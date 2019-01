Soldes Amazon : 5 promos choc expirent ce soir à minuit 🔥

Les soldes sur Amazon, Cdiscount et Fnac ont démarré ce matin, et c’est un festival de promotions. On retrouve depuis ce matin des centaines de milliers de bones affaires sur toutes les catégories de produits : électronique, électroménager, ameublement, mode, jardin. Attention, la plupart des promos sont très limitées par le stock des marchands. Certaines ruptures de stock sur des produits phares ont déjà été recensées. Voici les promos qui expirent ce soir et qu’il serait regrettable de manquer :

Les ventes flash affichées dans la liste ci-dessous sont limitées dans le temps, mais aussi par le stock. Ce matin, plusieurs offres concernant de l’électroménager (frigo, four) ont expiré. Il faut donc vite saisir l’opportunité pour sécuriser un achat si le produit vous convient. Ce n’est pas parce qu’il est disponible en promotion pour le début des soldes sur Amazon ou Cdiscount qu’il le restera tout du long. Les marques et les produits les plus populaires sont rarement disponibles après la première démarque. Les français savent qu’il faut sauter sur l’occasion lorsque ces produits sont en promotion, en particulier pendant les soldes d’hiver.

Soldes : meilleures promos sur Amazon et Cdiscount

Technologies :

Smartphones :

Électroménager :

Audio :

Divers :

Brosse à dents Oral-B 8000N à 95€ au lieu de 249€

Curieusement, cette année c’est le marchand français Cdiscount qui est le site à pousser le plus de remises avec au total plus de 3 millions d’articles en réduction. Si Amazon est pour le moment très discret sur ses offres, Cdiscount est donc le seul e-commerçant pure-player à avoir une stratégie de prix aussi agressive. Fnac et Boulanger sont légèrement en retrait sur l’électronique, mais leurs offres sur l’électroménager sont tout à fait pertinentes. Il ne faut donc pas hésiter à aller comparer certaines offres d’un site à un autre.

Amazon participe aux soldes 2019

Les soldes d’hiver sont l’un des plus grands temps forts pour les marchands pendant l’année, et ils représentent quasiment 20% du chiffre d’affaires annuel des marchands français, c’est dire ! Que ce soit les cyber-marchands ou les boutiques traditionnelles, tout le monde se lance dans une frénésie de promotions pour séduire les clients avec de très belles remises. Amazon et Cdiscount ont annoncé des remises qui vont jusqu’à -75%, et ils s’y tiennent. Depuis ce matin, les réductions annoncées sont vraiment exceptionnelles, en particulier sur les ventes flash que vous pouvez retrouver ci-dessus.

Les produits les plus populaires dans l’électroménager, l’électronique, l’ameublement ou la mode sont déjà en très forte promotion – et certains connaissent déjà la rupture de stock. Les ventes flash de certains marchands permettent d’obtenir des pourcentages de réduction encore plus importants que ceux qu’on aurait pu voir lors d’autres opérations promotionnelles comme le Black Friday.

Les soldes sont encadrées par l’Etat

C’est le gouvernement qui supervise les soldes, et c’est lui qui décide ce que peuvent faire les participants. Chaque année, on recense ainsi les soldes d’hiver qui commencent en janvier, et les soldes d’été qui se tiennent à partir du mois de juillet. Dans les deux cas, le gouvernement fixe les dates et impose un certain nombre de règles aux participants. Les boutiques traditionnelles comme les site e-commerce doivent se plier à ces règles sans quoi ils risquent de lourdes sanctions.

Cette année, les soldes d’hiver se tiennent donc du 9 janvier au 19 février 2019, soit une période de 6 semaines. Amazon est un grand acteur des soldes, mais ce n’est pas le seul. Sur internet, on retrouve également Boulanger, Fnac ou Cdiscount qui sont des distributeurs de référence pour tous les produits électroniques et électroménager – et pour qui les soldes sont une étape cruciale pour bien débuter l’année. Pendant les deux périodes de soldes, les marchands sont autorisés à vendre à perte – ce qui permet d’avoir des pourcentages de remise encore plus importants. Ce sont donc les clients qui sont les grands gagnants de cette opération puisque la plupart des marchands ne sont aucune marge sur les produits. Ils peuvent cependant écouler certains stocks, ou espérer convertir le client sur d’autres produits pour arriver à générer une marge positive.

Les soldes sont divisées en plusieurs démarques, qui voient le pourcentage de réduction augmenter avec le temps. Pour autant, ce ne sont pas les produits les plus populaires qui voient leur remise augmenter puisqu’ils sont généralement pris d’assaut dès les premiers jours des soldes à tel point qu’ils ne tiennent pas jusqu’à la première démarque. La grande partie des volumes de transactions sont enregistrés dans les premiers jours suivant l’ouverture des soldes sur Amazon. Autrement dit, entre aujourd’hui, mercredi d’ouverture des soldes, et ce week-end, la plupart des bons plans auront été mis en ligne par les marchands. Les démarques seront appliquées sur les produits restants – qui ne sont pas forcément les plus populaires.

Si vous voulez sécuriser un produit qui vous plait et que vous le voyez en promotion pour les soldes sur Amazon ou Cdiscount aujourd’hui, c’est le moment de saisir l’opportunité. Ce dernier se montre particulièrement actif depuis le début de la journée, et il affirme pouvoir offrir plus de 3 millions de produits en réduction pendant les soldes. Amazon s’était contenté d’offrir environ 1 million d’articles en promotion pour le Black Friday, c’est dire la performance de Cdiscount pour ces soldes d’hiver. C’est clairement un acteur à ne pas négliger pour réaliser des achats à tarif avantageux.

Quelles ventes flash expirent ce soir ?

Depuis le début de la journée de soldes de ce mercredi, on a vu tous les produits les plus populaires dans l’électroménager être en promotion : aspirateur, lave-linge, lave-vaisselle ou encore téléviseur. Du côté de l’électronique, on a également pu voir de très belles offres sur les consoles de jeux, les casques de réalité virtuelle, les casques audio ou encore les smartphones et les ordinateurs. Les remises sur les plus grandes marques comme Bose, Samsung, LG, Philips, Honor, Huawei, Xiaomi ou Lenovo sont exceptionnelles. Au delà de ces catégories phares, on retrouve évidemment les remises sur la mode et l’ameublement qui permettent d’économiser parfois jusqu’à 75% sur certains articles.

Au moment des soldes, le client bénéficie des mêmes conditions sur la rétractation : les marchands sont obligés de récupérer les produits si le client les ramène sous 14 jours, tant que l’état est à la hauteur. Les marchands sur internet comme Amazon, Fnac ou Cdiscount facilitent largement ces retours, et ne facturent aucun frais pour cela.

