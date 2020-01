Soldes Amazon : 10 offres irrésistibles pour ce jeudi 🔥

Les soldes Amazon durent encore une semaine, et le géant continue de mettre la pression sur le marché. Les promotions sont toujours aussi nombreuses et aussi très agressives. Cdiscount, Fnac et Darty tiennent bien avec des excellentes promos flash pour ce jeudi. Nous vous avons fait une courte liste des bons plans encore disponibles pour ce jour. Attention, les ruptures de stock peuvent arriver à tout moment.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



Voir toutes les offres

On en est maintenant Ă la quatrième et dernière dĂ©marque des soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres marchands. C’est la dernière ligne droite, et c’est maintenant qu’il faut saisir les plus belles promotions. Comme vous pouvez le voir sur ces sites marchands, il y a des rĂ©ductions qui montent jusqu’Ă -90% par rapport au prix normal. C’est exceptionnel – mais encore faut-il rĂ©ussir Ă saisir ces deals spĂ©ciaux. Nous sommes lĂ pour vous accompagner.

Amazon, un roi des soldes un peu inattendu

On ne l’attendait pas Ă ce niveau lĂ , et pourtant Amazon nous aura surpris pendant les soldes. Le marchand amĂ©ricain, qui est aussi leader en France, a rĂ©ussi Ă crĂ©er la surprise en Ă©tant bien plus actif que lors des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. Si le site Cdiscount avait pris historiquement les devants de l’Ă©vĂ©nement, Amazon a largement contribuĂ© Ă son succès cette annĂ©e.

Le succès des soldes, Amazon y est pour beaucoup. En effet, en poussant les prix des grandes marques vers le bas, il a forcĂ© les autres marchands Ă s’aligner. C’est ainsi qu’on a pu voir des remises sur des produits comme Apple ou Microsoft – Ă des tarifs qu’on n’avait jamais vu avant. Les remises ont mĂŞme Ă©tĂ© dans certains cas plus gĂ©nĂ©reuses que lors du Black Friday, c’est dire.

Attention, il faut quand mĂŞme savoir que les soldes Amazon sont naturellement plus convaincantes que lors de toute autre opĂ©ration pendant l’annĂ©e. La raison rĂ©side dans le fait que les soldes sont le seul moment oĂą les commerçants peuvent vendre leur inventaire avec une vraie perte. Les remises sont donc plus Ă©levĂ©es, et c’est pour ça qu’on voit parfois jusqu’Ă -90% de rĂ©duction.

Mais les soldes ne s’arrĂŞtent pas Ă Amazon, bien au contraire. Comme vous pouvez le voir dans notre sĂ©lection ci-dessus, il y a Ă©galement les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ou encore les banques en ligne qui se lancent dans l’aventure. Un peu partout en France, on peut voir de belles promos sur des produits et des services. Il faut toutefois se dĂ©pĂŞcher car la fin de cet Ă©vĂ©nement se rapproche Ă grands pas.

Pour voir les soldes sur Amazon, voici l’accès :

Voir toutes les offres

Pourquoi les soldes sont aussi pertinents ?

Le gouvernement est en charge de dĂ©finir les règles du commerce en France. Depuis de nombreuses annĂ©es, les soldes ont eu un format sur 6 semaines. Mais avec la loi Pacte, l’organisation a Ă©tĂ© largement revue pour soutenir la qualitĂ© de l’Ă©vĂ©nement et renforcer sa position face au Black Friday. Ce dernier est en forte hausse de popularitĂ©, et Amazon dĂ©laissait les soldes progressivement pour cette opĂ©ration.

Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon, Cdiscount ou Fnac sont ainsi limitĂ©s Ă seulement 4 semaines. Ils se terminent donc dĂ©jĂ la semaine prochaine. A l’heure actuelle, il reste donc moins d’une semaine pour saisir les dernières belles affaires qui sont mises en avant sur les diffĂ©rentes plateformes marchandes françaises. Si vous n’avez pas encore fait vos courses, c’est l’heure de les faire avec un vrai rabais.

Il ne faut pas croire que les soldes chez les Amazon et consorts ne sont faits que de fins de stock. Aujourd’hui, s’ils ont une telle popularitĂ©, c’est parce qu’ils concernent des grandes marques et des produits de la dernière gĂ©nĂ©ration. On a pu voir les iPhone 11 en promotion, les derniers Ă©couteurs AirPods Pro ou encore des excellents tĂ©lĂ©phones Samsung ou Huawei. Clairement, les sites e-commerce ont fait de vrais efforts pour soutenir la demande de leurs clients.

Vous pouvez le constater par vous-mĂŞme dans la liste ci-dessus : les soldes Amazon ont un vrai succès grâce Ă la qualitĂ© des promotions. Les marchands ne vous ont pas menti, vous pouvez faire des Ă©conomies sur tout. Cela va bien plus loin que l’Ă©lectronique et l’informatique puisque des thĂ©matiques aussi variĂ©es que le jardinage ou la beautĂ© sont aussi concernĂ©s.

Réaliser les dernières affaires chez Amazon

Pour vous qui n’avez pas encore fait les soldes Amazon, notre sĂ©lection vous guidera pour ces derniers jours de promotions. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est toujours le moment de prendre du temps et mettre cette page dans vos favoris sur votre navigateur web. Cela vous permettra de vite retourner sur la page et de voir les dernières offres flash qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©es chez les Amazon et autres sites comme Cdiscount.

C’est Ă©videmment le grand rush Ă quelques jours de la fin des soldes sur Amazon. Il n’y aura plus de meilleure promotion que maintenant, c’est donc le dernier moment pour obtenir de bonnes affaires sans tomber dans la rupture de stock. Sachez enfin que mĂŞme si vous achetez trop vite certains articles, les marchands sont obligĂ©s de vous les reprendre et de vous rembourser.

Pour terminer notre guide sur les soldes, sachez qu’Amazon propose par exemple 30 jours de test sans aucun engagement. Vous pouvez ainsi retourner vos produits et obtenir un remboursement complet s’ils sont comme neufs. Chez Cdiscount et Fnac, cette durĂ©e de retour s’Ă©tale sur 15 jours au maximum. Pour ceux qui veulent juste s’assurer de l’utilitĂ© de leurs achats, c’est amplement suffisant. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas ĂŞtre déçu des soldes d’hiver 2020.

Pour voir les soldes, c’est par ici :

Voir toutes les offres