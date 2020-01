Ce week-end de soldes sur Amazon et Cdiscount a Ă©tĂ© animĂ©, et ce lundi matin prĂ©sage une activitĂ© similaire. Les deux leaders du e-commerce français enchainent avec la plus grande facilitĂ© des milliers de promotions sur les plus grandes marques. Apple, le symbole du haut de gamme, n’est pas Ă©pargnĂ© par les rĂ©ductions. Nous avons fait ci-dessous une liste avec tous les bons plans Ă saisir rapidement ce lundi.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : lundi 13 janvier, 8h28

Les soldes ont mis quelques jours Ă dĂ©marrer, mais ils sont plus qualitatifs que jamais pour ce lundi. Cette annĂ©e, les soldes Amazon ont beaucoup apportĂ© Ă tous le marchĂ©, et ils ont forcĂ© les gĂ©ants Cdiscount, Fnac et Darty Ă offrir des promotions plus compĂ©titives pour maintenir leur volume de ventes. Pour les dernières Ă©ditions, le marchand amĂ©ricain s’Ă©tait fait très discret, ce qui avait pĂ©nalisĂ© la qualitĂ© des offres.

Amazon pousse ces soldes vers le haut

Le gouvernement français a dĂ©cidĂ© de revoir largement le fonctionnement des soldes pour qu’il continue de sĂ©duire le public français. En effet, depuis l’arrivĂ©e d’Ă©vĂ©nements poussĂ©s par Amazon comme le Prime Day ou Black Friday, les soldes d’hiver et d’Ă©tĂ© avaient tendance Ă perdre en popularitĂ©. Cette annĂ©e, avec un format rĂ©duit au niveau du temps (4 semaines), les marchands sont obligĂ©s de publier davantage de bons plans – et plus vite.

Pour les soldes, Amazon et Cdiscount se distinguent toujours comme les deux grands artisans du e-commerce dans l’Hexagone. Amazon a vraiment misĂ© pour ce dĂ©but d’annĂ©e sur les soldes avec des promotions gĂ©nĂ©reuses sur toutes ses catĂ©gories de produits qu’il cible. Deux formats se distinguent : les ventes flash d’un cĂ´tĂ©, et les soldes de l’autre. Deux sections disponibles depuis le menu sont spĂ©cifiques Ă ces deux types de promotions.

Si les soldes sur Amazon sont vraiment imbattables cette annĂ©e, nous vous invitons aussi Ă aller faire un tour sur Cdiscount. Historiquement, c’est le marchand en ligne français qui a toujours dominĂ© les soldes. Et cette annĂ©e, c’est encore le cas. Il sublime l’opĂ©ration avec un très beau code promo de 10% sur tous les produits Apple, y compris les nouveaux iPhone 11 et les iPhone 11 Pro, les Apple Watch ou encore les AirPods Pro. C’est tout simplement le leader lĂ -dessus, et mĂŞme Amazon a du mal Ă tenir.

Comme pour les soldes Amazon, Cdiscount couvre aussi des dizaines de catĂ©gories diffĂ©rentes. Si notre sĂ©lection recouvre surtout des deals high-tech, il est aussi possible de faire jusqu’Ă -80% d’Ă©conomies sur des catĂ©gories comme l’Ă©lectromĂ©nager, la literie, le jardinage ou encore la dĂ©coration et la mode. Prenez un peu de temps ce lundi pour dĂ©couvrir toutes les meilleures offres. Une sĂ©rie de nouveaux deals choc sont arrivĂ©s dans la matinĂ©e ce lundi, Ă vous de regarder si cela peut vous intĂ©resser.

Les soldes, moment essentiel de vrais bons plans

Si les soldes sont tellement populaires en France, c’est parce que les promotions sont plus gĂ©nĂ©reuses que jamais. Pendant ces soldes, Amazon, Cdiscount et tous les autres marchands sont autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte. Cela signifie qu’ils peuvent vendre en dessous de leur prix d’achat, ce qui tire Ă©videmment les prix vers le bas. En dehors des soldes, il n’est pas possible de vendre sous ce seuil minimum.

Évidemment, selon les produits et les marques, les marges ne sont pas les mĂŞmes. C’est pourquoi pendant les soldes, Amazon ne fera par exemple jamais 80% de rĂ©duction sur une marque premium comme Apple. On peut retrouver toutefois des remises qui grimpent jusqu’Ă presque 30% sur des iPad et autres iPhone. Il faut bien chercher, et il faut surtout ĂŞtre rĂ©actif car les stocks sont toujours très restreints sur ces marques populaires.

Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon et Cdiscount sont plus sĂ©duisants que jamais. Il semblerait que les deux gĂ©ants veuillent soutenir la croissance de leur volume sur le dĂ©but de l’annĂ©e. Les soldes d’hiver sont dans tous les cas plus intĂ©ressants et populaires que ceux d’Ă©tĂ©, en juin prochain. C’est donc le meilleur moment pour faire ses achats Ă coĂ»t rĂ©duit – avant d’attendre la fin de l’annĂ©e (pour rappel, le Black Friday a lieu en novembre).

Retournez vos achats sous 30 jours chez Amazon

Si vous n’ĂŞtes pas sĂ»r de votre achat pendant les soldes, Amazon vous donne la possibilitĂ© de retourner votre produit dans les 30 jours suivants la date de livraison. Cela vous laisse ainsi la possibilitĂ© de le tester chez vous, et de le rendre (s’il est comme neuf) s’il ne vous a finalement pas convaincu. Dans ce cas-lĂ , le marchand procĂ©dera Ă un remboursement intĂ©gral du prix du produit. Chez Cdiscount, la pĂ©riode de rĂ©tractation se limite Ă 15 jours, y compris pendant les soldes.

Le plus dĂ©licat pendant les soldes est d’arriver Ă trouver le bon produit au meilleur prix et au bon moment. Pour ce faire, notre liste ci-dessus vous donne toutes les clĂ©s pour trouver le meilleur prix en temps rĂ©el. Les soldes Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et consorts peuvent prendre Ă©normĂ©ment de temps. Nous avons dĂ©cidĂ© de trier pour vous chacun des produits les plus populaires, et de vous afficher le meilleur prix Ă travers toutes les plateformes e-commerce.

Au fil de la journĂ©e, nous mettons Ă jour cette liste. N’hĂ©sitez donc pas Ă la mettre dans vos favoris pour obtenir une idĂ©e du meilleur prix au meilleur moment pendant les soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres e-commerçants. Pour ceux qui veulent Ă©viter les foules dans les magasins physiques pour les soldes, ceci est la meilleure solution. Mais encore une fois, le stock peut ĂŞtre très limitĂ© sur certaines rĂ©fĂ©rences disponibles.

