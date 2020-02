Soldes Amazon : 7 excellentes promos pour ce lundi 🔥

C’est l’avant dernier jour de soldes chez Amazon, et c’est le moment de faire ses courses. Le site marchand a encore publiĂ© ce week-end des promotions dingues sur toutes les thĂ©matiques de produits. Si vous avez envie de faire encore quelques prĂ©cieuses Ă©conomies sur vos achats en ce lundi, voici notre dernière sĂ©lection des immanquables de la journĂ©e.

Pendant les soldes, Amazon, Cdiscount ou Fnac mettent en avant deux types d’offres : les ventes flash et les promotions en fil rouge. Les premières sont limitĂ©es par le temps et par le stock, il faut donc ĂŞtre très rapide ce jour. En gĂ©nĂ©ral, elles concernent les grandes marques – et leur inventaire peut partir en quelques minutes. Les autres s’inscrivent sur un plus long terme, et les remises vont jusqu’Ă -90% dans certains cas.

Les soldes dominées par Amazon et Cdiscount

Cette annĂ©e, Amazon aura Ă©tĂ© la surprise des soldes. Le site e-commerce avait Ă©tĂ© plutĂ´t discret dans les dernières Ă©ditions. Il semblait que le marchand prĂ©fĂ©rait se concentrer sur la fin d’annĂ©e pour gĂ©nĂ©rer des volumes toujours plus consĂ©quents. Au final, cette Ă©dition 2020 des soldes d’hiver aura Ă©tĂ© un vrai succès pour Amazon. Et les promotions ont ciblĂ© les plus belles marques, et les produits les plus rĂ©cents.

Jusqu’aux dernières heures de ces soldes, Amazon aura Ă©tĂ© excellent. Le marchand amĂ©ricain a mĂŞme sorti ce week-end des promotions choc sur les derniers produits de la marque Apple. Cela concernait aussi bien les derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro, Apple Watch que les ordinateurs MacBook Pro 16″ qui ont Ă©tĂ© officialisĂ©s il y a quelques semaines. Cdiscount n’a pas pu rĂ©pondre ce week-end, mais le marchand français se sera lui aussi distinguĂ© pendant cette opĂ©ration.

Pendant ces soldes d’hiver, Amazon, Cdiscount et Fnac auront tenu la France en haleine. Les rĂ©ductions ont concernĂ© toutes les catĂ©gories de produits. Cela allait de l’Ă©lectronique en passant par la culture, le jardinage, les jeux vidĂ©os ou encore la beautĂ©. Et cette fois-ci, ce ne sont pas que les e-commerçants gĂ©nĂ©ralistes qui ont participĂ© aux soldes. En l’occurrence, les banques en ligne ou les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont eux aussi mis la main Ă la poche.

Toutes les industries n’ont pas proposĂ© des ventes Ă perte pendant les soldes – comme c’est le cas chez Amazon ou encore Cdiscount. Cela dit, elles ont toutes proposĂ©es des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur leurs produits pour attirer les français et tirer des volumes de vente. Cet Ă©vĂ©nement se termine officiellement demain, le mardi 4 fĂ©vrier 2020. Ce sont les dernières occasions pour acheter moins cher.

Les soldes d’hiver, un moment important

Si les soldes d’hiver ont un tel succès, ce n’est pas seulement grâce Ă Amazon et tous ses confrères. Historiquement, les soldes sont un moment oĂą les marchands vendent Ă perte leur stock – ce qui permet d’obtenir des remises encore plus convaincantes et sĂ©duisantes que d’habitude. C’est aussi pour cela que les rĂ©ductions sont aussi plus Ă©levĂ©es que lors de pĂ©riodes comme Black Friday ou encore les French Days.

Les soldes du mois de janvier ont toujours eu un vif succès parce qu’elles arrivent Ă un moment clĂ© dans l’annĂ©e. Si vous ne faites pas vos courses maintenant, il faudra attendre le mois de juin pour voir revenir les soldes d’Ă©tĂ© – ce qui est particulièrement long. Entre temps, on retrouvera peut-ĂŞtre Ă la fin du mois d’avril les French Days pour obtenir quelques remises ponctuelles.

Face au Black Friday, les soldes sur Amazon avaient perdu un peu en vigueur. Le gouvernement a revu sa copie et il a sensiblement rĂ©duit la longueur de l’opĂ©ration. Cette annĂ©e, elles ne durent plus qu’un seul mois – et se finissent donc au dĂ©but du mois de fĂ©vrier. L’annĂ©e passĂ©e, cette opĂ©ration très spĂ©ciale s’Ă©tait Ă©talĂ©e quasiment jusqu’Ă la fin du mois de fĂ©vrier. Les promotions sont plus courtes, mais bien meilleures.

Pourquoi acheter un peu moins cher ?

Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon et Cdiscount auront touchĂ© les plus belles marques au monde. Dans l’Ă©lectronique, on a pu voir les gĂ©ants Apple, Huawei ou encore Microsoft et LG ĂŞtre en forte promo. Cela concernait tous les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres tĂ©lĂ©viseurs que l’on peut imaginer. Les remises ont parfois mĂŞme grimpĂ©es jusqu’Ă -50% sur ces produits encore très populaires.

En achetant sur Amazon pendant les soldes, vous avez Ă©galement la possibilitĂ© Ă un droit de rĂ©tractation pendant 30 jours. C’est donc une opportunitĂ© pour tester le produit sans engagement, et de dĂ©cider Ă ce moment-lĂ s’il vous convient ou non. Chez Cdiscount et Fnac, cette pĂ©riode s’Ă©tale sur 15 jours. Dans tous les cas, les marchands en ligne actifs dans l’Hexagone ont pour obligation d’offrir une telle pĂ©riode pour changer d’avis et obtenir un remboursement complet.

Pour ceux qui ont un peu de temps devant eux ce lundi, allez donc faire un tour sur les sites Amazon et Cdiscount pour ces soldes. Si vous n’avez vraiment pas une minute pour vous, notre guide ci-dessus vous liste les principales affaires. Nous avons fait un focus sur l’Ă©lectronique et l’informatique, mais encore une fois : il y en a pour tous les goĂ»ts pour tous les clients.

Le seul risque pour ce lundi des soldes sur Amazon est d’arriver Ă la rupture de stock. Le site limite toujours ses meilleures promotions, ce qui fait qu’on n’a jamais vraiment le temps de se poser avant de partir pour un bon plan. Dans tous les cas, comme nous l’avons dit plus haut, si vous regrettez vous pouvez toujours renvoyer votre achat. Ce lundi est l’avant dernier jour, mais mĂŞme pour cet avant dernier jour, Amazon annonce de nouvelles offres en soldes.

