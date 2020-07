Soldes Amazon : 7 deals à ne pas louper dimanche matin 🔥

S’ils ont officiellement commencĂ© mercredi, les soldes sur Amazon sont toujours aussi dynamiques en ce dimanche matin. Le gĂ©ant du e-commerce a dĂ©cidĂ© d’offrir pour ce week-end encore une nouvelle vague de bons plans. Si vous n’avez pas encore pu consulter les deals, nous avons prĂ©parĂ© pour vous les plus importants ci-dessous. La sĂ©lection contient des offres Amazon, Cdiscount ou encore Fnac.

Dernière mise à jour : dimanche 19 juillet, 0h15

Alors que les soldes sont Ă l’origine une opĂ©ration franco-française, c’est maintenant un ogre d’outre-manche qui vient d’en emparer. Les soldes sur Amazon, ce sont les plus gĂ©nĂ©reux de tout le commerce en ligne. Si Cdiscount, Fnac ou encore Darty et La Redoute tenter de rivaliser, rien n’y fait face Ă la dĂ©ferlante amĂ©ricaine. Cela dit, ils ont ponctuellement des deals ultra convaincants, Ă l’image de Cdiscount avec les derniers Samsung Galaxy S20.

Les soldes sur Amazon se dĂ©composent en deux formats bien distincts. On a d’une part les offres flash, et d’autres part les promos en continu. Les offres flash sont disponibles directement dans la section du mĂŞme nom accessible depuis le menu de la plateforme e-commerce. Quant aux promotions disponibles en continu, elles sont disponibles dans l’onglet dĂ©diĂ© aux soldes.

Quelles sont les diffĂ©rences entre les offres flash et les autres promotions ? Pour ces soldes, Amazon rajoute ces offres Ă©phĂ©mères qui permettent de crĂ©er du dynamisme parmi ses promotions. Ce sont des offres qui sont limitĂ©es par les quantitĂ©s disponibles et par le temps. En gĂ©nĂ©ral, elles s’Ă©talent maximum sur quelques heures. Et elles concernent des marques prestigieuses.

Amazon, la rĂ©fĂ©rence pour les soldes d’Ă©tĂ©

Les soldes ne se rĂ©sument pas Ă Amazon. Cdiscount, Fnac ou Darty sont aussi actifs sur leurs crĂ©neaux, mĂŞmes si leurs offres sont un peu moins convaincantes. Cela dit, ça vaut le coup de passer un peu de temps sur chacun des sites marchands pour dĂ©couvrir les deals que chacun avancent. S’ils se positionnent sur toutes les thĂ©matiques, certains sont plus compĂ©titifs que d’autres.

Sur Amazon, les soldes concernent toutes les catĂ©gories de produits rĂ©fĂ©rencĂ©es sur le site. Vous avez de l’Ă©lectronique, du gros et du petit Ă©lectromĂ©nager, du jardinage, du bricolage ou encore des vĂŞtements. A l’origine, c’est justement sur cette dernière catĂ©gorie que se concentraient les soldes. Depuis, ça a bien Ă©voluĂ© et tout le monde peut y trouver son bonheur.

Il faut savoir que les soldes sont une pĂ©riode assez unique en son genre. Derrière les opĂ©rations commerciales, c’est le gouvernement français qui dĂ©cide des règles pour ne pas gĂ©nĂ©rer de concurrence dĂ©loyale. Et justement, les soldes – sur Amazon et ailleurs – sont les seules pĂ©riodes oĂą tout le monde peut vendre son stock Ă perte. Évidemment, il y a des règles, mais encore une fois, c’est le seul moment oĂą les commerçants peuvent vendre en dessous de leur prix d’achat.

Quel intĂ©rĂŞt pour ça ? Si Amazon n’a pas beaucoup de stock, les autres marchands en ont un Ă©norme. Et justement, les soldes leur permet de vendre leur trop plein pour pouvoir acheter de nouveaux produits. En vidant leurs entrepĂ´ts, cela leur permet de faire de nouveaux stock de produits qui se vendront sur la fin d’annĂ©e. Vous pouvez donc vous attendre Ă des remises encore plus Ă©levĂ©es pour ces soldes d’Ă©tĂ©, car la pandĂ©mie a rĂ©duit la consommation.

Pourquoi faire ses courses ce dimanche ?

Comme vous pouvez le voir dans notre sĂ©lection des soldes sur Amazon plus haut, les deals sont gĂ©nĂ©reux. Pendant l’annĂ©e, aucune pĂ©riode de promotion n’offre de pourcentages de remises aussi Ă©levĂ©s. Les soldes sont vraiment une opĂ©ration spĂ©ciale Ă part entière. Et Amazon est très fort Ă proposer des deals sur des produits premium, avec des marques qui sont très Ă©litistes.

C’est par exemple le cas sur Apple. Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon a rĂ©duit le prix des iPhone 11 Pro, des AirPods ou des MacBook Pro. Il en a fait de mĂŞme sur des casques Bose, sur des Huawei P30 Pro ou encore sur les drones DJI. Ses concurrents n’ont pas tardĂ© Ă rĂ©pondre, Ă l’instar de Cdiscount qui offre une rĂ©duction imbattable sur les Samsung Galaxy S20 via son programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ©.

Sur les produits entrĂ©e et milieu de gamme, Amazon est Ă©galement prĂ©sent sur les soldes. On peut citer par exemple les Redmi Note 9 et 9 Pro qui se vendent comme des petits pains. La marque de smartphones du chinois Xiaomi est prise d’assaut sur la plateforme marchande, ses produits figurent parmi les meilleures ventes de leur catĂ©gorie. Le Mi Note 10 de Xiaomi est aussi pris d’assaut.

Alors que la crise sanitaire a pĂ©nalisĂ© la consommation durant 3 longs mois, les marchands veulent vraiment gonfler les volumes cet Ă©tĂ©. Vous pouvez donc très vite trouver des deals avec -30, -40 ou -50% sur de belles marques. Si vous cherchez des produits plus anciens, ou sans marque, vous pouvez monter mĂŞme jusqu’Ă -70 ou -80%. Au fil des dĂ©marques, vous pourrez Ă©conomiser encore quelques euros.

Faut-il attendre les démarques chez Amazon ?

A l’occasion des soldes, Amazon ne diffĂ©rencie pas les dĂ©marques au fil des semaines qui passent. Il faut dire que les dĂ©marques sont surtout faites sur des produits qui ont vraiment du mal Ă se vendre. Amazon privilĂ©gie plutĂ´t des produits premium qui se vendent bien. Elle n’a donc pas besoin de relever les pourcentages de rĂ©duction. C’est pour cette raison que les meilleurs deals sont disponibles au dĂ©but.

Il ne faut donc pas chercher Ă attendre. Le premier jour des soldes, Amazon a dĂ©voilĂ© des milliers de promotions. Plus le temps passe, plus il y a de ruptures de stock. Il ne font donc plus attendre, parce que demain sera peut-ĂŞtre trop tard. Ce dimanche encore, la plateforme marchande a encore quelques vraies pĂ©pites dans son sac, mais on n’imagine pas qu’elles resteront la semaine prochaine.

