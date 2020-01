Soldes Amazon : 10 offres flash à ne pas rater ce jeudi 🔥

Pour ces soldes, Amazon sort le grand jeu comme jamais il ne l’avait fait auparavant. Le marchand numĂ©ro un s’investit grandement dans l’opĂ©ration et entre en concurrence directe avec des acteurs historiques reprĂ©sentĂ©s par Cdiscount et Fnac. L’avantage, c’est que les vrais gagnants de cette bataille entre plateformes sont les clients. Nous vous avons prĂ©parĂ© une petite liste des meilleures promotions pour ce jeudi.

Si vous n’avez pas encore eu le temps de faire les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger et autres, sachez que vous avez encore un peu de temps. La troisième et dernière dĂ©marque est dĂ©jĂ d’actualitĂ© chez plusieurs marchands et les produits profitent de prix barrĂ©s vraiment très gĂ©nĂ©reux. Amazon dĂ©montre son fort investissement dans l’opĂ©ration en rĂ©duisant les prix de milliers de produits. Tous les univers du site amĂ©ricain sont concernĂ©s par ces promotions, vous avez donc de grandes chances de trouver des deals qui vous intĂ©ressent.

Sur Amazon, les soldes décollent un max

La troisième semaine de soldes sur Amazon commence en force pour le marchand, ce qui veut dire que c’est le moment parfait pour se saisir des occasions. Dès ce jeudi matin, la plateforme a dĂ©voilĂ© de nouvelles offres promos intĂ©ressantes, au mĂŞme titre que son concurrent français Cdiscount. Les deux poids lourds des soldes lancent des ventes flash Ă gogo, des offres ultra intĂ©ressantes mais qui durent quelques heures Ă peine Ă cause des stocks très limitĂ©s.

L’avantage certain des soldes sur Amazon, c’est que toutes les catĂ©gories de produits sont fortement influencĂ©es par l’opĂ©ration. Nous Ă©voquons l’Ă©lectronique, mais le marchand casse aussi le prix d’articles issus de la culture, la cuisine, la mode, le bricolage ou encore le jardinage. En somme, vous devriez trouver ce que vous cherchez, sachant que certains produits passent sous la barre des moins 80% parfois. Les articles les plus rĂ©cents ne profitent pas de rĂ©ductions atteignant ce niveau, mais les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sont tout de mĂŞme très intĂ©ressantes.

Champion dans le domaine de l’Ă©lectronique, Amazon profite des soldes pour casser les prix sur de nombreux produits appartenant Ă cette catĂ©gorie. Le marchand a cassĂ© les prix sur de nombreux articles Apple comme les iPhone 11, iPhone XR, Galaxy S10, mais aussi les Surface Pro 7 de Microsoft. Les adeptes des casques sans fil ont aussi pu profiter des dispositifs de Bose et Sony. Tous ces appareils ont profitĂ© de soldes allant jusqu’Ă -25%, ce qui reprĂ©sente dĂ©jĂ d’excellentes Ă©conomies sur des produits de qualitĂ©.

Ces produits et marques ne sont que des exemples dĂ©montrant l’Ă©nergie que le marchand Amazon met dans les soldes de cette annĂ©e. Vous avec l’occasion de trouver des deals très gĂ©nĂ©reux sur tous les univers citĂ©s plus haut dans notre liste. Vous pouvez vous faire plaisir tout en rĂ©alisant parfois des centaines d’euros d’euros sur certains produits. Pour revoir de tels deals chez les marchands, il faudra attendre l’Ă©pisode de soldes d’hiver qui n’ont pas lieu avant plusieurs mois.

Des stocks souvent ultra limités

Cette Ă©dition des soldes sur Amazon sĂ©duit, car elle est particulièrement attrayante par rapport aux opĂ©rations prĂ©cĂ©dentes. C’est aussi le seul moment de l’annĂ©e oĂą les marchands sont lĂ©galement autorisĂ©s Ă vendre Ă perte, ce qui explique les prix barrĂ©s aussi convaincants. Sur Amazon, Cdiscount et les autres plateformes en ligne, les marchands prĂ©cisent s’il s’agit de dĂ©stockage ou non.

Si le Black Friday a dĂ©jĂ Ă©tĂ© une excellente opĂ©ration pour Amazon, les soldes sont une autre occasion de prouver son hĂ©gĂ©monie en France. En plus, les soldes ne durent plus que quatre semaines au lieu de six. C’est positif, car les rĂ©ductions sont pus importantes dès le dĂ©but de ces soldes et cela Ă©vite de perdre en qualitĂ© de promotions. Sur ces quelques jours, vous n’avez pas non plus le temps de risquer d’ĂŞtre blasĂ©.

Chez Amazon et Cdiscount, les soldes ont commencé tout en puissante et continuent de la sorte ce jeudi. Pour cette troisième démarque, les marchands sortent leurs meilleures cartes et dévoile des offres flash imbattables. Cette liste a pour objectif de vous faire économiser du temps tout en vous offrant les bons plans les plus frais. Nous mettons régulièrement à jour notre sélection pour vous éviter les déceptions conséquentes aux stocks épuisés.

Amazon, grand gagnant des soldes d’hiver

En quelques annĂ©es Ă peine, Amazon est devenu l’un des meilleurs marchands de ce type d’opĂ©rations en France, que ce soir lors du Black Friday ou des soldes. DĂ©sormais, il fait face Ă Cdiscount et les deux gĂ©ants ne cessent leurs promos pour assurer leur compĂ©titivitĂ©. Le français s’est fait une place de choix auprès des utilisateurs lors de ces dernières annĂ©es, mais il doit maintenant faire face Ă l’intĂ©rĂŞt exponentiel de l’amĂ©ricain pour les soldes.

Il suffit de quelques heures pour qu’une vente flash disparaisse des plateformes, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre rapide pour ne pas que le produit qui vous intĂ©resse vous passe sous le nez. Si jamais vous avez Ă©tĂ© trop rapide, sachez que vous avez une pĂ©riode de 30 jours pour renvoyer votre article chez Amazon, soldes ou non.

Chez Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours, ce qui est dĂ©jĂ largement suffisant pour savoir qu’un produit ne vous convient finalement pas. Les soldes sur Amazon sont une excellente occasion de dĂ©buter l’annĂ©e en faisant des Ă©conomies tout en vous faisant plaisir. Le prochain Ă©vĂ©nement relativement similaire sera reprĂ©sentĂ© par les French Days en avril, mais il est difficile de savoir si les offres seront aussi attrayantes. Les soldes d’hiver sont indĂ©niablement l’opĂ©ration la plus plĂ©biscitĂ©e de l’annĂ©e.

Notre sĂ©lection de bons plans est tenue Ă jour tout au long de la journĂ©e, ce qui vous permet d’avoir un rapide d’horizon des soldes sur Amazon. N’hĂ©sitez pas Ă en profiter tout en Ă©tant suffisamment rapide pour Ă©viter tout risque de dĂ©ception. Vous pouvez aussi ajouter cette page Ă vos favoris et revenir plusieurs fois au long de la journĂ©e afin de voir s’il y a des changements.

