Soldes Amazon : 10 deals à ne (surtout) pas rater ce jeudi 🔥

Pour cette nouvelle Ă©dition des soldes, Amazon a rĂ©alisĂ© un sans-faute. Le marchand sauve la saison après la pandĂ©mie et confirme son statut de leader du commerce en ligne dans l’Hexagone. Cdiscount ou Fnac sont devancĂ©s par la force de frappe de l’amĂ©ricain, mais ils n’ont pas Ă rougir de leurs offres qui sont aussi excellentes. Voici notre liste des meilleures offres disponibles en ce jeudi.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ allĂ© faire un tour pendant les soldes chez Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, vous avez du voir des centaines de pages remplies de promotions. Avec un tel statut, Amazon propose des milliers de bons plans sur sa plateforme marchande. Il s’agit lĂ des meilleurs bons plans du moment, sachant que l’opĂ©ration se termine sous peu.

Des deals de folie chez Amazon

Les soldes sur Amazon ont connu une transformation profonde cette annĂ©e. Le marchand en ligne montre l’exemple en tirant l’opĂ©ration vers le haut dans tout l’hexagone. Il n’hĂ©site pas Ă casser les prix des plus belles marques et de produits dont la popularitĂ© n’est plus Ă dĂ©montrer, un vĂ©ritable plaisir cet Ă©tĂ©. Historiquement, les soldes se focalisaient sur des articles peu connus du grand public, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En regardant plus en dĂ©tail les deals des soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, on peut retrouver plusieurs rĂ©fĂ©rences prĂ©sentes sur les diffĂ©rentes plateformes marchandes. Toutefois, chacun des acteurs du e-commerce propose des tarifs diffĂ©rents dans le cadre de l’opĂ©ration. Il faut se rendre sur tous les sites de marchands en ligne pour trouver le meilleur prix, une dĂ©marche qui peut sembler un peu longue. Notre liste est destinĂ©e Ă vous Ă©viter de passer trop de temps en ligne, car elle rĂ©pertorie les tarifs les plus bas de ces soldes.

Les prix ne sont pas fixes lors des soldes sur Amazon —beaucoup d’entre eux Ă©voluent pendant toute la durĂ©e de l’opĂ©ration. Amazon, Cdiscount et certains autres marchands sont des adeptes des ventes flash, des offres qui ne restent pas en ligne plus de quelques heures en raison des stocks limitĂ©s. Il faut ĂŞtre au bon endroit et au bon moment afin de bĂ©nĂ©ficier des meilleurs tarifs. Notre guide est destinĂ© Ă vous accompagner dans vos recherches, sachant qu’il est mise Ă jour en temps rĂ©el cĂ´tĂ© prix et stocks.

Si Amazon apprĂ©cie beaucoup les ventes flash lors des soldes, le marchand dĂ©voile aussi des promotions en continu. Elles sont beaucoup plus prĂ©sentes lors de l’opĂ©ration et reprĂ©sentent des millions d’articles. Elles ne concernent logiquement pas les marques les plus premium, mais on peut cependant dĂ©nicher quelques produits de choix, sachant que les remises ont droit Ă des gros pourcentages de rĂ©duction.

Pour dĂ©couvrir les soldes sur Amazon, c'est ici :

Trouver les meilleurs prix pour ces soldes

En une ou deux Ă©ditions des soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont totalement transformĂ© le principe mĂŞme de l’opĂ©ration. C’est encore plus vrai cette annĂ©e, car les marchands ont connu des difficultĂ©s liĂ©es Ă la crise sanitaire. S’ils doivent vider leurs stocks, ils ont aussi pour objectif de faire augmenter les volumes de ventes. Ainsi, les promos sont encore plus agressives que les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. La troisième dĂ©marque des soldes attaque fort, mais les stocks continuent de baisser très vite.

Pour les soldes, Amazon, Cdiscount et les autres affichent des remises sur toutes les thĂ©matiques de produits disponibles sur leur plateforme marchande respective. En plus de la high-tech, on peut trouver d’excellentes promos sur les jeux vidĂ©o, la mode, la culture ou encore l’informatique. Toutes les catĂ©gories ont droit Ă de belles chutes de prix Ă cette occasion. Tous les acteurs du e-commerce font preuve de gĂ©nĂ©rositĂ© avec des rĂ©ductions choc.

Cette stratĂ©gie explique pourquoi on retrouve des prix barrĂ©s sur des articles de la marque Apple. Si la marque Ă la pomme dĂ©teste les promos, on peut profiter de ses produits en soldes sur Amazon. Ce type d’appareils se vend dĂ©jĂ très bien Ă tarif normal, si bien que les stocks des exemplaires au tarif rĂ©duit sont très limitĂ©s. Dans le cas oĂą vous ĂŞtes tentĂ© et que vous voulez faire des Ă©conomies avec de telles marques premium, soyez vif quand vous voyez une offre spĂ©ciale en ligne.

Si votre achat a Ă©tĂ© trop prĂ©cipitĂ© lors des soldes sur Amazon, rien n’est perdu. Tous les marchands sont dans l’obligation de proposer un dĂ©lai de rĂ©tractation pour chaque achat en ligne. Celui n’est pas le mĂŞme pour toutes les plateformes en ligne, mais il est de 14 jours au minimum. De son cĂ´tĂ©, Amazon pousse jusqu’Ă 30 jours, ce qui veut dire que vous avez quatre semaines pour prendre une dĂ©cision et renvoyer l’article en cas d’insatisfaction. Si tel est le cas, vous ĂŞtes remboursĂ© les jours suivants en toute sĂ©curitĂ©.

Amazon, incontournable des soldes

Amazon reste le leader de cette Ă©dition des soldes en France, c’est une certitude. Mais Cdiscount, Fnac et Darty rĂ©alisent une belle annĂ©e grâce Ă des promotions ultra attrayantes. Certaines d’entre elles sont au moins aussi plaisantes —si ce n’est plus que sur le site web du numĂ©ro 1 mondial. Cette spĂ©cificitĂ© peut aussi concerner des marques premium.

Pour les soldes, Amazon et les autres mettent Ă l’honneur des marques populaires comme Apple. On retrouve ainsi des remises gĂ©nĂ©reuses sur les iPhone 11, les iPad Pro ou encore les MacBook Pro. D’autres produits bĂ©nĂ©ficient aussi de prix cassĂ©s comme Huawei, Samsung, Microsoft, Sony ou encore Xiaomi et LG. Globalement, ce sont les marques les plus populaires du monde qui sont touchĂ©es de plein fouet par cette opĂ©ration estivale. Les consoles de jeux vidĂ©o comme la PS4, la Xbox One ainsi que la Switch ont droit Ă des promos aussi prĂ©fĂ©rentielles que celles sur les smartphones.

L’enjeu des soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty est d’arriver Ă capter les offres flash pendant qu’elles sont encore en ligne. C’est ce qui vous permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies sur des produits de choix. Toutes les thĂ©matiques affichent des remises, si bien que celles-ci peuvent aller jusqu’Ă -20% et -30% alors qu’il s’agit d’articles très premium. C’est par exemple le cas des aspirateurs Dyson lors de cette Ă©dition.

Tout le dĂ©fi des soldes sur Amazon est de trouver les meilleurs prix. Alors que cette troisième dĂ©marque attaque fort, on sait dĂ©jĂ que les exemplaires encore disponibles sont pris d’assaut, ce qui veut dire que les ruptures de stock sont très proches. Ce jeudi reste encore une occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies avant la disparition des offres les plus Ă©levĂ©es.

Pour dĂ©couvrir les soldes chez Amazon, c’est ici :

