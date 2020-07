Soldes Amazon : les 10 meilleures offres à -80% ce jeudi 🔥

La semaine dernière, Amazon a commencĂ© les soldes très fort avec des milliers d’offres. Le marchand ne s’arrĂŞte pas lĂ et continue l’effort pendant cette deuxième dĂ©marque. Il enchaine cette semaine avec des nouvelles promos et des prix cassĂ©s sur des milliers de rĂ©fĂ©rences. Pour ce jeudi, nous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lection des meilleures offres toujours disponibles.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : jeudi 23 juillet, 10h28

Les soldes se poursuivent de plus belle sur Amazon pour cette deuxième dĂ©marque. Les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes le montrent, les meilleures promotions sont prĂ©sentĂ©es au dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement —pendant la première semaine. Cela ne signifie pas pour autant que les gĂ©ants du e-commerce faiblissent les jours qui suivent, au contraire. Tous continuent d’afficher de nouvelles remises gĂ©nĂ©reuses ce jeudi.

Sur Amazon, les soldes permettent de dĂ©crocher quelques belles occasions grâce Ă deux types de promos. On trouve d’abord les promotions ayant vocation Ă durer jusqu’Ă la fin de l’Ă©vĂ©nement, le 11 aoĂ»t prochain. Elles sont sĂ©duisantes, mais ne concernent pas les produits premium de marques très populaires. Les plus attrayantes sont les offres flash, des remises de qualitĂ© qui ne s’Ă©talent que sur quelques heures —le temps d’Ă©couler le peu de stock disponible.

Trouver les meilleurs deals sur Amazon pour les soldes

Cette sĂ©lection de bons plans regroupe toutes les meilleures offres en cours pour les soldes sur Amazon, mais aussi Cdiscount, Fnac et Darty. Les marchands sont dĂ©finitivement les leaders de cette Ă©dition d’Ă©tĂ©, une position gagnĂ©e grâce Ă des deals d’exception qui se montrent Ă la hauteur des attentes. Les soldes demandent de la patience, car il faut toujours comparer les diffĂ©rentes plateformes pour dĂ©nicher le meilleur prix.

Notre guide des meilleures promos en cours pour les soldes sur Amazon se concentre surtout sur les produits high-tech. C’est assez logique, mais cela ne signifie pas que c’est la seule thĂ©matique de produits Ă ĂŞtre concernĂ©e par l’opĂ©ration. Que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty, toutes les thĂ©matiques sont concernĂ©es. Cela veut dire qu’il est possible de dĂ©nicher des excellents deals sur la culture, les DVD, les jeux vidĂ©o, la dĂ©coration ou encore la mode.

Pendant les soldes sur Amazon, la plateforme prĂ©sente des milliers de produits Ă prix mini. On retrouve des remises sur des articles très premium, Ă l’exemple des iPhone 11 Pro qui ont affichĂ© des rĂ©ductions allant de -5% jusqu’Ă -15%. Plusieurs produits de la marque Apple ont Ă©tĂ© ciblĂ©s par les promos choc, Ă l’exemple des iPhone. C’est aussi le cas des AirPods 2, AirPods Pro ou encore des MacBook Pro.

Ă€ l’occasion des soldes sur Amazon, vous avez aussi l’occasion de trouver des smartphones de choix qui prĂ©sentent de belles remises. Nous avons pu voir des remises très sĂ©duisantes sur des modèles comme les Samsung Galaxy S20, les Xiaomi Redmi Note 9 Pro ou encore Mi Note 10. Du fait que le Prime Day a Ă©tĂ© repoussĂ© Ă une date ultĂ©rieure qui n’est pas encore connue, Amazon donne tout ce qu’il a lors de cette Ă©dition.

Pour dĂ©couvrir les soldes chez Amazon, c’est ici :

Amazon au top, Cdiscount, Fnac et Darty sont proches

La situation sanitaire a très nettement contribuĂ© Ă faire baisser la consommation pendant plusieurs semaines. Tous les marchands en ligne ont Ă©tĂ© affectĂ©s lors de cette pĂ©riode, si bien qu’ils ont tous des stocks Ă Ă©couler. Ce contexte particulier justifie les prix agressifs des acteurs lors des soldes comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty. Ils sont plus prĂ©sents que lors des dernières Ă©ditions. On le redit encore une fois, Amazon est clairement un cran au-dessus, bien que ses concurrents ne soient pas loin derrière.

Durant les premières annĂ©es des soldes sur Amazon, l’opĂ©ration se destinait Ă la mode. Ce n’est plus autant le cas depuis quelques annĂ©es. On trouvait aussi beaucoup de produits peu attractifs, car il s’agissait plutĂ´t d’un destockage que de baisser les prix de produits vĂ©ritablement sĂ©duisants. Amazon a contribuĂ© Ă faire Ă©voluer les soldes vers des promotions plus premium, ce que montre encore cette Ă©dition Ă©tĂ© 2020.

Amazon fait des remises parfois moins Ă©levĂ©es, justement parce que les promotions visent des produits haut de gamme. Il compense avec un choix particulièrement vaste et des milliers d’offres qui impactent toutes les catĂ©gories. Le marchand en ligne amĂ©ricaine ne fait jamais mieux que pour cette opĂ©ration, si ce n’est pendant le Black Friday qui aura lieu fin novembre. Si vous ne souhaitez pas attendre jusque lĂ , c’est le moment de faire des bonnes affaires grâce Ă ces prix cassĂ©s.

Acheter en ligne en sécurité

Soldes ou non, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et les autres marchands doivent respecter une règle commune. Tous doivent offrir une pĂ©riode pendant laquelle l’acheteur peut retourner le produit après son achat sur internet. En somme, vous avez l’assurance de pouvoir essayer un article avant de le renvoyer s’il ne convient pas Ă vos attentes. Cette obligation lĂ©gale permet de protĂ©ger les internautes français lors de leurs achats en ligne.

Chez Amazon, ce délai est de 30 jours —que ce soit les soldes ou pas. Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et les autres marchands français proposent une période de rétractation de 14 jours. Tous offrent des procédures de retour simples à suivre, ce qui permet de rendre un produit et recevoir un remboursement complet.

En fait, le seul vĂ©ritable enjeu de ces soldes sur Amazon est d’ĂŞtre assez rapide pour saisir le deal qui vous attire. Les offres flash disparaissent en quelques heures, surtout depuis le dĂ©but de la seconde dĂ©marque qui a commencĂ© hier. Plusieurs articles ont dĂ©jĂ vu leur prix revenir au tarif habituel. MalgrĂ© tout, il reste encore des deals de grand choix sur des produits haut de gamme. Cette journĂ©e est peut-ĂŞtre la dernière des soldes durant laquelle les promos seront aussi nombreuses et sĂ©duisantes.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

