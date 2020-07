Soldes Amazon : 10 pépites à ne pas louper ce vendredi 🔥

Amazon a commencé les soldes en force la semaine dernière. Il poursuit de façon tout aussi compétitive cette nouvelle semaine en cassant les prix de façon significative pour la deuxième démarque. Il publier de nouvelles offres sur des milliers de références populaires et très appréciées. Pour ce vendredi, nous vous avons préparé un guide qui répertorie les réductions toujours disponibles à l’heure actuelle.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Les soldes continuent encore sur Amazon —et c’est peu dire. On le sait, le meilleur de l’événement a lieu pendant la première semaine. Toutefois, le marchand en ligne est très loin de relâcher ces efforts au point que cette seconde démarque est aussi plaisante. Il n’est pas le seul, car Cdiscount et les autres font de même avec des prix barrés ce vendredi.

Les soldes sur Amazon sont l’occasion de faire de véritables affaires grâce à deux types d’offres bien différentes. D’un côté, le marchand en ligne propose des offres qui vont durer jusqu’à la fin des soldes. Ce sont les plus séduisantes en termes de réductions, mais elles ne concernent pas les références de marques premium. De l’autre, on retrouve des offres flash, un format destiné à faire dégringoler les prix d’articles populaires, mais qui ne restent pas longtemps disponibles.

Les soldes sur Amazon, une vraie chance

Notre guide des soldes sur Amazon se concentre sur les meilleures offres. Nous avons aussi affiché les meilleures offres de Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger, car ces marchands savent aussi tirer leur épingle du jeu lors de cette opération spéciale grâce à d’excellentes promos. Les soldes demandent toujours un peu de temps pour étudier les plateformes pour dénicher le prix le plus bas.

Notre sélection des meilleurs deals des soldes chez Amazon regroupe majoritairement des produits issus du secteur de la high-tech et de l’électronique. Toutefois, il ne faut pas se dire que c’est la seule catégorie d’articles à avoir le droit à des prix très en baisse. Sur Amazon, Darty et les autres, toutes les thématiques profitent de remises généreuses.

Durant les soldes, Amazon ne cesse de révéler de nouvelles offres qui concernent des produits de marques premium. Le marchand en ligne a fait chuter le prix des iPhone 11 Pro de -5% à -15%, tout en ne reniant pas les autres produits. Il est encore possible de trouver des remises attractives sur les AirPods 2, les AirPods Pro et les ordinateurs MacBook Pro. Ce n’est qu’un exemple parmi toutes les marques ciblées par ces prix cassés pendant cette période.

Pour ces soldes sur Amazon, vous avez aussi la possibilité de retrouver des téléphones populaires dont le tarif a été largement réduit dans le cadre de ventes flash. On retrouve ainsi des smartphones tels que le Mi Note 10, le Samsung Galaxy S20 ou le Redmi Note 9 Pro. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Le Prime Day a été repoussé, ce qui justifie pourquoi Amazon fait preuve d’une telle générosité pour cette édition d’été. Il donne tout ce qu’il a afin de se démarquer en France.

Pour voir les meilleures offres de ces soldes sur Amazon, c’est par ici :

Amazon prend de la hauteur

La situation sanitaire engendrée par la pandémie a entraîné une baisse de la consommation en France. Tous les marchands, en ligne ou non, ont été impactés par ce contexte bien particulier. Par conséquent, tous veulent compenser la saison et écouler leur stock, ce qui explique pourquoi les promotions de cette année sont aussi attrayantes durant cette première et cette seconde semaine. Si Amazon est le champion de cette édition des soldes, Cdiscount et Darty sont aussi très présents avec des promotions au top.

Pendant les premières années de l’opération les soldes sur Amazon se focalisaient particulièrement sur la mode. C’était aussi l’occasion d’écouler les stocks façon déstockage quitte à proposer des produits peu convaincants. Ces points ne sont plus très vrais, en grande partie grâce à Amazon qui a fait évoluer l’opération vers des remises plus généreuses et, surtout, vers des marques plus exigeantes.

Si Amazon fait parfois des promos moins élevées lors des soldes, il faut préciser que ses réductions ciblent des produits de choix. Il compense avec une tonne d’offres flash et un catalogue ultra rempli. Il ne casse jamais autant les prix que lors de cette opportunité, si ce n’est durant le Black Friday. Si vous ne voulez pas attendre six mois de plus pour avoir des réductions, cette opération est l’occasion idéale pour faire de belles économies tout en choisissant des produits qui vous séduisent vraiment.

Dénicher de bons deals en ligne

Que ce soit les soldes ou non, les marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres ont pour obligation de respecter une seule et même réglementation. Toutes les cyber plateformes doivent proposer une autre chance en cas d’achat sur le web. En somme, les clients sont protégés par une période plus ou moins longue durant laquelle ils peuvent se rétracter et renvoyer leur achat.

Du côté du marchand Amazon, cette durée est de 30 jours, que ce soit les soldes ou non. Cdiscount, Fnac et Darty proposent un délai de 14 jours. En cas de retour, les internautes bénéficient d’un remboursement complet, ce qui leur permet d’acheter sur internet en toute simplicité. Tous les marchands proposent des procédures de renvoi assez simple avant de rembourser les clients dans les jours qui suivent.

La seule difficulté de ces soldes sur Amazon réside dans la rapidité nécessaire pour bénéficier des meilleures offres flash. Beaucoup d’entre elles disparaissent en quelques heures, c’est encore plus le cas depuis le commencement de la deuxième démarque qui a débuté mercredi. Des produits ont déjà repris leur prix habituel tandis que d’autres sont tout simplement en rupture.

Pour accéder aux soldes sur Amazon, c’est ici :

