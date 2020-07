Soldes Amazon : les 5 pépites qui expirent ce soir à minuit 🔥

La première journée des soldes sur Amazon est quasiment passée. On a vu de très belles promotions, et déjà quelques ruptures de stock. Avant de clôturer ce premier jour, nous avons préparé une sélection des bonnes affaires à prendre. Bon nombre d’entre elles sont des ventes « flash » qui finissent déjà à minuit. Il faut donc être réactif pour ne pas les manquer.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : mercredi 15 juillet, 18h37

Depuis plusieurs éditions, Amazon mise vraiment sur les soldes pour générer du volume. La plateforme marchande américaine s’est longtemps concentrée sur ses événements à elle (Black Friday, Prime Day) pour construire son succès. Depuis, elle s’est diversifiée avec les French Days et désormais les soldes. Amazon est aux côtés de Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger pour sublimer cette opération.

Pour la première fois, les soldes sur Amazon ne dureront qu’un mois en été. Par ailleurs, la date a été décalée de trois semaines. Historiquement, les soldes ont toujours démarré au courant du mois de juin. Il y a une explication pour cette évolution : avec le Covid, le gouvernement a décidé de retarder la date des soldes pour laisser un peu de répit aux marchands.

Les meilleures offres des soldes chez Amazon

Pour ces soldes, Amazon a été le premier a dégainer ce matin. Il a d’abord annoncé des ventes flash avant le début de l’opération, à 8h00 précise. On a ainsi vu les meilleurs produits du moment être à prix barrés. C’est le cas du nouvel iPhone 11 Pro, des Galaxy S20 de Samsung ou encore des MacBook Pro. Outre Apple et Samsung, toutes les marques high-tech en ont profité. Xiaomi avec ses excellents Redmi Note 9 / 9 Pro / 9S a offert de très belles réductions.

Évidemment, il ne s’agit pas que de promotions sur la high-tech. Les soldes sur Amazon sont très généralistes, et toutes les catégories sont impliquées. Au total, ce sont des centaines de milliers de produits qui sont en réduction. Dès lors, il n’est pas évident de s’y retrouver. En effet, le marchand en ligne a décidé une page aux soldes – mais elle n’est pas très claire.

Nous ne pouvons que vous conseiller de taper directement le produit qui vous plait dans la barre de recherche. Les soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres sont une opération à part entière, il faut savoir prendre son mal en patience. Pour ceux qui ne peuvent pas, notre liste ci-dessus vous aide à voir en un clin d’oeil les offres à ne pas manquer. La liste est mise à jour selon les disponibilités en cours. Tous les jours des soldes, Amazon dévoile de nouvelles ventes flash.

Cela dit, si Amazon a choisi cette stratégie, ce n’est pas le cas des autres. Certaines plateformes ont dévoilé l’ensemble de leurs offres ce mercredi. Il y a déjà eu des ruptures, mais elles ne seront pas réapprovisionnées. Il faut donc savoir faire avec et prendre les mesures adéquates. Si un produit star est en promotion et qu’il vous plait pour ces soldes, foncez.

Pour découvrir les soldes sur Amazon, voilà l’accès :

Une garantie de « satisfait ou remboursé »

Il arrive que les soldes Amazon génèrent parfois des achats qui sont décevants. Si vous n’êtes pas satisfait d’un produit que vous avez acheté et qui vous a été livré, Amazon est prêt à vous le reprendre. Vous avez une période de 30 jours pour réfléchir, après la livraison du colis. A tout moment, vous pouvez le rendre et vous faire rembourser (sous condition qu’il soit comme neuf, évidemment).

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et consorts conservent donc tous la même politique sur les achats. Mais contrairement à la plateforme américaine, les français Cdiscount, Fnac ou Darty ne permettent les retours que sous 14 jours. Cela dit, c’est largement assez pour faire son choix et l’assumer. Encore une fois, c’est un bon moyen pour se faire une bonne idée sur le produit acheté en ligne.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les soldes sur Amazon ne se cantonnent pas qu’à la high-tech. Le site propose des promotions sur le bricolage, la culture et la musique, les accessoires pour animaux, les jeux vidéos ou encore du petit électroménager. Pour ceux qui veulent acheter du gros électroménager, il faudra se tourner vers Cdiscount, Boulanger ou Darty pour obtenir le nécessaire. Encore une fois, les produits sont eux aussi en soldes.

Que reste-t-il à la fin du premier jour ?

Ce soir, les soldes sur Amazon restent toujours très actifs. Si vous n’avez pas eu le temps de profiter de la journée, il reste de belles pépites. Dans la technologie, c’est Apple, Xiaomi et Huawei qui se distinguent. Le premier a mis les AirPods Pro, AirPods 2, iPhone 11 Pro et MacBook Pro en promotion sur Amazon. Chez Xiaomi, ce sont les Redmi Note 9 et 9 Pro qui partent à vitesse grand V. Certains sont d’ailleurs déjà en rupture de stock.

Huawei connait aussi un très vif succès pour ses Huawei P30 Pro et Huawei P30 Lite. Ce sont d’ailleurs les deux meilleures ventes de smartphones sur Amazon selon les chiffres publiés par la plateforme marchande. Autrement dit, les soldes Amazon continuent à toute vitesse, et ils sont très premium. Vous pouvez aussi retrouver des réductions qui vont au-delà des 70 à 80%, mais ce sont des produits de marque moins forte.

Sur les marques premium, vous pouvez retrouver entre 10 et 30% de réduction pendant les soldes sur Amazon. C’est déjà très bien, surtout quand on sait que certaines références sont sorties il y a quelques semaines au maximum. C’est donc une bonne occasion pour acheter moins cher, en pensant déjà à la rentrée. Ensuite, il faudra attendre le Black Friday en novembre pour obtenir de nouvelles promotions.

Pour voir les promotions restantes, c’est par ici :

