Soldes Amazon : les 10 méga promos pour ce mardi 🔥

Qui dit mois de janvier, dit aussi mois de soldes chez Amazon, Cdiscount et leurs concurrents. Vrai changement pour cette annĂ©e, la durĂ©e est raccourcie, en passant de 6 semaines Ă 4 semaines seulement. Les marchands mettent donc de nouvelles promotions en avant tous les jours, et dĂ©bute avant mĂŞme le coup d’envoi officiel. Voici la sĂ©lection de ce mardi :

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : mardi 7 janvier, 8h08

Trouver le produit parfait pendant les soldes chez Amazon, Cdiscount ou encore la Fnac peut ĂŞtre difficile, tant les promotions sont nombreuses. Si vous n’avez pas le courage de fouiller chacun des sites, nous avons crĂ©Ă©e cette liste de sĂ©lection, qui regroupe les tops deals pour ce jour. Dès qu’une vente flash pertinente arrive ou expire, nous la mettons Ă jour pour vous aider dans vos recherches.

Soldes Amazon : baisse de prix, Cdiscount Ă l’affĂ»t

Pendant la pĂ©riode des soldes, Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger ou encore Darty proposent des prix barrĂ©s sur une multitude de produits, dans toutes les catĂ©gories. L’explication est très simple. Les soldes d’hiver (et d’Ă©tĂ©) sont deux moments pendant lesquels les vendeurs ont droit de mettre en place la vente Ă perte. Les remises peuvent donc ĂŞtre supĂ©rieures au prix de gros. C’est la pĂ©riode idĂ©ale pour tous les invendus, et Cdiscount propose un nombre consĂ©quent de deals, mĂŞme si Fnac, Amazon ou Darty ne sont pas en reste.

C’est donc logiquement les soldes permettent Ă Amazon, Cdiscount et consorts de vider leurs invendus pour dĂ©marrer l’annĂ©e de manière optimale au niveau des stocks. Mais ce n’est pas le seul point intĂ©ressant. En effet, la pĂ©riode est surtout l’occasion pour les gĂ©ants Amazon et Cdiscount de mettre en rĂ©duction des rĂ©fĂ©rences très populaires de grandes marques comme Apple, Samsung, Dyson ou encore Microsoft, sur la partie Ă©lectronique.

On peut donc retrouver pendant la période de soldes Amazon des produits très basiques, et des best-sellers. Mais pour ne pas manquer la meilleure offre, fouiller les sites marchands est fortement conseillé. Certaines ventes flash peuvent se terminer en quelques heures déjà , la rapidité est donc aussi la clé du succès.

Pour voir les meilleures ventes flash du moment sur Amazon :

Leader incontestable du commerce en France, Amazon est présent pendant les soldes pour parfaire son image de marque. Mais en matière de bons plans, on trouve souvent des promos plus intéressantes chez Cdiscount, Darty et même la Fnac et aussi Boulanger. Ces derniers proposent certaines très fortes réductions sur des produits très récents. Comme la gestion des stocks est moins stricte que chez Amazon, certains produits sont vraiment à prix cassés parfois jamais vus.

Amazon et Cdiscount mènent la danse des soldes

Si vous avez patientĂ© pour dĂ©penser vos Ă©trennes de NoĂ«l sur Amazon, vous avez très bien fait. Pour cette première ligne droite des soldes 2020, des produits très populaires sont en forte promotion. Avant les dĂ©marques qui vont se multiplier, le stock s’Ă©coule très rapidement sur certaines rĂ©fĂ©rences. Ce dĂ©but des soldes est donc le meilleur moment pour profiter de belles offres chez Amazon, Cdiscount ou Fnac. La plupart des bons plans sont bien plus intĂ©ressants que les soldes 2019.

Pendant les soldes, les marchands comme Amazon ou Cdiscount proposent des produits très variĂ©s en promotion. Les catĂ©gories comme l’Ă©lectromĂ©nager sont historiquement très fortes, mais la high-tech, le bricolage et la mode ne sont vraiment pas laissĂ©s pour compte. En cumulant, ce sont au total plusieurs milliers de promotions qui sont accessibles pendant la pĂ©riode. Le Black Friday est de plus en plus fort, mais les soldes sont toujours aussi populaires. La diffĂ©rence entre les deux ? Les meilleures offres sont rĂ©servĂ©es pour le dĂ©but des soldes. Si le stock est disponible, les diverses dĂ©marquent proposent des prix encore plus agressifs.

En 2019, la Loi Pacte est passĂ©e. La consĂ©quence sur les soldes est une durĂ©e rĂ©duite. La pĂ©riode est cette annĂ©e fixĂ©e du 8 janvier au 4 fĂ©vrier, soit quatre semaines Ă peine. Mais certains marchands comme Cdiscount et Amazon ont Ă©tĂ© plutĂ´t malins en proposant de belles promotions aujourd’hui Ă la veille du lancement officiel.

Le choix du gouvernement de rĂ©duire la durĂ©e des soldes a Ă©tĂ© fait pour rendre l’Ă©vĂ©nement encore plus attractif. L’ombre du Black Friday est de plus en plus grande sur l’Ă©vĂ©nement, et diminuer la durĂ©e permet une plus forte urgence. Ces dates de soldes sont valables pour les marchands en ligne tels qu’Amazon, Fnac et Cdiscount mais aussi en magasin.

Un mois complet de folie

Si vous avez consultĂ© notre liste des meilleures affaires pour les soldes Amazon, Cdiscount et leurs concurrents, certaines remises peuvent monter jusqu’Ă -80% dès le lancement de l’opĂ©ration. Les premiers jours sont les plus populaires, donc les offres expirent aussi très rapidement. C’est pour vous aider Ă y voir plus clair que nous tenons notre courte sĂ©lection Ă jour avec une cadence Ă©levĂ©e.

MĂŞme si on est en pĂ©riode de soldes, Amazon et ses concurrents proposent les mĂŞmes garanties que pendant toute l’annĂ©e. Vous avez donc le droit Ă la pĂ©riode de rĂ©tractation si le produit ne vous plaĂ®t pas. Chez les marchands français comme Fnac, Darty et Cdiscount, vous pouvez les retourner sous 14 jours. Chez Amazon, le dĂ©lai passe Ă 30 jours.

Pour conclure, le plus important pendant les soldes chez Amazon ou Cdiscount, c’est de profiter des premiers jours pour ne pas manquer l’offre que vous attendiez. La rapiditĂ© est la clĂ©. Pour ce mardi de veille de lancement officiel, nous avons fouillĂ© pour vous sĂ©lectionner les deals Ă ne pas rater. Si vous avez l’âme d’un dĂ©nicheur de bons plans, voici les meilleures offres du moment chez Cdiscount :

