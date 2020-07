Soldes Amazon : les 12 meilleures offres ce vendredi soir 🔥

C’est bientĂ´t la fin du troisième jour des soldes sur Amazon. Le cyber-marchand n’abandonne pas et continue de pousser les deals comme depuis le dĂ©but. C’est aussi le cas chez ses homologues Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Pour vous, nous avons crĂ©Ă© une sĂ©lection de tous les meilleurs plans encore disponibles ce vendredi soir.

Dernière mise à jour : vendredi 17 juillet, 18h13

Il ne faut pas se faire d’illusion : les soldes sont bien au dĂ©but – et la qualitĂ© baisse avec le temps. C’est normal puisque les promotions sont quasiment toutes dĂ©voilĂ©es le premier jour, et que les ruptures de stock se multiplient ensuite. Pour ces soldes, Amazon est l’un des rares Ă organiser des ventes flash quotidiennes sur toutes les marques.

Vous pouvez donc retrouver lors des soldes sur Amazon des deals sur Apple, Samsung, Sony ou encore Huawei – dans la high-tech. Si vous cherchez des offres sur l’Ă©lectromĂ©nager, le jardinage, la beautĂ© ou la culture, il y en a Ă©galement. Hormis Amazon, les autres marchands français comme Cdiscount, Fnac ou Darty sont Ă©galement au taquet.

Pourquoi faire les soldes sur Amazon

Amazon est le numĂ©ro un du marchĂ© français en matière de commerce en ligne. C’est lui qui est le plus gĂ©nĂ©reux pendant les opĂ©rations comme les soldes, le Black Friday ou les French Days. Si les autres acteurs essaient de rivaliser avec lui, il gĂ©nère des volumes tellement Ă©levĂ©s qu’il peut limiter ses marges sur chaque produit. C’est pour cette raison qu’on retrouve aussi les meilleurs deals des soldes sur Amazon.

Cela dit, tous les produits en soldes ne sont pas sur Amazon. Par exemple, Cdiscount a une très belle offre sur un Samsung Galaxy S10e. De son cĂ´tĂ©, Darty est très compĂ©titif sur les ampoules Philips Hue. Enfin, Fnac est toujours un excellent acteur en matière de promotions sur les MacBook Pro. Cela dit, Amazon est lui aussi très gĂ©nĂ©reux sur la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’ordinateurs Apple en ce moment.

En faisant vos soldes sur Amazon, vous avez bien Ă©videmment aussi le droit aux 30 jours de « satisfait ou remboursé ». Après la livraison, vous pouvez donc essayer de manière sereine chez vous le produit achetĂ© sur la plateforme. S’il ne vous plait pas, vous avez le droit de le renvoyer. Amazon procĂ©dera alors au remboursement, sans justification nĂ©cessaire. Les Cdiscount, Fnac ou Darty offrent 14 jours pour se rĂ©tracter.

Les soldes, une tradition française

Les soldes sont vraiment devenus une tradition ancrĂ© dans les habitudes des français. Deux fois par an, les soldes sur Amazon (et tous les autres marchands) permettent de faire les plus belles affaires. Il faut savoir que ce sont les deux pĂ©riodes oĂą les marchands ont le droit de vendre leur stock Ă perte. C’est pour cette raison que l’on retrouve les meilleurs deals durant ces temps forts. En dehors des soldes, toute vente Ă perte est synonyme de concurrence dĂ©loyale – qui peut ĂŞtre lourdement sanctionnĂ©e.

Pour ces soldes, Amazon est un cran devant les autres. Si c’est lui qui a vraiment dĂ©mocratisĂ© le commerce en ligne, les soldes vont bien au delĂ . C’est avant tout une opĂ©ration qui est menĂ©e par les marchands « physiques ». Et ce sont eux qui ont contribuĂ© Ă crĂ©er et dĂ©velopper cette opĂ©ration. Au dĂ©but, les soldes se focalisaient sur la mode (vĂŞtements). Aujourd’hui, ils touchent toutes les catĂ©gories.

Pendant longtemps, les soldes Ă©taient synonymes de fins de stock peu qualitatives. Grâce Ă Amazon, les soldes sont passĂ©s dans la catĂ©gorie supĂ©rieure. Ce dernier fait de très belles rĂ©ductions sur des marques premium. Il ne faut donc plus seulement penser que ce sont des produits qui ont du mal Ă se vendre – loin de lĂ . Si les rĂ©ductions sont plus Ă©levĂ©s sur ces derniers, vous pouvez retrouver de belles affaires sur du haut de gamme.

Comment dénicher les meilleures offres ?

C’est toujours le mĂŞme problème pendant les soldes sur Amazon : on ne sait pas oĂą donner de la tĂŞte. En effet, il y a des dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences qui sont en promotion. C’est aussi le cas sur Cdiscount et tous les autres. Dès lors, comment peut-on faire quand on a un temps limitĂ© devant soi ? Si vous n’avez pas envie de passer votre vendredi soir devant l’Ă©cran, notre sĂ©lection plus haut vous donne dĂ©jĂ quelques pistes.

Si vous avez un peu de temps, nous vous conseillons d’aller sur les diffĂ©rents sites marchands et taper les produits qui vous intĂ©ressent dans la barre de recherche. C’est le moyen le plus rapide de voir s’il y a des promotions. De son cĂ´tĂ©, pour les soldes, Amazon a deux sections utiles. Tout d’abord, il a une interface complète pour les soldes. Ensuite, il a une section « ventes flash » dans le menu qui permet d’accĂ©der aux meilleurs deals.

Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver, d’autant plus que les deals Ă©voluent tout le temps. Une chose est sĂ»re, plus le temps passe, moins les deals sont intĂ©ressants. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour profiter des soldes sur Amazon. La semaine prochaine il n’y aura dĂ©jĂ plus grand chose. Certes, l’opĂ©ration se termine officiellement le 11 aoĂ»t, mais d’ici lĂ , ça sera très calme.

Tout au long des soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les autres, nous serons là . Cette liste de bons plans sera amenée à évoluer chaque jour en fonction des nouvelles offres qui arrivent sur le marché. Nous mettrons également à jour les bons plans expirés, pour vous faciliter la recherche.

