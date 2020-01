Soldes Amazon : 7 offres FOLLES à découvrir ce mardi 🔥

Amazon est loin de laisser les soldes s’essouffler, si bien qu’il reprend cette nouvelle semaine avec la vigueur dont il fait preuve depuis le début de l’opération. Depuis hier, le marchand ne cesse de publier de nouvelles ventes flash qui font baisser très largement les prix de base de nombreux produits. Cdiscount et Fnac se défendent très bien, au point que les deux acteurs made in France n’ont pas à pâlir face à Amazon. Nous vous avons concocté une petite sélection des meilleurs bons plans en vigueur ce mardi.

C’est la troisième semaine des soldes et la fin de l’opération aura déjà bientôt lieu. Si Amazon a calmé un peu le jeu sur le nombre d’offres, les bons plans continuent à être aussi intéressants que lors des premiers jours. Des milliers de réductions sont toujours accessibles sur la plateforme marchande de l’américain et elles touchent toujours autant de catégories. À l’occasion des soldes, le site Amazon casse effectivement les prix sur des articles issus de tous ses univers. Attention, les ruptures de stock sont toujours aussi fréquentes qu’au début de l’événement, si bien qu’elles peuvent survenir à tout moment, vous devez donc être rapide et ne plus hésiter.

Amazon prend les soldes très à cœur

Avant l’hégémonie du marchand Amazon, les soldes se concentraient principalement sur le secteur de la mode. Néanmoins, ce postulat a évolué depuis l’essor des marchands sur internet, qui proposent des produits issus de tous les domaines, à l’exemple de la culture, du bricolage, du jardinage, de la décoration ou encore de l’électroménager. L’électronique est aussi victime bien sûr d’excellentes promotions tout au long de l’événement.

Pour ces soldes, Amazon a cassé les prix de produits de marques ultra populaires, si bien que Huawei, Samsung, Apple ou encore Microsoft trustent indéniablement les meilleures ventes de cette édition. La plupart des stocks ont toutefois été écoulés dès les premiers jours de l’opération, ce qui veut dire que vous devrez vous rabattre sur les dernières occasions encore en vigueur pour avoir droit à une réduction. Si vous avez un peu de temps ce mardi, c’est l’occasion parfaite pour trouver les dernières offres flash sur le produit que vous convoitez avant qu’il ne disparaisse.

Lors de ces soldes, Amazon n’est pas le seul à nous régaler, car les français Cdiscount, Fnac et les autres sont également très présent. Les opérateurs téléphoniques comme RED by SFR et Prixtel ont choisi de montrer leur présence lors de cette opération hivernale, au même titre que les banques Hello bank! ou Monabanq, avec qui vous aurez droit à des bonus de qualité lors de l’ouverture de votre compte.

Pour ces soldes, Amazon s’illustre indéniablement comme un leader de poids face à des concurrents qu’il dépasse d’une bonne tête. C’est un peu surprenant, car c’est la première fois que le marchand s’investit autant dans l’opération, alors qu’il préfère en temps normal se concentrer sur le Black Friday ou les Prime Day. Ses concurrents Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et les autres devront apprendre à faire avec la présence de l’acteur désormais ultra impliqué.

Les internautes, gagnants de la concurrence lors des soldes

Amazon en tête, ces soldes d’hiver sont aussi ceux de la qualité. Cette évolution est la conséquence directe d’une nouvelle loi entrée en vigueur l’an dernier. Désormais, les soldes durent quatre semaines et non plus six. Les marchands sur internet doivent donc convaincre les internautes plus rapidement et dès le premier jour, ce qui explique pourquoi cette édition est définitivement celle de la qualité. Toutefois, cela veut aussi dire que les ruptures de stock peuvent avoir lieu plus vite que les années précédentes, n’hésitez pas à vous faire plaisir sans traîner.

Encore une fois, soyez rapide à l’occasion de ces soldes, car les ventes flash Amazon ne cessent d’apparaître et de disparaître ce mardi. En quelques heures à peine, certains produits très convoités sont déjà en rupture de stock. Vous devrez donc être malin et faire preuve de vitesse pour éviter les déceptions conséquentes à la fin d’une offre flash. D’ailleurs, les derniers iPhone 11 sont partis comme des petits pains lors des premières semaines de ces soldes et ne sont plus accessibles en promo. Toutefois, vous pourrez encore trouver votre bonheur chez Huawei et Microsoft.

Si vous avez envie de suivre cette journée de soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et autres, pensez à ajouter cette page à vos favoris. Nous actualisons cette liste de bons plans le plus régulièrement possible au cours de la journée pour que toutes les remises affichées soient encore en vigueur lorsque vous irez chercher un produit par son biais.

Une deuxième chance pendant les soldes

Que ce soit les soldes ou non, Amazon et la totalité des autres marchands vous offrent une deuxième chance. Si jamais vous avez paniqué et que l’achat effectué pendant les soldes ne vous convient finalement pas, vous avez droit à un délai de rétraction. Chez Amazon, vous avez 30 jours pour renvoyer un article et vous faire rembourser en intégralité. Chez Cdiscount, Fnac, Boulanger, Darty, cette même période est de 15 jours maximum, ce qui est déjà suffisant pour voir que vous êtes allé un peu vite pendant les soldes.

Que ce soit dans les boutiques physiques ou en ligne, ces soldes font place à de belles offres qui vous permettront de réaliser des économies pouvant atteindre quelques centaines d’euros. Sachant que la troisième démarque bat son plein, vous pourrez trouver des prix cassés passant sous la barre des -80% : une vraie opportunité en ce début d’année. Vous aurez du mal à trouver mieux dans les jours à venir, justement car cette nouvelle démarque des soldes sur Amazon est aussi la dernière de cette édition.

D’ailleurs, Amazon est un acteur indéniable de ces soldes, au point que beaucoup de ces offres ont été plus attrayantes que celles en vigueur lors du Black Friday qui a eu lieu en novembre. Les produits les plus récents de certaines marques comme Apple, Sony, LG ou Microsoft ont vu leur prix baisser, ce qui n’avait jamais été le cas lors de précédentes éditions. Dans une semaine à peine, les soldes sur Amazon et ailleurs seront terminées et il faudra attendre cet été pour espérer des promotions aussi intéressantes.

D’ici là, vous pourrez vous tourner vers les French Days qui ont lieu en avril, mais il se peut que les bons plans ne soient pas aussi convaincants que lors de ces soldes sur Amazon. Ce mardi, vous avez droit à des promotions cassant parfois les tarifs de plusieurs centaines d’euros.

