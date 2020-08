Soldes Amazon : les 10 offres à craquer ce samedi matin 🔥

C’est le dernier week-end des soldes sur Amazon ! Le cyber-marchand aura survolĂ© l’Ă©vĂ©nement avec de nouveaux deals tous les jours. C’est encore le cas ce samedi matin avec de très belles pĂ©pites Ă saisir avant leur expiration. Ci-dessous, nous avons recensĂ© une partie des meilleurs bons plans chez les principaux marchands français. Outre Amazon, Cdiscount, Fnac ou Boulanger ont aussi de beaux bons plans.

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon n’a jamais montrĂ© de fĂ©brilitĂ©. Le numĂ©ro un du marchĂ© du e-commerce en France dĂ©montre qu’il sait tenir sur la durĂ©e. Alors qu’il avait fait des opĂ©rations flash (Prime Day, Black Friday) ses spĂ©cialitĂ©s, il se positionne comme un sauveur des soldes. Cette opĂ©ration qui chutait en popularitĂ© s’est nettement amĂ©liorĂ©e sur la dernière Ă©dition. On voit encore aujourd’hui, trois semaines après le dĂ©but, de belles promotions.

Chez Amazon, les soldes peuvent prendre deux formes diffĂ©rentes. Les offres Ă©clair d’une part et les promotions en fil rouge de l’autre. Les premières ne durent que quelques heures et leur stock est limitĂ©. Amazon les distingue avec un double compteur qui affiche le temps restant et la quantitĂ© encore disponible. Ces offres flash concernent les grandes marques. Dans la technologie, on peut Ă©voquer par exemple Apple et ses iPhone, MacBook et AirPods – ou Huawei avec ses P30.

Les dernières opportunitĂ©s des soldes d’Ă©tĂ©

Si vous ĂŞtes assez courageux en ce samedi de canicule pour affronter les soldes sur Amazon, vous avez tout Ă y gagner. Cela dit, pour ceux qui n’ont pas le temps, notre sĂ©lection plus haut vous donne les principaux deals du moment. Nous avons comparĂ© les tarifs Ă travers les principales plateformes e-commerce pour vous prĂ©senter le meilleur pour ce samedi. Les bons plans sont mis Ă jour en direct selon les quantitĂ©s affichĂ©es chez chacun des sites.

Pour ceux qui n’ont pas eu le temps de s’y mettre, voici un petit rĂ©capitulatif de l’opĂ©ration. Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon (et consorts) ont commencĂ© le 15 juillet pour se terminer le 11 aoĂ»t. Elles ne durent que 4 semaines contre 6 semaines pour l’Ă©dition 2019. Le gouvernement a voulu limiter cette pĂ©riode pour amĂ©liorer la qualitĂ© globale de l’opĂ©ration.

Il faut dire que les soldes ont bien Ă©voluĂ© depuis leurs dĂ©buts. A l’origine, ils ont Ă©tĂ© pensĂ© pour aider les marchands Ă Ă©couler les stocks d’habits Ă la fin de la saison. C’est pour cette raison qu’ils avaient lieu en janvier et en juin. Aujourd’hui, on a gardĂ© un point clĂ© Ă l’opĂ©ration d’origine : les commerçants ont le droit de vendre Ă perte. C’est pour cette raison que les rĂ©ductions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses, y compris sur Amazon.

Par ailleurs, toutes les thĂ©matiques sont abordĂ©es. Au delĂ de la mode, les soldes sur Amazon font place Ă des deals sur de la tech, du bricolage, du gros et petit Ă©lectromĂ©nager etc. Ce sont des dizaines de milliers de promotions qui sont mises en avant, il suffit de chercher pour les voir. Si vous n’avez pas trop de patience pour dĂ©nicher la belle pĂ©pite, mieux vaut taper son produit dans la barre de recherche sur Amazon.

Les meilleurs deals Amazon en 2020

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon a Ă©tĂ© victime de nombreuses promotions. Si les ruptures de stock n’ont pas toutes Ă©tĂ© renouvelĂ©es, il reste encore quelques belles occasions Ă saisir en ce samedi. Le cyber-marchand amĂ©ricain a voulu compenser le dĂ©calage du Prime Day avec des promos dans tous les sens pour ces soldes. C’est l’une des premières fois oĂą il prend vraiment part Ă une opĂ©ration très franco-française.

Parmi les deals incroyables de ces soldes sur Amazon, on a Ă©videmment les Redmi Note 9 Pro et le Mi Note 10. Ces smartphones entrĂ©e et milieu de gamme de chez Xiaomi sont parmi les meilleures ventes de la catĂ©gories. Ils prĂ©sentent des chutes jusqu’Ă 30%, alors qu’ils sont sortis il y a quelques mois tout juste. C’est un bon moyen de s’Ă©quiper des derniers smartphones Ă moindre coĂ»t.

Ensuite, parmi les accessoires très populaires en soldes, Amazon a misĂ© sur les Ă©couteurs. Entre les Ă©couteurs Aukey qui se sont vendus comme des petits pains ou les premium AirPods, le marchand n’a pas lĂ©sinĂ© sur les prix cassĂ©. Il a offert plus de 20% de rĂ©duction sur tous les derniers Ă©couteurs Apple, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu jusqu’Ă prĂ©sent. Sur les Aukey, c’est jusqu’Ă 60% de remise immĂ©diate qui Ă©tait affichĂ©e encore ce samedi matin.

Évidemment, les soldes sur Amazon ne concernent pas que la high-tech, et toutes les catégories ont été affichées. Vous pouvez par exemple retrouver des ustensiles de cuisine, des appareils de bricolage ou encore des accessoires pour la beauté. Bref, vous êtes vraiment très chanceux, en sachant que les réductions peuvent aller même au delà des 80% sur le site marchand américain.

Une sécurité pour vos achats sur le web

Vous le savez probablement mais les marchands qui ont une activitĂ© en France doivent se plier Ă la lĂ©gislation. En l’occurrence, ils sont tous obligĂ©s de vous offrir au minimum 14 jours pendant lesquels vous pouvez retourner vos achats. Sur Cdiscount, Fnac ou Boulanger, c’est cette pĂ©riode qui vous permettra de rendre vos produits et d’obtenir un remboursement. Pendant les soldes, Amazon fait encore mieux.

En effet, le marchand vous permet de rĂ©flĂ©chir pendant 30 jours après la livraison de votre produit. Si les soldes sur Amazon bĂ©nĂ©ficient de cette longue pĂ©riode de test, c’est aussi le cas pendant le reste de l’annĂ©e. A tout moment, le marchand propose donc une durĂ©e de retour 2x plus longue que ses rivaux. C’est un bon moyen d’acheter sans aucun risque, et avec de très belles remises.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

