Soldes Amazon : 10 deals CHOC à saisir pour ce vendredi 🔥

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin des soldes sur Amazon. Vous êtes toujours à la recherche de la perle rare ? Nous avons préparé pour vous une sélection de toutes les meilleures offres en cours ce vendredi. Attention, elles peuvent disparaitre à tout instant donc il vaut mieux vaut ne pas tarder. Nous mettrons à jour la liste de bons plans selon le stock disponible au fil de la journée.

Les annĂ©es passent et se ressemblent, y compris pour les soldes sur Amazon. Le marchand nous a habituĂ© Ă mettre en avant deux versions de bons plans. D’une part, il y a des ventes flash qui sont Ă©phĂ©mères et qui concernent des grandes marques (Apple, Huawei ou Sony dans la high-tech par exemple). D’autre part, il y a des milliers de bons plans, sans marque mais avec des rĂ©ductions ultra agressives.

Tous les jours depuis le 15 juillet, les soldes sont animĂ©s par Amazon et de nombreux autres marchands en ligne. Parmi eux, Cdiscount, Fnac, Boulanger ou encore Darty sont les grands champions sur internet. A eux seuls, ils rassemblent une large partie de tous les deals. LĂ oĂą ils font très fort, c’est que toutes les catĂ©gories de produits sont concernĂ©es par les rĂ©ductions. Il y a donc vraiment des affaires Ă saisir sur tout.

Les soldes sur Amazon, une aubaine

La pandĂ©mie a pĂ©nalisĂ© un grand nombre d’industries, y compris le commerce. L’e-commerce ne s’en est pas sorti beaucoup mieux, en raison des difficultĂ©s qu’ils ont rencontrĂ© avec les entrepĂ´ts et les ruptures de stock. Pour Amazon, les soldes sont donc une opportunitĂ© parfaite pour compenser un peu et gĂ©nĂ©rer de beaux volumes. Le marchand a Ă©tĂ© contraint de dĂ©caler le Prime Day, qui historiquement se tenait en juillet. Les soldes sont donc une consolation qui lui permettront de rattraper une partie des ventes.

Si les soldes sur Amazon connaissent un tel succès, c’est parce que les promotions sont nombreuses. Le marchand n’a pas lĂ©sinĂ© sur les offres en cours. Chaque jour depuis maintenant trois semaines, il annonce une nouvelle vague de bons plans. Et ce ne sont pas les moindres, puisqu’ils couvrent une large partie de tous les marques premium. Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Microsoft sont visĂ©es par des offres choc. Encore une fois, elles sont limitĂ©es.

Si nous couvrons en prioritĂ© les nouvelles technologies, les soldes sur Amazon, Cdiscount et Fnac ciblent toutes les thĂ©matiques. On retrouve ainsi beaucoup d’offres sur de l’Ă©lectromĂ©nager, sur le jardinage, la dĂ©coration ou encore la beautĂ©. Amazon avance en ce vendredi toujours des dizaines de milliers de promotions, Ă tel point qu’il devient difficile de s’en sortir. Pour davantage de simplicitĂ©, notre sĂ©lection ci-dessus vous affiche les principales offres en cours.

Pour ceux qui ont du temps ce vendredi matin, nous vous invitons Ă aller directement dĂ©couvrir les soldes sur Amazon. Vous pouvez aussi faire un tour chez les gĂ©ants Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger pour voir les toutes dernières promotions qu’ils ont mis en avant. MalgrĂ© les ruptures de stock, il y a encore de très belles offres Ă saisir.

Les soldes, une longue tradition en France

Les soldes sur Amazon sont devenus un passage incontournable en France pour les consommateurs. Au dĂ©but, cela ne concernait que l’habillement. Depuis, ça s’est Ă©tendu Ă toutes les catĂ©gories. La particularitĂ© des soldes est que c’est la seule pĂ©riode de l’annĂ©e oĂą les sites peuvent vendre leur stock Ă perte. C’est donc aussi la pĂ©riode oĂą les promotions sont les plus gĂ©nĂ©reuses. C’est pour cette raison que certaines rĂ©fĂ©rences baissent de 80% pendant cette pĂ©riode, un pourcentage bien rĂ©el. Cela ne concerne Ă©videmment pas tous les produits.

En dehors des soldes, Amazon, Cdiscount et tous les autres n’ont pas le droit de vendre Ă perte. Autrement dit, mĂŞme pendant le Black Friday ou les French Days, les offres ne sont pas aussi gĂ©nĂ©reuses. Tous ont Ă coeur cette annĂ©e de cartonner ces soldes d’Ă©tĂ© pour Ă©couler leur stock d’invendus. Après la crise sanitaire, ils veulent vider les entrepĂ´ts pour repartir de plus belle en septembre prochain. Alors que la consommation a nettement baissĂ© durant le Covid, les affaires devraient bien reprendre avec cette opĂ©ration estivale.

Parmi les produits les plus demandĂ©s pour ces soldes sur Amazon, Apple est loin devant. Les AirPods Pro et les iPhone 11 Pro sont partis Ă toute vitesse. Toujours sur le crĂ©neau des tĂ©lĂ©phones, ce sont le Mi Note 10 et le Redmi Note 9 Pro qui connaissent le plus fort succès. Évidemment, tous les accessoires pour les appareils Ă©lectroniques sont aussi pris d’assaut, notamment du fait qu’ils profitent de remises encore plus Ă©levĂ©es.

Une sĂ©curitĂ© pour l’achat en ligne

Pendant les soldes, Amazon conserve les mĂŞmes conditions et garanties sur vos achats. Autrement dit, lorsque vous achetez un produit, vous avez ensuite 30 jours après la livraison pour vous faire un avis. S’il ne vous plait finalement pas, vous pouvez alors le retourner et obtenir un remboursement. Amazon est un expert en logistique, vous n’avez rien Ă craindre. Les retours sont tous gratuits, vous n’avez rien Ă sortir de votre poche pour renvoyer.

Comme nous l’avons dit plus haut, le dĂ©fi de ces soldes sur Amazon est de vraiment rĂ©ussi Ă trouver les bons produits au meilleur prix. Il faudra donc ĂŞtre rapide sur ces derniers jours de l’opĂ©ration pour saisir les pĂ©pites. Nous les tiendrons Ă jour dans la sĂ©lection plus haut, n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris. Cela vous aidera Ă vous y retrouver parmi la vague de meilleures offres en cours.

