Soldes Amazon : 7 offres DINGUES pour ce dimanche 🔥

Chez Amazon, les soldes ont dĂ©butĂ© en trombe il y a 2 semaines. C’est donc dĂ©jĂ l’heure d’une deuxième dĂ©marque chez le marchand. Ce dimanche, les plateformes en ligne continuent l’opĂ©ration en cassant les prix avec d’excellentes promotions sur des produits de marques ultra populaires. Nous vous avons prĂ©parĂ© une petite sĂ©lection des meilleures offres de la journĂ©e afin que vous puissiez complètement profiter de ces soldes sur Amazon.

Dès le premier jour des soldes, Amazon et Cdiscount sont entrĂ©s en compĂ©tition pour tenter de s’imposer comme LE marchand de l’opĂ©ration hivernale. Ă€ coup de promotions, les deux plateformes en ligne continuent de publier d’excellentes rĂ©ductions qui deviennent toujours plus intĂ©ressantes pour les internautes. Que ce soit l’un ou l’autre, ils s’adonnent tous 2 aux ventes flash, des offres extrĂŞmement intĂ©ressantes qui disparaissent en quelques heures.

Amazon solide leader pour les soldes

Pour ces soldes d’hiver, Cdiscount ne semble pas prĂŞt Ă abandonner sa position face Ă Amazon, car mĂŞme s’il peut avoir une avance minime lors de cette Ă©dition, le gĂ©ant amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de s’investir Ă fond cette annĂ©e. De plus, les commerçants en ligne peuvent profiter de l’opĂ©ration pour vendre Ă perte, une pratique qui n’est pas autorisĂ©e par la loi française le reste de l’annĂ©e.

Sur Amazon et Cdiscount, ces soldes d’hiver sont plus pertinentes et gĂ©nĂ©reuses que les rĂ©ductions offertes Ă l’occasion du Black Friday de novembre dernier. C’est en partie parce que les plateformes n’ont pas le droit de vendre Ă perte, mais aussi car l’opĂ©ration dure moins longtemps. Une nouvelle loi entrĂ©e en vigueur en 2019 rĂ©duit dĂ©sormais les soldes de six Ă quatre semaines.

Pour ces soldes, Amazon a donc pris le pli de cette nouvelle loi en cassant les prix dès le premier jour de l’opĂ©ration en France. Pour sĂ©duire les internautes, il a dirigĂ© ses promotions vers des produits de grandes marques comme Apple, Sony, Microsoft, Huawei, Samsung, Bose et beaucoup d’autres. De son cĂ´tĂ©, Cdiscount n’est pas restĂ© sur le bord de la route, si bien que le marchand a dĂ©voilĂ© un code de -10% sur tous les produits de la marque Apple, Ă l’exemple des iPhone, des AirPods et des MacBook.

Si vous avez un peu le temps ce week-end, n’hĂ©sitez pas Ă parcourir les pages web que les marchands Amazon et Cdiscount ont dĂ©diĂ©es aux soldes d’hiver 2020. En une dizaine de minutes, vous pouvez avoir une vision assez globale de l’ampleur de l’opĂ©ration et des produits qui profitent de rĂ©duction pour l’occasion. Cela vous permettra d’avoir un petit aperçu du fonctionnement de ces soldes sur les deux plateformes.

Comme chaque fois, notre liste de bons plans s’oriente principalement vers les nouvelles technologies. Toutefois, les soldes sur Amazon et Cdiscount mettent Ă l’honneur tous les univers de produits proposĂ©s par les deux marchands. Les prix cassĂ©s concernent donc tout autant la mode et le bricolage que l’Ă©lectronique ou la culture. Des milliers de produits bĂ©nĂ©ficient d’excellentes rĂ©ductions ce dimanche.

Que ce soit chez Amazon ou Cdiscount, les soldes sont l’occasion de faire des rĂ©ductions allant jusqu’Ă -70 ou -80%. Si cela ne concerne pas les produits de marques très populaires, vous pouvez trouver d’excellents produits touchĂ©s par ces remises. Cdiscount a dĂ©butĂ© la deuxième dĂ©marque en faisant baisser les tarifs de -5% sur des milliers de produits. NĂ©anmoins, ces promotions ne restent pas disponibles plus de quelques heures Ă cause des inventaires très limitĂ©s et de leur grand intĂ©rĂŞt, il faut donc ĂŞtre rapide pour Ă©viter les potentielles frustrations.

Sur Amazon comme sur Cdiscount, les soldes sont le moment parfait pour trouver des produits de grandes marques Ă plus petits prix. Si le tarif vous empĂŞchait de regarder ces articles de plus près le reste de l’annĂ©e, vous pouvez le faire lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale de janvier. Vous verrez d’excellentes rĂ©ductions sur des marques comme Apple, Dyson, Bose, Samsung et autres. Une fois de plus, il faut nĂ©cessairement ĂŞtre assez rapide pour Ă©viter que l’article de votre choix ne vous passe sous le nez.

Malheureusement, les produits de marques très populaires descendent rarement en dessous des -70 et -80% pendant les soldes. Cependant, Amazon et Cdiscount sont tout de mĂŞme conciliants en passant parfois le cap des -30 ou -40%. Ces rĂ©ductions sont dĂ©jĂ très intĂ©ressantes pour des produits plutĂ´t onĂ©reux le reste de l’annĂ©e, si bien que vous pourrez faire des rĂ©ductions atteignant des centaines d’euros.

Éviter les ruptures lors des soldes

Sachant que les ruptures de stock peuvent arriver très vite, il ne faut pas hĂ©siter Ă sauter sur le bon plan la première fois que vous le voyez, faute de le rater. Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide, vous avez tout de mĂŞme droit Ă une autre chance pendant les soldes sur Amazon et Cdiscount. Lors de cette opĂ©ration ou le reste de l’annĂ©e, vous avez un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours chez Amazon et 15 jours seulement chez Cdiscount pour renvoyer le produit et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©.

Le plus ardu de ces soldes sur Amazon et Cdiscount sera donc d’ĂŞtre rapide pour faire main basse sur le produit qui vous intĂ©resse. Les promotions d’environ -5% peuvent ĂŞtre attrayantes, mais le plus attrayant sera de trouver les prix cassĂ©s. Noter liste de bons plans de ce dimanche inclus les meilleurs tarifs des produits touchĂ©s par les offres ce week-end sur les diffĂ©rentes plateformes.

