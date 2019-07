Soldes Amazon : 7 offres flash jusqu’à ce mercredi à midi 🔥

Ce matin, cela fait pile une semaine que les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts ont démarré. C’est aussi le jour qui annonce le début de la fameuse deuxième démarque de l’opération. Les promotions sont encore plus généreuses, bien que les ruptures de stock commencent à apparaitre un peu partout sur internet. Ce matin, nous vous avons préparé une liste des bonnes opportunités à saisir encore pour ces soldes sur Amazon.

D’abord, les grands acteurs de ces soldes d’été :

Pendant ces soldes, Amazon se distingue du fait qu’il soit un marchand en ligne généraliste, qui recouvre un très grand nombre de thématiques. Vous pouvez ainsi retrouver des appareils électroniques en réduction aux côtés d’outil pour le bricolage, de cuisine, de mode ou encore d’affaires de décoration. C’est aujourd’hui la plus grande plateforme e-commerce en France pour cela, et les soldes sur Amazon illustrent bien la taille de la gamme de produits du groupe.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 3 juillet, 9h15

Amazon, le grand animateur des soldes ?

Pour vous faciliter vos recherches pour cette deuxième démarque des soldes, nous avons fait une liste des bonnes affaires sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty pour vous permettre de connaître les meilleures offres flash du moment. Comme leur nom l’indique, ce sont des offres qui sont très limitées dans le temps, il faut donc vite les prendre avant qu’elle ne disparaissent des plateformes.

Ces derniers jours de soldes, Amazon a déjà enregistré quelques ruptures de stock sur ses produits en promotion. C’était par exemple le cas de ses aspirateurs Dyson, ou encore de ses iPhone XR. Heureusement, le géant du e-commerce américain les a renouvelé pour certaines avec de nouvelles offres sur d’autres produits populaires pendant les soldes.

Un peu comme sur Cdiscount ou Fnac, Darty, Amazon offre en ce moment 2 modèles de remise à ses clients pendant les soldes : il y a les ventes flash qui sont limitées dans le temps et le stock (matérialisées par un double compte à rebours), et il y a les promotions en continu. Ce sont ces dernières qui bénéficient pleinement de la deuxième démarque, et qui bénéficient depuis ce matin d’une réduction supplémentaire généreuse.

Voir toutes les promotions

Deuxième démarque, plein de promos

Après une semaine de soldes sur Amazon, la deuxième démarque pointe le bout de son nez. Depuis ce mercredi matin, vous pouvez donc voir un pourcentage de remise encore plus élevé sur les produits toujours disponibles sur les différentes plateformes marchandes comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac, Darty et Boulanger. Cette deuxième démarque qui intervient pile poil une semaine après le début des soldes (mercredi dernier) augmente les remises pour séduire les clients à saisir les dernières offres restantes.

L’objectif des e-commerçants comme Amazon pendant les soldes est de pouvoir écouler leur stock pour passer ensuite de nouvelles commandes. L’État français est d’ailleurs très conciliant puisqu’il autorise les marchands en ligne et traditionnels à vendre leurs produits à perte pendant les deux périodes de soldes de l’année (été et hiver). En dehors de ces deux temps forts, il n’est pas possible de proposer des produits avec une marge négative.

C’est aussi pour cette raison que les soldes sur Amazon et consorts sont aussi populaires : ce sont les deux seules périodes où les réductions sont aussi élevées, ce qui permet de faire les meilleures affaires. Sur les projets d’achats que vous anticipez dans les prochains mois, c’est le moment de les faire maintenant pour réduire votre facture. Les temps forts comme Black Friday, Cyber Monday ou French Days ne permettent pas d’avoir des réductions comme on peut le voir sur Amazon lors des soldes.

Ce qui est donc le plus impressionnant pendant les soldes sur Amazon, c’est que ce sont littéralement des milliers de promotions que l’on peut découvrir sur le site marchand. Cela ne concerne pas que des marques électroniques comme Apple, Xiaomi, LG, Sony, Huawei ou Samsung – mais aussi des marques plus spécialisées comme Moulinex ou Tefal dans la cuisine. Vous pouvez allez faire un tour par vous même sur la gigantesque section soldes d’Amazon, vous serez surpris de voir la quantité de produits en promotion en ce moment.

Où trouver les bonnes offres ?

Ce n’est donc pas un mensonge si certaines plateformes marchandes comme Amazon ou Cdiscount offrent à leurs clients des réductions jusqu’à -80% sur certains produits. Certes, il ne faut pas s’attendre à voir le dernier iPhone XS ou Galaxy S10 en promotion de ce niveau, mais cela concerne plutôt des produits sans marque, ou des produits plus anciens sur des marques populaires. Sur les derniers produits, Amazon fait quand même quelques soldes généreuses, ce qui se matérialise par des remises entre 15 et 30%. On voit par exemple un iPhone XS 51 Go à -19%.

Pendant les soldes, Amazon n’hésite pas à mettre en avant sous forme de vente flash de très belles marques et des produits à la mode pour attirer le public, et servir de produits d’appels. Il espère ainsi que les clients français soient curieux et se dirigent aussi vers d’autres produits disponibles sur le site marchand. Évidemment pendant les soldes, il y a surtout des stocks limités donc il faut se dépêcher d’acheter. Mais heureusement, Amazon offre la possibilité de renvoyer ses achats sous 30 jours si l’on change d’avis un peu de temps après avoir réalisé son achat. Il rembourse alors le produit dans son intégralité, et il s’assure de gérer la logistique pour le renvoi.

Pour voir toutes les soldes sur le site Amazon :

