Soldes Amazon : 10 offres (ultra choc) pour ce lundi 🔥

Les soldes Amazon ne sont pas finies, et le marchand reprend son rythme ce lundi avec les promotions généreuses. Après un week-end plutôt calme, le e-commerçants dévoile une énième série de ventes flash sur sa plateforme. Le site Cdiscount a lui aussi relancé ses offres, et Fnac reste toujours à la hauteur. Ci-dessous, nous avons fait un tri pour vous ce lundi.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



On est dĂ©jĂ Ă la deuxième semaine de soldes, et la fin approche : Amazon n’est plus aussi actif qu’au dĂ©but de l’opĂ©ration mais ses offres se dĂ©marquent. Ce sont des milliers de promotions Ă travers toutes les catĂ©gories de produits que l’on peut encore obtenir pour le dĂ©but de cette semaine. Attention, on a aussi vu des milliers de ruptures de stock pendant ces soldes Amazon, ce n’est plus l’heure d’hĂ©siter;

Amazon contribue au succès de ces soldes

Avant Amazon, les soldes se concentraient surtout sur la mode. Depuis, avec l’essor des marchands en ligne, toutes les catĂ©gories ont Ă©tĂ© mises Ă l’honneur comme par exemple le bricolage, la beautĂ©, l’Ă©lectromĂ©nager ou encore la culture. Comme toujours sur internet, pendant les soldes Amazon, on retrouve de l’Ă©lectronique partout en forte promotion.

Parmi les marques les plus en vogue pour les soldes, Amazon, Samsung, Huawei et Microsoft trustent les meilleures ventes. Attention, la plupart des stocks ont depuis Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s. Il faut donc se rabattre sur les dernières petites occasions pour faire de belles Ă©conomies sur ces dernières. Si vous avez encore un peu de temps ce lundi pour faire vos emplettes, c’est le moment de faire de rĂ©elles Ă©conomies sur tout.

Pour les soldes, Amazon n’est pas le seul Ă faire des promotions. C’est aussi le cas de Cdiscount et Fnac – mais Ă©galement d’autres marchands Ă travers des thĂ©matiques très diverses. On peut citer par exemple les opĂ©rateurs dans les tĂ©lĂ©coms comme Prixtel ou encore RED by SFR qui sont hyper actifs, ou encore la banque avec Hello bank! ou Monabanq qui offrent des bonus gĂ©nĂ©reux pour toute ouverture de compte.

Les soldes Amazon ont vraiment sublimĂ© toute l’opĂ©ration, loin devant les autres marchands. C’est la première Ă©dition que l’on voit le marchand amĂ©ricain ĂŞtre aussi actif. Jusqu’Ă prĂ©sent, il prĂ©fĂ©rait se concentrer sur des opĂ©rations spĂ©ciales venues tout droit des États-Unis, Ă l’instar du Prime Day ou encore du cĂ©lèbre Black Friday. C’est donc une nouveautĂ© avec laquelle Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger doivent composer.

Une concurrence saine pour ces soldes d’hiver

Avec Amazon devant, les soldes ont gagnĂ© en qualitĂ© pour cette première Ă©dition 2020. De manière gĂ©nĂ©rale, c’est grâce Ă ce nouveau format qui dure moins longtemps (4 semaines au lieu de 6) que l’on a pu voir la qualitĂ© de l’opĂ©ration monter en flèche. Les soldes concentrent aujourd’hui des promotions plus convaincantes et les stocks affichĂ©s sont plus importants.

Mais encore une fois, il faudra ĂŞtre le plus rapide sur les ventes flash que l’on peut voir encore pour ce lundi. Les soldes Amazon ne sont pas finies, mais on se rapproche vite de la fin. Si vous avez envie de faire des Ă©conomies, il ne faut plus trop rĂ©flĂ©chir. Les derniers iPhone 11 et autres appareils populaires ne sont plus disponibles en promo. En revanche, Microsoft et Huawei cassent encore les tarifs de leurs nouveautĂ©s.

Si vous avez ensuite de suivre tout au long de ces derniers jours les meilleures offres des soldes sur Amazon, Cdiscount, Boulanger et tous les autres, cette page doit être enregistrée dans vos favoris. Nous mettrons tout au long de la journée les nouvelles promotions phares qui apparaissent sur les sites marchands. Dans certains cas, il y a aussi des codes promos que nous relayerons de la manière la plus fiable et efficace possible.

Un droit de rétractation qui varie

Pendant les soldes, sur Amazon et tous les autres, vous avez aussi le droit de faire valoir vos droits. En l’occurrence, vous pouvez toujours retourner votre achat si vous n’en ĂŞtes plus très satisfait. Par exemple, chez Amazon, vous avez le droit Ă une pĂ©riode de 30 jours pour tester le produit et le renvoyer (comme neuf) s’il ne vous plait pas. Chez les autres, c’est 15 jours au minimum. Cela vous donne un maximum de flexibilitĂ©, et surtout de la libertĂ©.

Que vous fassiez les soldes dans les boutiques physiques ou sur internet, il y a de très belles offres Ă saisir. Nous en sommes dĂ©sormais Ă la troisième dĂ©marque avec des pourcentages qui dĂ©passent les 80% dans certains cas. Vous ne trouverez très probablement pas mieux dans les jours qui suivent, c’est la dernière chance. MĂŞme Amazon a cassĂ© les prix pour les soldes, ce qui est surprenant.

Dans de nombreux cas, les soldes Amazon ont mĂŞme Ă©tĂ© plus convaincantes que les promotions du Black Friday. Les marques comme Apple ou Sony et Microsoft ont vu des offres sur leur toute dernière gamme, c’est du jamais vu. Après la fin de cette opĂ©ration, il n’y aura plus de rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses avant l’Ă©tĂ© prochain et le mois de juin avec les soldes d’Ă©tĂ©.

Entre temps, il y aura peut-ĂŞtre fin avril les French Days – mais ce n’est clairement pas Ă la hauteur des soldes sur Amazon. Il y a vraiment une très belle affaire Ă jouer en ce moment avec tous les produits qui sont Ă prix barrĂ©s. Ce sont des centaines d’euros qui peuvent ĂŞtre Ă©conomisĂ©s pendant ces prochaines heures, ce serait très dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

