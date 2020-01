Soldes Amazon : 7 offres CHOC à ne pas louper vendredi 🔥

Ă€ l’occasion des soldes, Amazon sort son show en dĂ©voilant des rĂ©ductions atteignant des tarifs jamais vu auparavant. Le marchand en ligne sort le grand jeu et concurrence les gĂ©ants de l’opĂ©ration, particulièrement le français Cdiscount. Les clients sont dĂ©finitivement les gagnants de l’Ă©vĂ©nement, car les deux plateformes ne cessent de surenchĂ©rir en cassant leurs tarifs pour prouver leur hĂ©gĂ©monie sur les soldes. Voici notre petite liste des meilleurs bons plans de la journĂ©e.

Dans le cas oĂą vous n’avez pas encore regardĂ© les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou autres, il vous reste encore du temps. Depuis mercredi, plusieurs marchands ont dĂ©jĂ lancĂ© la troisième et dernière dĂ©marque sur leur plateforme respective, si bien que des milliers de produits atteignent d’excellentes remises.

Amazon dĂ©montre sa puissance et sa volontĂ© de s’investir dans l’Ă©vĂ©nement en affichant des prix barrĂ©s qui font parfois baisser les tarifs de quelques centaines d’euros. La totalitĂ© des catĂ©gories de produits prĂ©sents sur le site web profitent de cette nouvelle dĂ©marque des soldes, ce qui veut dire que vous devriez trouver votre bonheur.

Sur Amazon, les soldes sont partout

Amazon continue les soldes avec une troisième semaine encore plus intĂ©ressante que les dernières grâce Ă cette nouvelle dĂ©marque. C’est le moment parfait pour se faire plaisir tout en trouvant d’excellentes occasions. Depuis le dĂ©but de ce vendredi, le marchand ne cesse de cĂ©lĂ©brer l’évĂ©nement en dĂ©voilant de nouvelles offres flash, un positionnement similaire Ă celui de Cdiscount. Le rival français montre Ă©galement une belle prĂ©sence sur l’opĂ©ration avec une multitude de ventes flash, des promotions très sĂ©duisantes qui ne durent pas plus de quelques heures et dont les stocks sont extrĂŞmement limitĂ©s.

On le rappelle, les soldes sur Amazon visent tous les univers d’articles proposĂ©s par les marchands en ligne. Si nous Ă©voquons principalement l’Ă©lectronique, vous trouverez votre bonheur dans tous les domaines, que ce soit la culture, le bricolage, la santĂ©, le jardinage, la mode ou encore la cuisine. Le prix de certains produits passe parfois sous la barre symbolique des -80%, ce qui rend la journĂ©e encore plus plaisantes. Si les articles les plus rĂ©cents ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de rĂ©ductions aussi fortes, les Ă©conomies Ă faire n’en restent pas moins très intĂ©ressantes aussi.

RĂ©putĂ© dans le domaine de l’Ă©lectronique, Amazon s’appuie sur les soldes pour casser les prix sur de nombreux appareils issus de cette catĂ©gorie. En quelques jours, les prix de beaucoup de produits très populaires ont Ă©tĂ© rĂ©duit drastiquement. Coup de chance, cela a aussi concernĂ© des produits très rĂ©cents, comme les iPhone 11 d’Apple, les Galaxy S10 de Samsung ou les Surface Pro 7 de Microsoft. Les casques sans fil haut de gamme de Sony et Bose ont aussi profitĂ© d’excellentes promotions allant parfois jusqu’Ă -25% lors des ventes flash. Sur des produits rĂ©putĂ©s pour leur qualitĂ©, cela reprĂ©sente dĂ©jĂ de belles Ă©conomies.

Amazon met une grande Ă©nergie dans les soldes, comme en attestent ces quelques exemples qui ne sont qu’une infime partie de la multitude des promotions en cours. C’est le moment parfait pour trouver d’excellents deals sur des produits qui peuvent rester assez chers le reste de l’annĂ©e. Tous les produits citĂ©s dans nos listes profitent de remises intĂ©ressantes, ce qui vous permet de vous faire un vrai bonheur tout en rĂ©alisant des Ă©conomies. Pour revoir de tels tarifs, il faudra attendre les soldes d’Ă©tĂ© qui n’auront pas lieu avant plusieurs mois, sachant qu’il n’est pas certain que les mĂŞmes produits profitent encore des rĂ©ductions.

Des quantités très réduites

Si ces soldes d’hiver sĂ©duisent, c’est parce que le site Amazon s’investit comme jamais dans l’opĂ©ration. Il faut aussi savoir que c’est la seule occasion de l’annĂ©e oĂą les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte. C’est pour cette raison que les marchands affichent des prix barrĂ©s. Sur leur plateforme respective, Amazon, Cdiscount et les autres prĂ©cisent si les produits en rĂ©duction sont en destockage ou non.

Après le fameux Black Friday, Amazon profite des soldes pour montrer sa forte implication dans cette opĂ©ration, lĂ oĂą il Ă©tait moins prĂ©sent lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions. Il est aussi important de savoir que celle-ci ne dure plus que quatre semaines au lieu de six, ce qui veut dire que les marchands en ligne ont moins de temps pour casser les prix et qu’ils doivent ĂŞtre ultra sĂ©duisants.

Que ce soit sur Amazon ou Cdiscount, les soldes ont commencé en force chez les marchands et continuent de plus belle ce vendredi. Ceux-ci profitent de la troisième démarque pour dévoiler leurs meilleures promotions et offres flash. Notre liste a pour but de vous aider à y voir un peu plus clair dans le flot des deals de cette journée de soldes. Elle est mise à jour souvent pour que les bons plans proposés soient le plus frais possible.

Amazon fait le show pour les soldes

Il n’aura fallu que quelques annĂ©es Ă Amazon pour devenir un des acteurs incontournables de ce type d’opĂ©rations en France. Le marchand s’illustre durant le Black Friday et les soldes, au mĂŞme titre que le français Cdiscount. Les deux plateformes s’affrontent donc rĂ©gulièrement Ă coup de bons plans, pour le plus grand plaisir des clients.

Si les ventes flash sont ultra sĂ©duisantes, elles peuvent disparaĂ®tre en quelques heures, car les stocks sont très souvent restreints. Vous devez ĂŞtre rapide si vous ne voulez pas que l’article de votre choix vous passe sous le nez alors que vous vous tâtez encore. Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide, sachez que vous avez 30 jours pour renvoyer le produit et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©.

Cdiscount, Fnac, Boulanger et Darty proposent aussi un dĂ©lai de rĂ©tractation de 15 jours, une pĂ©riode suffisamment longue pour savoir que vous n’ĂŞtes pas satisfait d’un article prĂ©cĂ©demment commandĂ©. En rĂ©sumĂ©, les soldes sur Amazon sont une parfaite occasion de commencer l’annĂ©e en vous faisant plaisir tout en rĂ©alisant des Ă©conomies qui peuvent ĂŞtre particulièrement consĂ©quentes. Les French Days auront lieu en avril, mais on ne sait pas encore si les offres seront aussi convaincantes que pendant cette Ă©dition des soldes.

Notre liste de deals est tenue Ă jour tout au long de la journĂ©e, ce qui devrait vous Ă©viter les dĂ©ceptions consĂ©quentes aux ruptures de stock pouvant vite arriver en ce jour de soldes sur Amazon. N’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette page web Ă vos favoris et Ă revenir souvent voir s’il y a du changement.

