Soldes Amazon : 10 deals imbattables qui expirent à minuit 🔥

Le premier jour des soldes sur Amazon est l’un des moments les plus importants de l’annĂ©e pour le marchand. Ce sont des dizaines de milliers de promotions qui sont venues envahir la plateforme dès ce mercredi matin. Pour vous accompagner et trouver les plus belles pĂ©pites, nous avons dressĂ© une liste avec les meilleurs plans du moment. Le stock est limitĂ©, et la plupart des offres expirent dĂ©jĂ ce soir Ă minuit.

Dernière mise à jour : mercredi 8 janvier, 17h20

Si vous ĂŞtes allĂ©s aujourd’hui sur les grands sites marchands pendant les soldes – Amazon, Cdiscount et Fnac par exemple – vous avez probablement vu des pages entières de bonnes affaires Ă ne plus savoir oĂą donner de la tĂŞte. Alors que cette opĂ©ration nationale s’impose comme la plus importante de l’annĂ©e dans l’Hexagone, c’est le moment de faire des bonnes affaires. Notre sĂ©lection vous guide Ă travers cette opĂ©ration.

Amazon surprend positivement pour ces soldes

Si vous ĂŞtes familiers avec les soldes, vous avez qu’Amazon n’a jamais Ă©tĂ© vraiment très actif pendant l’opĂ©ration. Le marchand amĂ©ricain privilĂ©gie des Ă©vĂ©nements oĂą il est rĂ©ellement le plus lĂ©gitime, Ă l’instar du Black Friday ou encore du Prime Day (juillet). Pour cette Ă©ditions 2020 des soldes, Amazon semble toutefois accorder plus d’intĂ©rĂŞt avec des offres vraiment très gĂ©nĂ©reuses. Il mise sur les plus belles marques au monde pour attirer le public français, et c’est rĂ©ussi.

C’est la première annĂ©e que les soldes bĂ©nĂ©ficient d’un nouveau format, plus court. Pour cette Ă©dition hivernale, l’opĂ©ration se dĂ©roulera entre le 8 janvier et le 4 fĂ©vrier 2020. Cela fait donc 4 semaines en tout, soit près du tiers de moins que les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. Cela devrait pousser les marchands comme Amazon Ă sortir leurs meilleures offres dès le dĂ©but des soldes, sans attendre les nouvelles dĂ©marques.

Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que Amazon nous rĂ©gale pour ce premier jour des soldes. Le site a dĂ©voilĂ© des milliers de promotions de grande qualitĂ© sur les plus belles marques en ce moment. PlutĂ´t que de se contenter du dĂ©stockage de produits difficiles Ă Ă©couler, il a prĂ©fĂ©rĂ© limiter les rĂ©ductions mais cibler des produits populaires : iPhone, P30, Surface Pro ou encore Sony PS4 sont parmi les meilleurs deals de ce mercredi soir.

Pour voir les offres sur Amazon, c’est ici :

Comment toucher les perles rares sur Amazon ?

Sur Amazon, s’y retrouver pendant les soldes n’est pas une chose très aisĂ©e. Il y a une section qui est dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration que l’on peut retrouver depuis le menu principal de la plateforme marchande. En plus de ces soldes d’hiver, Amazon organise tous les jours des ventes flash (disponible dans un autre onglet du menu) qui permet d’avoir accès Ă des promotions ponctuelles.

Aujourd’hui par exemple, en plus des soldes Amazon, on retrouve des deals Ă©clair sur des produits comme la Microsoft Surface Pro 7, les solutions Wi-Fi Orbi de Netgear ou encore les Huawei P30. Malheureusement, la plupart des modèles d’iPhone 11 et 11 Pro qui Ă©taient en rĂ©duction depuis ce matin pour les soldes ont finalement expirĂ©. Cela montre une nouvelle fois qu’il faut ĂŞtre rapide et vif pour ne pas laisser passer ces occasions.

Tout au long de la journĂ©e, et jusqu’Ă ce mercredi soir Ă minuit, Amazon enchaine les soldes avec de nouvelles promotions. Pour vous aider Ă trouver les meilleurs deals pendant cette pĂ©riode, notre sĂ©lection ci-dessus est mise Ă jour très souvent. Si vous ne pouvez pas trouver le temps de vous libĂ©rer trop longtemps aujourd’hui, mettez notre page dans vos favoris sur le navigateur pour accĂ©der Ă notre liste complète au plus vite.

Certes, notre liste de bons plans pour les soldes Amazon est un peu biaisĂ©e, car elle se concentre principalement sur de l’Ă©lectronique. Pour autant, l’amĂ©ricain est rĂ©putĂ© pour avoir le plus grand catalogue de produits en France (ce qui lui a permis d’asseoir sa position de leader) Ă travers toutes les catĂ©gories. Vous pouvez donc faire vos soldes sur du bricolage, du jardinage, le cinĂ©ma, la culture ou la beautĂ©.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Les soldes, un événement stratégique

Alors que les soldes sur Amazon battent leur plein, les concurrents sont Ă©galement très actifs sur les premières heures de l’Ă©vĂ©nement. C’est le cas par exemple de Cdiscount, Darty ou Boulanger qui font de rĂ©els efforts pour avoir les meilleurs prix en direct. Ils se positionnent très bien sur des thĂ©matiques comme le gros Ă©lectromĂ©nager et les TV, deux sections oĂą Amazon est un peu sous reprĂ©sentĂ©.

Encore une fois, pendant les soldes, que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou tout autre marchand en ligne français, il faut faire vite. Mais cela ne vous fera pas acheter Ă tort puisque vous avez toujours le droit de vous rĂ©tracter après le jour de livraison. Chez Amazon par exemple, vous pouvez retourner votre achat sous 30 jours si le produit n’est pas Ă la hauteur de vos attentes. Chez les autres marchands, la pĂ©riode est de 15 jours.

La plupart des deals mis en avant pour ces soldes sur le site Amazon expirent Ă minuit ce soir. Comme nous le disions plus haut, ce sont surtout les ventes flash qui composent les meilleures offres du marchand amĂ©ricain. Ce sont les plus belles marques et les produits les plus populaires qui bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions via ce format de promotions. Pour le reste, les remises peuvent monter Ă des niveaux indĂ©cents. On peut voir jusqu’Ă -80% sur plusieurs rĂ©fĂ©rences.

Alors que les soldes perdent un peu en popularitĂ© face Ă un Black Friday, Amazon semble faire davantage d’efforts cette annĂ©e pour redorer cette opĂ©ration. Les autres marchands rĂ©pondent en coeur avec de très belles affaires disponibles depuis ce matin. Les stocks sont dĂ©jĂ très bas, et les ruptures ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© recensĂ©es sur tous les sites e-commerce.

Si vous voulez voir les soldes Cdiscount, c’est par lĂ :

