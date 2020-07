Soldes Amazon : les 10 méga promos pour ce vendredi 🔥

Les premiers jours des soldes sur Amazon ont été un succès, si bien que le marchand continue de casser les prix ce vendredi. Avec de telles promotions, il tente de distancer ses rivaux du e-commerce comme Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. Voici notre guide pour vous aider à dénicher les plus belles promotions de cette nouvelle journée de soldes.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : vendredi 17 juillet, 9h41

Comme lors des dernières Ă©ditions des soldes, Amazon fait encore son show. Outre les ventes flash, il dĂ©voile aussi des promos visant Ă durer plus longtemps durant cette opĂ©ration spĂ©ciale prix cassĂ©s. Vous avez la possibilitĂ© de voir des produits très en vogue avec d’importantes remises en toute simplicitĂ© sur son site. Le seul inconvĂ©nient tient dans la possibilitĂ© que les meilleures offres trop vite, avant que vous n’ayez pu en profiter. Cela s’est produit hier, les meilleures offres prĂ©sentĂ©es pour les soldes ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es en un rien de temps.

Ă€ l’occasion de cette nouvelle journĂ©e de soldes, Amazon s’affirme encore comme le leader. Le marchand en ligne a Ă©tĂ© dans l’obligation de repousser le Prime Day Ă cause de la situation sanitaire. Autant dire qu’il compte bien compenser en capitalisant sur les soldes pour faire exploser ses ventes de l’Ă©tĂ©. Les grandes marques sont concernĂ©es, ce qui n’est pas forcĂ©ment le cas chez les rivaux de l’acteur amĂ©ricain.

Amazon, nouveau poids lourd des soldes

Les soldes sont une opĂ©ration clairement franco-française et pourtant Amazon s’y invite. Pendant des annĂ©es, il a privilĂ©giĂ© les Ă©vĂ©nements amĂ©ricains comme le Black Friday ou aussi le Prime Day. Depuis quelques temps, le marchand en ligne s’adapte au calendrier français pour venir avec des promotions en mĂŞme temps que les autres acteurs français. Si les French Days ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s pour lutter contre Amazon, l’amĂ©ricain lui-mĂŞme a contribuĂ© au succès l’opĂ©ration avec de très belles offres.

Pourtant, les soldes sur Amazon ne se rĂ©sument pas qu’Ă ce marchand. Plusieurs acteurs français se dĂ©marquent aussi cette annĂ©e Ă l’exemple de Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger. Tous ont pour souhait de rattraper un trimestre très compliquĂ© en raison de la pandĂ©mie. Pour atteindre leurs objectifs ambitieux, ils dĂ©voilent des promotions de plus en plus compĂ©titives sur leur plateforme marchande.

Les marchands qui contribuent aux soldes sont plus ou moins pertinents selon les thĂ©matiques et les produits. Logiquement, notre sĂ©lection se concentre beaucoup sur les technologies pour les soldes mais Amazon, Cdiscount, Darty et les autres font des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur une quantitĂ© assez faramineuse de produits. Quelque soit l’article que vous recherchez, vous devriez le trouver chez un des marchands en ligne.

Les soldes sur Amazon exigent un peu de patience de votre part, il faut ĂŞtre prĂŞt Ă fouiller sur toutes les plateformes et des catĂ©gories. Toutes les thĂ©matiques sont mises en avant pour l’occasion, ce qui implique aussi que des milliers de produits profitent de remises incroyables. Sur les sites Amazon, Cdiscount et consorts, vous pouvez trouver des prix très rĂ©duits sur le bricolage, la culture, la mode, la dĂ©co ou encore la musique et les jeux vidĂ©o.

Comment accéder aux meilleures offres du moment ?

Les Ă©ditions se rĂ©pètent chaque annĂ©e, il est possible de voir des ressemblances avec les prĂ©cĂ©dentes. Ă€ chaque fois, les meilleurs deals sont dĂ©voilĂ©s lors des premiers jours des soldes chez Amazon. Il y a ensuite des dĂ©marques qui s’enchainent tout au long de l’opĂ©ration, mais elles ne signifient pas que les produits avec ces prix cassĂ©s sont plus attractifs. Plus les deals restent longtemps en ligne, plus ils ont du mal Ă susciter l’intĂ©rĂŞt des clients. Certaines des meilleures offres sont encore disponibles ce jour, mais il n’est pas sĂ»r que les plus pertinentes soient toujours lĂ ce week-end.

Cette annĂ©e, les soldes chez Amazon —et ailleurs, durent moins longtemps que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Les autoritĂ©s françaises ont pris la dĂ©cision de rĂ©duire la durĂ©e de l’opĂ©ration, ce qui oblige les marchands web Ă publier de meilleures offres en peu de temps. Tous doivent Ă©lever le niveau et afficher les meilleures offres dès la première heure du dĂ©but des soldes. Amazon, mais Ă©galement Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger se sont pliĂ©s Ă ces règles en affichant d’excellentes remises.

Que ce soit les marchands ou les autres acteurs des soldes, tout le monde est Ă cran Ă cause de la crise sanitaire et financière. Amazon a rencontrĂ© des soucis dans ses entrepĂ´ts tandis que Fnac Darty ont dĂ» se faire aider par l’État français pour passer cette phase dĂ©licate. Ce contexte particulier explique Ă©galement pourquoi toutes les plateformes marchandes se lancent dans les soldes sans hĂ©siter Ă baisser lourdement leurs prix. Pour l’instant, Amazon est clairement un leader, mais il est talonnĂ© par les autres marchands sur internet.

Faire les bons choix durant les soldes

Tous les internautes doivent savoir que les sites e-commerce proposant des bons plans doivent se plier Ă quelques règles. MĂŞme pendant les soldes, Amazon, Cdiscount, Boulanger et les autres doivent avancer un dĂ©lai de rĂ©traction de 14 jours ou plus. Pendant cette pĂ©riode, le client a le droit de renvoyer un produit s’il n’est pas convaincu. Tous les acteurs français avancent 15 jours, lĂ oĂą Amazon a Ă©tendu ce temps de rĂ©flexion Ă 30 jours.

Si le client n’est pas satisfait de son achat rĂ©alisĂ© sur Amazon pendant les soldes, il a la possibilitĂ© de le renvoyer au marchand en ligne. L’article doit logiquement ĂŞtre comme neuf pour pouvoir ĂŞtre repris par la plateforme web, faute de quoi il ne pourra pas ĂŞtre rendu. Il n’est donc pas question de porter un vĂŞtement pendant une journĂ©e avant de tenter de le renvoyer Ă Amazon —cela ne marchera pas.

La pĂ©riode de rĂ©traction est le point fort des soldes sur Amazon. Dans les faits, vous avez la possibilitĂ© de tester un article sans risque pendant un mois ou presque. Si vous avez Ă©tĂ© trop rapide, vous avez d’une seconde chance qui n’est pas nĂ©gligeable. Dans ce cas, Amazon vous rembourse en quelques jours, de manière sĂ©curisĂ©e et sans rechigner. La mĂ©thode Ă suivre pour un renvoi est très simple et gratuite.

