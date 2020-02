Soldes Amazon : les 10 deals choc à ne pas rater ce mardi 🔥

Ça y est, c’est le dernier jour des soldes sur Amazon, c’est donc le moment de se faire plaisir avant que les prix ne remontent Ă leurs tarifs traditionnels. Le marchand en ligne dĂ©voile encore de très belles promotions sur une multitude de produits pour marquer la fin de l’opĂ©ration. Voici notre sĂ©lection des meilleurs bons plans de la journĂ©e, en espĂ©rant qu’elle vous permette de rĂ©aliser des Ă©conomies intĂ©ressantes Ă quelques heures d’un retour aux prix habituels.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



Voir toutes les offres

Durant les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et les autres se concentrent sur deux types d’offres. D’un cĂ´tĂ©, il y a les offres flash, des promotions dont la durĂ©e et les stocks sont très limitĂ©s, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre rapide car elles disparaissent parfois en quelques heures Ă peine. D’autre part, les offres traditionnelles durent un peu plus longtemps et passent parfois sous les -90%.

Amazon et Cdiscount, champions de ces soldes

Pour ces soldes, Amazon a surpris ses concurrents autant que ses clients. D’ordinaire, le gĂ©ant amĂ©ricain est assez discret lors de l’opĂ©ration et prĂ©fère se concentrer sur d’autres Ă©vĂ©nements comme le Black Friday. Cette annĂ©e, le marchand en ligne a fait le choix de s’investir Ă fond, avec succès, lors de ces quatre dernières semaines. Les promotions ont ciblĂ© des marques de qualitĂ© et des produits particulièrement rĂ©cents, ce qui est rarement le cas d’habitude.

Amazon surprend jusqu’aux dernières heures de ces soldes d’hiver. Ce week-end, le marchand en ligne a dĂ©voilĂ© des rĂ©ductions portant sur des produits Apple, comme les iPhone 11, les iPhone 11 Pro, mais aussi les Apple Watch et le MacBook Pro 16 pouces. Ce qui est extraordinaire, c’est que les articles visĂ©s Ă©taient aussi les plus rĂ©cents de la gamme de la marque Ă la pomme.

Durant les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres ont su capter l’intĂ©rĂŞt du public français grâce Ă plusieurs choses. Les promotions ont concernĂ© la totalitĂ© des catĂ©gories de produits commercialisĂ©s par chacune des plateformes. En plus de la mode, il a Ă©tĂ© possible de se faire plaisir avec des articles liĂ©s Ă la culture, au bricolage, au jardinage, aux jeux vidĂ©o, Ă la dĂ©coration et autres. Les marchands en ligne n’ont pas Ă©tĂ© les seuls Ă porter les soldes, car les banques en ligne et les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont aussi poussĂ© de belles offres.

Si Amazon et Cdiscount ont profitĂ© des soldes pour vendre Ă perte, comme la loi l’autorise lors de ces Ă©vĂ©nements biannuels, cela n’a pas Ă©tĂ© le cas de toutes les industries. Toutefois, ces dernières ont toutes fait l’effort de dĂ©voiler de belles promotions afin de tirer les volumes de vente tout en permettant de belles Ă©conomies. Dès demain, mercredi 4 fĂ©vrier, toutes les rĂ©ductions encore en cours ne seront plus d’actualitĂ©. C’est donc le dernier moment pour se faire plaisir en rĂ©alisant des Ă©conomies.

Voici les soldes du jour sur Amazon :

Voir toutes les offres

Les soldes d’hiver, l’occasion de l’annĂ©e

Les soldes d’hiver remportent un franc succès grâce Ă Amazon et Cdiscount, mais pas seulement. Le fait que les marchands aient le droit de vendre Ă perte joue Ă©videmment Ă©normĂ©ment sur l’opĂ©ration de ce dĂ©but d’annĂ©e, car les remises deviennent soudainement très attrayantes. Cela explique aussi pourquoi les plateformes en ligne proposent des remises qui battent parfois celles du Black Friday et des French Days.

Historiquement, les soldes de janvier remportent une popularitĂ© assez forte chaque annĂ©e. Si les fĂŞtes viennent de se terminer, l’occasion est parfaite pour trouver des promotions lors de cette pĂ©riode plutĂ´t que de devoir attendre les soldes de cet Ă©tĂ© —qui auront lieu dans environ six mois, ce qui veut dire que vous aurez longtemps Ă attendre avant de revoir de tels prix.

Il faut admettre que les soldes sur Amazon et les autres marchands avaient un peu perdu de leur vigueur Ă cause du Black Friday. Pour faire face Ă l’évĂ©nement, le gouvernement français a rĂ©duit les soldes de six Ă quatre semaines. DĂ©sormais, les soldes commencent dès dĂ©but janvier et se terminent Ă peu près en mĂŞme temps que le passage au mois de fĂ©vrier. L’an dernier Ă la mĂŞme pĂ©riode, l’opĂ©ration s’Ă©tait Ă©talĂ©e presque jusqu’Ă fin fĂ©vrier. DĂ©sormais, les rĂ©ductions durent moins longtemps, mais sont de meilleure qualitĂ©.

Faire des Ă©conomies pendant les soldes

Lors de ces soldes, Amazon, Cdiscount et les autres ont cassĂ© les prix de plusieurs produits de grandes marques. CĂ´tĂ© Ă©lectronique, les articles de Huawei, Apple, Microsoft, LG ou encore Sony ont eu droit Ă d’excellentes rĂ©ductions. Les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les casques, les enceintes et autres ont vu leur prix baisser très largement.

Si vous achetez sur Amazon, que ce soit les soldes ou non, mais aussi chez les autres marchands, vous avez droit Ă un dĂ©lai de rĂ©traction. En somme, vous avez 30 jours chez Amazon et 15 jours chez Cdiscount et les autres pour renvoyer un produit si vous n’ĂŞtes finalement pas satisfait. Dans tous les cas, vous pourrez obtenir un remboursement total si l’article est renvoyĂ© comme neuf, ce qui peut ĂŞtre rassurant si vous hĂ©sitez encore Ă passer le cap pour un produit qui vous sĂ©duit.

Si vous avez un peu de temps aujourd’hui, n’hĂ©sitez pas Ă vous promener sur les sites web des marchands Amazon et Cdiscount pour dĂ©nicher les dernières bonnes affaires. Si vous avez moins de temps, n’hĂ©sitez pas Ă enregistrer notre liste Ă vos favoris. La sĂ©lection est mise Ă jour rĂ©gulièrement au cours de la journĂ©e, ce qui devrait vous Ă©viter les dĂ©ceptions liĂ©es aux ruptures de stock ou aux prix qui remontent.

Cette journĂ©e de soldes sur Amazon et Cdiscount risque de passer vite —et c’est la dernière. Il faudra donc ĂŞtre rapide pour bĂ©nĂ©ficier des dernières bonnes affaires et Ă©viter les ruptures de stock sur les produits qui vous intĂ©ressent. Si vous regrettez votre achat, nous rappelons que vous avez le droit Ă une seconde chance grâce au dĂ©lai de rĂ©traction. MĂŞme si c’est le dernier jour des soldes, Amazon se lâche avec de belles rĂ©ductions.

Voir les soldes sur Amazon :

Voir toutes les offres