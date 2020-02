Soldes Amazon : 7 nouvelles offres CHOC pour samedi matin 🔥

Si les soldes se terminent bientĂ´t sur Amazon, mais le gĂ©ant amĂ©ricain profite de cette dernière semaine pour lever le voile sur d’excellentes remises qui cassent les prix sur de nombreux produits. Le rythme est Ă©galement très soutenu chez Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger qui ne relâchent pas leurs efforts. Nous vous avons prĂ©parĂ© une petite liste des meilleurs bons plans du jour. Mais attention, la fin de l’opĂ©ration se rapproche toujours davantage, au mĂŞme titre que les ruptures de stock.

Cette quatrième et dernière semaine des soldes sur Amazon est aussi celle de la troisième dĂ©marque, ce qui veut dire que les prix atteignent des rĂ©ductions extrĂŞmement intĂ©ressantes. C’est le moment de se faire plaisir, faute de quoi vous devrez attendre plusieurs longs mois pour retrouver des tarifs aussi intĂ©ressants, sans ĂŞtre sĂ»r qu’ils concerneront des produits qui vous plaisent. Actuellement, certaines remises peuvent faire chuter les articles jusqu’Ă -90%. C’est assez exceptionnel, mais vous devez ĂŞtre suffisamment rapide pour en profiter. Notre guide est Ă votre disposition pour cela.

Amazon survole ces soldes 2020

D’ordinaire, Amazon ne s’investit pas autant dans les soldes. Le gĂ©ant amĂ©ricain prĂ©fère se pencher sur le Black Friday, une opĂ©ration qu’il domine indĂ©niablement, quand Cdiscount se focalise sur les soldes. DĂ©sormais, ce dernier doit aussi composer avec la prĂ©sence très forte du marchand en ligne amĂ©ricain. Amazon prend les devants et s’attaque Ă cette opĂ©ration hivernale avec force et dĂ©termination pour le plus grand bonheur de tous les français.

Si les soldes gagnent en succès, c’est aussi grâce Ă Amazon. Le leader du e-commerce fait d’excellentes promotions sur des produits de grandes marques très populaires aux yeux du public. Lors de cet Ă©vĂ©nement, nous avons pu voir des promotions sur des articles de Huawei, LG, TCL Apple, Sony ou encore Microsoft. Certains articles ont atteint des tarifs jamais vus dans le passĂ©, mĂŞme lors du Black Friday qui a eu lieu au mois de novembre.

La diffĂ©rence entre le Black Friday et les soldes, c’est que les marchands comme Amazon et Cdiscount sont en mesure de vendre leur stock Ă perte. C’est le seul moment de l’annĂ©e oĂą la loi autorise une telle pratique sur les plateformes en ligne. Cela explique aussi les remises dĂ©passant les -90% sur de nombreux produits vendus par Amazon pendant les soldes.

Les soldes sur Amazon ne sont pas les seuls de l’opĂ©ration spĂ©ciale Ă valoir le coup. Des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms, des banques en ligne, mais aussi d’autres services se lancent dans l’opĂ©ration pour rendre heureux leurs clients. En France, de plus en plus de domaines sont concernĂ©s par les rĂ©ductions, en dehors de l’Ă©lectronique et de la mode, fer de lance des Ă©vĂ©nements annuels de ce type.

Ce qui explique le succès des soldes

En France, une nouvelle loi a rĂ©cemment rĂ©duit la durĂ©e des soldes, que ce soit sur Amazon ou dans les boutiques physiques. DĂ©sormais, l’opĂ©ration biannuelle ne dure plus que quatre semaines au lieu de six. La nouvelle loi Pacte de 2019 vise Ă Ă©quilibrer le Black Friday, un Ă©vĂ©nement qui ne cesse de grandir en Europe et en France, particulièrement grâce Ă Amazon.

Grâce Ă cette rĂ©duction de temps, les sites comme Amazon, Cdiscount et autres doivent procĂ©der diffĂ©remment pendant les soldes. DĂ©sormais, ils doivent proposer d’excellentes rĂ©ductions dès le dĂ©but des soldes. Il faut surtout que les promos prĂ©sentĂ©es soient de qualitĂ©, faute de quoi les clients se dĂ©tourneront de l’Ă©vĂ©nement. C’est le moment d’en profiter, car ces soldes seront terminĂ©s dans quelques jours et les ristournes disparaitront.

Ă€ l’origine, les soldes avaient aussi pour objectif de renouveler les stocks, mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. C’Ă©tait aussi la mode qui Ă©tait principalement influencĂ©e, ce qui a aussi changĂ© lors de ces dernières annĂ©es grâce aux marchands en ligne. Maintenant, des produits très rĂ©cents profitent de belles rĂ©ductions dès leur annĂ©e de sortie. C’est aussi le cas des iPhone 11, iPhone 11 Pro ou de nombreux appareils de Sony, Samsung, Sony ou encore Huawei. Sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, les efforts ont Ă©tĂ© considĂ©rables pour sĂ©duire les internautes.

La réussite de ces soldes chez Amazon est sans aucun doute au goût du jour grâce aux promotions de qualité du marchand. Grâce à ces dernières, vous pouvez profiter de réductions sur toutes les catégories de produits existantes sur la plateforme web. Si notre sélection concerne logiquement beaucoup de produits électroniques, vous pourrez élargir vos recherches à toutes les thématiques de références sans aucun doute, que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger ou Darty.

Amazon publie ses meilleurs bons plans

Dans le cas oĂą vous n’avez pas eu le temps de vous pencher sur les soldes, sur Amazon ou ailleurs, notre sĂ©lection devrait vous aider Ă gagner du temps. RĂ©gulièrement mise Ă jour au cours de cette journĂ©e, elle ne contient que des bons plans ultra frais pour vous Ă©viter les dĂ©ceptions liĂ©es aux ruptures de stock.

Alors que les soldes arrivent Ă leur fin, Amazon et les marchands dĂ©voilent leurs ultimes rĂ©ductions. C’est le moment oĂą ils abattent d’ailleurs leurs meilleures cartes pour terminer l’opĂ©ration hivernale comme il se doit. Les ruptures de stock devraient d’ailleurs ĂŞtre de plus en plus nombreuses pour ces prochains jours, surtout ce week-end. Si vous avez Ă©tĂ© trop rapide lors de votre achat, vous avez droit Ă une autre chance chez tous les marchands en ligne.

Chez Amazon, soldes ou non, vous avez 30 jours pour renvoyer votre produit et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Chez Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Fnac, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours, ce qui laisse quand mĂŞme largement le temps de savoir que l’article commandĂ© ne vous convient pas. Dans tous les cas, vous n’avez donc aucune chance d’ĂŞtre déçu lors des soldes Amazon.

