annulé (officiellement reporté).

L’an dernier, en plein milieu des soldes, Amazon a relancé son Prime Day. Ce dernier vient célébrer l’anniversaire de la plateforme marchande avec des deals dignes du Black Friday. Cette année, il n’a pas été en mesure de le faire, notamment parce que la situation sanitaire aux États-Unis reste critique. Il l’a donc décalé, sans donner de date précise. Potentiellement, il pourrait même être annulé, mais rien n’a été confirmé.

Pour compenser cette absence, Amazon sublime les soldes avec des promotions hors normes. Plutôt que d’essayer d’écouler ses invendus, il met les plus belles marques en avant. Apple, Samsung, Xiaomi ou Huawei dans la high-tech, toutes ont des réductions ahurissantes. Cela concerne également les produits les plus récents, qui bénéficient parfois de 50% de réduction grâce à ces soldes.

Notre sélection plus haut est mise à jour quotidiennement pour refléter les meilleurs deals de ces soldes sur Amazon, Fnac et Cdiscount. Si vous n’avez pas de temps à consacrer pour voir les bons plans disponibles, il suffit de mettre cette page dans vos favoris. C’est un bon moyen de suivre l’évolution des soldes sur les derniers jours de l’opération.

Pour découvrir toutes les soldes, c’est ici :

