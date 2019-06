Soldes Amazon : 7 nouvelles offres choc ce samedi matin 🔥

Après quelques jours de soldes, Amazon se distingue comme l’un des grands artificiers de cette opĂ©ration de l’Ă©tĂ©. Le gĂ©ant du commerce en ligne enchaine ce samedi matin avec de nouvelles offres flash – toujours plus plaisantes – pour le grand plaisir de tous les français : iPhone, Samsung Galaxy, Huawei P30 Pro, iMac ou encore Microsoft Surface Pro et Bose QC 35 II – bon nombre de produits populaires y passent.

Voici les acteurs des soldes d’Ă©tĂ© 2019 :

D’un acteur Ă un autre, la stratĂ©gie pour les soldes est diffĂ©rente : Amazon mise sur le commerce gĂ©nĂ©raliste et les promotions touchent tous les secteurs qu’il couvre en temps normal. Chez des marchands en ligne plus spĂ©cialisĂ©s comme Fnac ou Boulanger, le nombre de rĂ©ductions est plus restreint, et il concerne surtout l’Ă©lectromĂ©nager, l’Ă©lectronique ou encore la cuisine. Avec Amazon, vous avez la garantie de trouver toutes les catĂ©gories en soldes.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : samedi 29 juin, 23h00

Soldes : top des offres pour samedi sur Amazon

Si vous avez essayĂ© de naviguer sur Amazon en pĂ©riode de soldes, vous avez probablement du faire face Ă un ocĂ©an de promotion : ce sont des milliers d’offres flash qui sont disponibles en temps rĂ©el – heureusement dans une section dĂ©diĂ©e sur la plateforme marchande amĂ©ricaine. Difficile de s’y retrouver, et c’est pourquoi nous avons Ă©tabli une liste des meilleures offres pour ce samedi des soldes sur Amazon.

La liste ci-dessus qui mentionne un certain nombre de bons plans pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rue du Commerce, est mise à jour tout au long de la journée, selon les nouvelles arrivées et surtout selon les ruptures de stock. Depuis le début des soldes, mercredi matin, un grand nombre de bonnes affaires ont déjà disparu des plateformes marchandes comme Amazon.

Amazon – comme d’autres – ont un système ingĂ©nieux pour faire revenir de temps en temps leurs clients sur leur site pendant les soldes d’Ă©tĂ© : ils mettent en avant des offres flash, qui sont limitĂ©es dans le temps et par le stock. Ces offres spĂ©ciales se distinguent facilement du fait qu’elles aient un petit compte Ă rebours pour chacun de ces deux paramètres spĂ©cifiques, ce qui met une certaine pression aux clients.

En plus des offres flash que vous pouvez avoir sur Amazon, il y a aussi des offres en continu qui sont plus dĂ©tentes et moins urgentes, et qui reprĂ©sentent quand mĂŞme la majoritĂ© des bons plans sur le site marchand. Ces derniers sont lĂ aussi longtemps qu’il le faudra, potentiellement jusqu’Ă la fin des soldes en aoĂ»t prochain. Ces ventes promotionnelles en continu seront Ă©galement Ă©ligibles aux dĂ©marques successives. Toutefois, il faut savoir que pour les soldes, Amazon ne met pas forcĂ©ment les plus belles marques avec ce type de promotion.

Quelques bonnes affaires du week-end Ă saisir

Heureusement, Amazon laisse quand mĂŞme un droit de rĂ©flexion – et surtout la possibilitĂ© de changer d’avis. C’est le seul grand marchand en ligne pendant les soldes qui accepte de rĂ©cupĂ©rer les achats des clients jusqu’Ă 30 jours après leur achat. A titre de comparaison, Cdiscount, Fnac ou Darty offrent la possibilitĂ© de se rĂ©tracter jusqu’Ă 14 jours après son achat.

Si Amazon connait une telle popularitĂ© auprès des français lors de ces soldes, c’est parce que le site e-commerce met en avant des remises qu’il ne peut pas mettre en avant pendant le reste de l’annĂ©e : le gĂ©ant du commerce en ligne a le droit de vendre en dessous de son coĂ»t d’achat (i.e. il peut vendre Ă perte) pendant cette pĂ©riode spĂ©ciale – et uniquement pendant celle-ci.

C’est le cas de tous les marchands qui peuvent profiter des deux Ă©pisodes de soldes pendant l’annĂ©e pour Ă©couler leur marchandise. C’est l’État français qui autorise cette pratique – mais uniquement pendant les soldes. Amazon en profite ainsi pour promouvoir des produits avec des rĂ©ductions qui dĂ©passent les pourcentages qu’on a l’habitude de voir pendant l’annĂ©e. Dès les premières heures des soldes mercredi, Amazon offrait jusqu’Ă -75% de remise sur certaines rĂ©fĂ©rences de son stock.

Les marques mondiales ont RDV sur Amazon

Si Amazon a dĂ©jĂ enregistrĂ© quelques ruptures de stock sur certains produits depuis le dĂ©but des soldes il y a quelques jours, il reste encore quelques très bonnes affaires Ă saisir. Attention, il est peu probable que celles-ci dĂ©passent ce week-end, les français ont pris pour habitude de dĂ©penser beaucoup pendant le premier weekend des soldes. Autrement dit, si vous voyez un produit qui vous plait, c’est le moment d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Le grand avantage d’Amazon, c’est qu’on y retrouve toutes les plus grandes marques du monde. Pendant les soldes, le gĂ©ant n’a pas hĂ©sitĂ© Ă faire des offres flash sur des produits aussi connus que l’iPhone XR (en rupture de stock), les iPad, les Microsoft Surface Pro, le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II ou encore des produits plus spĂ©cialisĂ©s comme un robot-cuiseur Moulinex ou encore l’Ă©pilateur Ă lumière pulsĂ©e Philips Lumea.

Pendant ce samedi des soldes, Amazon propose donc des remises sur les plus grandes marques comme Samsung, Huawei, Sony, LG ou Apple. Il faut encore une fois se dĂ©pĂŞcher pour pouvoir en profiter pleinement, car les ruptures d’inventaire sont proches. Afin de vous aider dans vos recherches de bons plans, nous avons fait cette liste de bonnes offres un peu plus haut qui vous permettra de vous en sortir dans ce dĂ©dale lors des soldes sur Amazon.

