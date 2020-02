Soldes Amazon : 7 offres irrésistibles pour ce dernier dimanche 🔥

Pour ce nouvel Ă©pisode de soldes, Amazon aura vraiment survolĂ© le marchĂ©. Le gĂ©ant amĂ©ricain continue jusqu’au bout d’offrir des ventes flash sur les plus beaux produits du moment. Encore ce dimanche, on voit les derniers iPhone 11 Pro, la Microsoft Surface Pro X ou encore les MacBook 16″ ĂŞtre en promotion. Les stocks sont toutefois limitĂ©s, il faudra ĂŞtre rapide sur la gâchette.

Pendant les soldes, Amazon aura bataillé face aux français Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Alors que ces derniers avaient toujours eu le champ libre sur cet événement, la plateforme américaine a frappé fort cette année. Rien ne lui aura résisté sur son passage, bien que les offres ponctuelles de Cdiscount restent vraiment très compétitives.

Amazon, le leader des soldes

Au fil des dernières annĂ©es, les soldes ont beaucoup Ă©voluĂ© : avant Amazon, et avant tous les marchands en ligne, les soldes Ă©taient « physiques ». Ils concernaient surtout des produits comme la mode. Depuis, le phĂ©nomène s’est dĂ©veloppĂ© Ă d’autres thĂ©matiques, et les ventes en ligne ont explosĂ©. Toutefois, face au Black Friday (emmenĂ© par Amazon), l’opĂ©ration a eu tendance Ă s’essouffler un peu.

Heureusement, le gouvernement a revu le format – et il l’a raccourci. C’est pour cette raison que les soldes sur Amazon se terminent dĂ©jĂ ce mardi, alors qu’ils ont durĂ© quasiment jusqu’Ă fin fĂ©vrier en 2019. Cela a forcĂ© les acteurs Ă condenser leurs offres en limitant les dĂ©marques. Et la qualitĂ© a naturellement augmentĂ©. Ce sont non seulement les plus belles marques, mais aussi les produits les plus rĂ©cents qui ont Ă©tĂ© en promotion.

Pendant les soldes sur Amazon et Cdiscount, on a pu voir ponctuellement des promotions sur les iPhone 11, les AirPods 2 ou encore les Apple Watch. Alors qu’on ne s’y attendait plus, Amazon a crĂ©Ă© la surprise hier en annonçant un nouveau stock d’iPhone 11 et 11 Pro en promo – mais surtout les MacBook Pro 16″. Ces derniers ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s il y a quelques semaines, c’est donc une vraie surprise. Ça l’est d’autant plus qu’on sait qu’Apple n’aime pas les soldes.

Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon, Cdiscount et Fnac ont eu du mal Ă commencer. Mais pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont fini en trombe. Pour ces dernières heures de l’opĂ©ration, il reste quelques pĂ©pites que nous avons listĂ© ci-dessus. Attention, il y a encore des milliers de rĂ©ductions disponibles un peu partout. Si vous avez un peu de temps, faites donc un tour sur les grands sites marchands pour vous faire une dernière idĂ©e.

Toutes les catégories sont en soldes

Sur Amazon, les soldes vont au delĂ de la fameuse catĂ©gorie Ă©lectronique. En l’occurrence, il y a des remises sur toutes les thĂ©matiques. Cela va depuis la beautĂ© en passant par le bricolage et jusqu’Ă la culture. Les remises grimpent mĂŞme jusqu’Ă -90% dans certains cas. Logiquement on ne peut pas attendre une telle remise sur le dernier produit Apple, mais cela peut quand mĂŞme se voir sur des produits utiles.

Cette annĂ©e encore plus que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, les soldes sont allĂ©s au delĂ d’Amazon et consorts. Ils ont aussi touchĂ© d’autres thĂ©matiques comme les tĂ©lĂ©coms (avec les forfaits) ou encore la banque (avec les primes d’ouverture). C’est un peu le mĂŞme principe que pour le Black Friday oĂą tout le monde fait des efforts pour attirer de nouveaux clients, avec des avantages et des prix prĂ©fĂ©rentiels.

Si les soldes ont eu une telle amplitude cette annĂ©e, ce n’est pas que grâce Ă Amazon. En effet, cette pĂ©riode a historiquement Ă©tĂ© très faste pour les marchands. En revanche, leurs marges sont très faibles – voire nĂ©gatives. C’est le seul moment pendant l’annĂ©e oĂą ils peuvent vendre Ă perte (le gouvernement leur interdit en dehors des soldes, pour Ă©viter une guerre des prix). C’est aussi un risque pour eux, mais cela leur permet d’Ă©couler leurs invendus et faire de nouveaux stock.

Les clients Amazon, gagnants des soldes

S’il fallait dĂ©signer un seul vainqueur pendant les soldes sur Amazon, ce sont les clients. Non seulement ils bĂ©nĂ©ficient de très bons prix (d’ailleurs, parfois mĂŞme meilleurs que ceux du Black Friday), ils ont Ă©galement un temps d’essai. Le marchand leur propose pendant 30 jours de tester et rĂ©flĂ©chir au produit. S’ils ne sont finalement plus convaincus, ils peuvent alors le renvoyer et obtenir un remboursement total.

Mais aujourd’hui, en ce dernier dimanche des soldes, il faudra ĂŞtre rapide. Rapide car les ruptures de stock se font sentir partout. Rapide car les dernières ventes flash sont prises d’assaut. Sur Amazon, les soldes battent encore leur plein, et il serait faux de dire qu’ils sont au bout. Le marchand lance ses dernières forces dans la bataille, et c’est tant mieux pour vous.

Notre sélection regroupe une bonne partie de produits high-tech. Cependant, comme nous le disions plus haut, les soldes sur Amazon et Cdiscount ne se limitent pas à cela. Nous vous invitons à faire un tour par vous-même sur chacun des sites e-commerce. Nous avons également mis plus haut tous les liens vers les pages dédiées aux soldes sur chacun de ces sites.

Tout au long de ce dimanche des soldes sur Amazon et tous les autres sites, nous tiendrons Ă jour cette liste. Vous pouvez mettre la page dans vos favoris pour avoir un accès direct Ă tous les bons plans du moment. N’hĂ©sitez pas Ă nous partager des bonnes offres que vous auriez trouvĂ© de votre cĂ´tĂ©. Cela pourra aider toute la communautĂ©, merci d’avance.

