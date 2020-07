Soldes Amazon : 10 deals flash à ne pas louper ce mercredi 🔥

C’est un fait, Amazon a attaquĂ© le dĂ©but des soldes très fort. Après un week-end de folie, il embraye sur la deuxième dĂ©marque avec de nouvelles offres et des prix encore plus mini. S’il est le meneur de cette Ă©dition, les cyber-marchands Cdiscount, Fnac et Darty sont loin d’ĂŞtre en reste. Ă€ l’occasion de ce mercredi, nous avons mis notre sĂ©lection Ă jour avec les meilleures offres flash.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : mercredi 22 juillet, 6h20

Les soldes continuent cette semaine sur Amazon avec la deuxième dĂ©marque. Comme Ă chaque Ă©dition, la première semaine est la plus chargĂ©e cĂ´tĂ© promotion. Cependant, les marchands ne faiblissent pas pour cette deuxième et continuent Ă dĂ©voiler des milliers de ventes flash. Nous ne pouvons que vous conseilliez d’ĂŞtre rapide dans vos recherches afin d’Ă©viter un retour Ă un prix plus haut ou la rupture de stock.

Les soldes sur Amazon sont l’occasion de trouver deux types de promotions diffĂ©rentes. D’un cĂ´tĂ©, on trouve les rĂ©ductions qui ont tendance Ă durer jusqu’Ă la fin de l’Ă©dition —soit le 11 aoĂ»t prochain. Celles-ci sont très fortes, mais elles ne concernent pas les grandes marques, ni les produits haut de gamme. De l’autre, on retrouve des offres flash qui durent seulement quelques heures. Ce sont elles qui sont rĂ©ellement intĂ©ressantes et permettent de vĂ©ritables Ă©conomies sur des produits tendances.

Trouver les affaires durant les soldes

Dans notre sélection des meilleurs deals, nous avons regroupé toutes les offres les plus séduisantes des soldes sur Amazon, mais aussi Cdiscount ou Fnac. Tous font partie des marchands les plus séduisants et se montrent à la hauteur de cette opération. Les soldes exigent toujours de passer un peu de temps sur les différentes plateformes marchandes pour trouver les produits le moins cher possible. Notre guide devrait déjà vous faire gagner un peu de temps lors de la recherche des deals en cours ce mercredi —sachant que la deuxième démarque est désormais lancée.

Notre guide se concentre principalement vers des produits électroniques, mais ils ne pas les seuls concernés. Les soldes sur Amazon visent toutes les thématiques de produits proposées sur la plateforme marchande. On retrouve des prix barrés sur des catégories comme la mode, la culture, la décoration ou encore le bricolage et le jardinage ainsi que les jeux vidéo. Chacune de ces thématiques affiche des remises de choix sur des articles très prisés.

C’est un fait, il existe des milliers de promotions en soldes sur Amazon depuis la semaine dernière. Plusieurs produits de choix bĂ©nĂ©ficient de belles rĂ©ductions. Les iPhone 11 Pro ont profitĂ© de remises immĂ©diates allant de -5% Ă -15%. Tous les produits Apple achetĂ©s directement chez le leader du e-commerce profitent des mĂŞmes garanties que ceux achetĂ©s auprès de la boutique officielle. Les AirPods 2, les AirPods Pro ou les MacBook Pro ont aussi droit Ă de très belles ventes flash. Tous ces articles n’avaient jamais profitĂ© de prix aussi bas avant cette Ă©dition des soldes.

Les soldes sur Amazon sont Ă©galement l’occasion de choisir un nouveau smartphone Ă prix rĂ©duit. De ce cĂ´tĂ© lĂ , nous avons pu voir des promos sur plusieurs tĂ©lĂ©phones dont le succès n’est plus Ă faire. C’est le cas des Galaxy S20, des Mi Note 10 ainsi que des Redmi Note 9 Pro. Le Prime Day Ă©tant repoussĂ© Ă une date indĂ©terminĂ©e, Amazon a dĂ©cidĂ© de tout mise sur les soldes en France. Nous ne pouvons qu’ĂŞtre satisfaits, car les prix annoncĂ©s sont sĂ©duisants et permettent de faire de très belles affaires cet Ă©tĂ©. Cdiscount, Fnac et Darty prĂ©sentent aussi des promos bien plus Ă©levĂ©es que d’habitude.

Amazon suivi par Cdiscount, Fnac et Darty

La pandémie a fait baisser la consommation des français pendant de longues semaines. Les commerçants, en ligne ou non, ont été concernés et se retrouvent maintenant avec des stocks à terminer. Cela explique aussi pourquoi de nombreux acteurs des soldes comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty sont encore plus agressifs que lors des précédentes éditions. Pour ces soldes, Amazon reste un cran au dessus.

Lors des premières annĂ©es, les soldes Ă©taient plutĂ´t consacrĂ©s Ă la mode. Cette habitude a Ă©voluĂ©, si bien que tous les produits sont maintenant concernĂ©s. Dans le passĂ©, l’opĂ©ration faisait aussi office de dĂ©stockage en masse, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis quelques annĂ©es pour les soldes, Amazon et ses homologues en ligne font les Ă©voluer afin que l’opĂ©ration soit plus haut de gamme, ce qui n’est pas pour nous dĂ©plaire. Les promos affichĂ©es chez le marchand sont qualitatives pour cette raison.

Amazon a tendance Ă faire des remises moins Ă©levĂ©es pendant les soldes pour cette raison, mais il compense très amplement avec un vaste choix de produits premium et des offres flash de qualitĂ©. Il ne fait jamais mieux que pour cette opĂ©ration, bien que le Black Friday soit aussi un gros Ă©vĂ©nement chez le marchand en ligne. Dans le cas oĂą vous ne voulez pas attendre l’Ă©dition de novembre, c’est l’heure d’en profiter et de faire des Ă©conomies avec des deals haut de gamme.

Acheter en ligne en sécurité

Que ce soit la période classique ou les soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont pour obligation de respecter une seule et même règle. Tous doivent proposer un délai de rétraction suite à un achat sur le web. Cela veut dire que vous avez une période pour tester le produit et le renvoyer dans le cas où il ne vous convient pas. Tous les internautes français peuvent donc acheter sur internet en toute tranquillité grâce à cette réglementation.

Pour les soldes, Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©traction qui s’Ă©tale sur 30 jours. Chez ses concurrents français reprĂ©sentĂ©s par Cdiscount, Fnac et Darty, cette mĂŞme pĂ©riode est de 14 jours. Tous les marchands ont simplifiĂ© les procĂ©dures de retour au maximum avant de rembourser les clients de leur achat dans les jours qui suivent.

Le seul point noir de ces soldes sur Amazon et ailleurs tient dans le fait qu’il faut ĂŞtre rapide. Les promos ont tendance Ă partir très vite, surtout sachant que la deuxième dĂ©marque dĂ©bute ce matin. Beaucoup d’articles ont dĂ©jĂ vu leur prix remonter ces derniers jours. Toutefois, certaines offres flash sont encore en ligne Ă des prix cassĂ©s. Cette journĂ©e de deuxième dĂ©marque est peut-ĂŞtre la dernière durant laquelle vous trouverez autant de choix Ă des tarifs aussi rĂ©duits.

