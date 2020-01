Soldes Amazon : 10 offres FOLLES valables ce mardi 🔥

Cette semaine de soldes sur Amazon est partie sur les chapeaux de roue, et les autres acteurs ne ralentissent pas non plus. Les acteurs majeurs du e-commerce français multiplient les milliers de réductions sur toutes leurs références. Toutes les grandes marques sont concernées, comme Apple et Samsung, qui ont aussi droit à leurs promotions. Pour ne rien rater, voici notre guide des meilleures offres de ce mardi.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Voir toutes les offres

Alors que les soldes ont commencĂ© doucement, ils accĂ©lèrent de jour en jour, et ce mardi ne dĂ©roge pas Ă la règle. Alors qu’ils sont peu prĂ©sents habituellement, l’activitĂ© des soldes Amazon cette annĂ©e pour la pĂ©riode a forcĂ© ses concurrents tels que Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Fnac Ă proposer des promotions plus agressives, pour ne pas perdre des parts de marchĂ©.

Amazon booste les soldes d’hiver

Changement majeur cette annĂ©e : le gouvernement français a dĂ©cidĂ© de revoir la mĂ©canique mĂŞme de ces soldes pour maintenir l’intĂ©rĂŞt auprès des acheteurs. Et c’est normal, Amazon et consort ont tellement poussĂ© des opĂ©ration comme le Black Friday et les French Days, que les soldes d’hiver – mais aussi d’Ă©tĂ© – ont perdu en popularitĂ©. C’est pourquoi la durĂ©e de cette annĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite de 6 Ă 4 semaines. Les marchands sont donc bien plus rapides Ă proposer de nouveaux bons plans chaque jour.

Comme souvent pour ces soldes, les ogres Amazon et Cdiscount se posent comme les deux principaux acteurs en France. Alors qu’ils ne nous y avaient pas habituĂ©s, Amazon a choisi d’ĂŞtre très actif sur des soldes d’hiver avec de très belles remises sur un large catalogue de produits. Et ils jouent sur leurs deux styles de promotions pour rĂ©ussir. D’un cĂ´tĂ© on retrouve les ventes flash, de l’autre les bons plans des soldes. Le gĂ©ant a crĂ©Ă© un menu dĂ©diĂ© pour retrouver ces deux genres de promotions en un clic.

Mais cette année, les soldes Amazon ne sont pas imbattables, et Cdiscount fait mieux que concourir. Depuis plusieurs années, le marchand français est un incontournable de la période des soldes. En 2020, il remet le couvert. Après un très beau code promo de -10% sur toute la gamme Apple, il enchaîne avec un code proposant de 10 à 15% de réduction supplémentaire sur tous les produits du chinois Xiaomi. Du fameux Mi 9T Pro au populaire Redmi Note 7 en passant par les écouteurs Airdots, il y en a pour tous les prix.

Que ce soit pour les soldes Amazon ou ceux de Cdiscount, une multitude de catĂ©gories sont touchĂ©es par les promotions. Comme souvent, Presse-citron se concentre sur les deals high-tech, mais nous avons aussi sĂ©lectionnĂ© pour vous des rĂ©ductions sur des catĂ©gories comme l’Ă©lectromĂ©nager, la literie, le jardinage ou encore la dĂ©coration et la mode. Une chose est sĂ»re, n’hĂ©sitez pas Ă prendre un peu de temps ce mardi pour trouver la promotion de vos rĂŞves. C’est d’autant plus important que des nouveaux bons plans ont fait leur apparition en ce mardi matin.

Pour voir les meilleures offres soldes chez Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Les soldes, moment idéal pour économiser

Historiquement les soldes sont très attendus par les Français, grâce Ă des promotions intĂ©ressantes. C’est uniquement pendant les soldes Amazon, Cdiscount et les autres ont le droit de vendre leurs produits avec une perte. L’idĂ©e c’est de vider les stocks, en vendant Ă un prix infĂ©rieur Ă celui qu’ils ont dĂ©boursĂ© pour acheter en gros. Les soldes sont la seule pĂ©riode pendant laquelle cette pratique est entièrement lĂ©gale.

Bien sĂ»r, ne vous attendez pas Ă 80% de rĂ©duction sur des produits très populaires. Pendant les soldes ou non, ce n’est jamais le cas. Par contre certains produits stars peuvent avoir le droit Ă de très belles rĂ©ductions, dĂ©passant 30% comme c’est le cas sur la gamme de Galaxy S10 de Samsung par exemple. La clĂ© est de bien chercher, pour trouver l’offre la plus pertinente.

Cette Ă©dition 2020 nous donne accès Ă des soldes Amazon et Cdiscount plus intĂ©ressants que jamais. C’est logique, les clients attendent toujours plus de rĂ©ductions. Une chose est certaines, historiquement les soldes d’hiver sont toujours plus intĂ©ressants et attendus que leur version d’Ă©tĂ©, qui ont lieu en juin. C’est donc un moment idĂ©al pour acheter Ă prix cassĂ©, sans devoir attendre novembre et le Black Friday.

30 jours pour changer son avis sur Amazon

Que ce soit pendant la pĂ©riode soldes ou toute l’annĂ©e, Amazon vous donne le droit de retourner le produit achetĂ© pendant 30 jours si vous n’ĂŞtes pas satisfait de votre achat. Vous avez donc un peu de temps pour tester, et le rendre (s’il est toujours en bon Ă©tat), si vous n’en avez pas vraiment d’utilitĂ©. Et Amazon rembourse le produit en entier ! Chez Cdiscount, vous avez 15 jours pour faire valoir votre dĂ©lai de rĂ©tractation, y compris pendant les soldes.

En fait la seule question Ă vous poser pour trouver le produit idĂ©al pendant les soldes est, l’offre est-elle vraiment si intĂ©ressante que ça ? C’est pourquoi nous avons crĂ©Ă© une liste actualisĂ©e qui vous aide Ă trouver des offres pertinentes, avec de fortes rĂ©ductions. Pendant les soldes Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger et les autres ont trop d’offres. Nous avons donc dĂ©cidĂ© de faire cette prĂ© sĂ©lection pour vous aider.

Pendant toute la journée, la liste de ces bons plans de soldes est mise à jour. Vous pouvez revenir pour trouver le meilleur prix sur le produit de votre choix pendant les soldes Amazon, Cdiscount et les autres marchands français. Comme le stock peut être très limité sur certaines références, la rapidité est la clé.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres