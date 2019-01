Soldes Amazon : 7 offres à ne pas louper mercredi matin 🔥

Chez Amazon ou ailleurs, les soldes d’hiver 2019 sont une étape incontournable pour réaliser de très belles économies. Les grandes marques y participent, et les réductions sont parfois significatives. Aujourd’hui, les soldes d’hiver représentent environ 20% du chiffre d’affaires annuel généré par les commerçants français. On retrouve la politique du premier arrivé, premier servi – il n’y en aura pas pour tous. Entre ventes flash limitées dans le temps et stocks limités, il faut être très rapide sur les bons plans. Voici les meilleures offres du moment pour les soldes Amazon :

La liste affichée ci-dessus sera mise à jour très régulièrement afin de faire état des produits soldés qui sont en rupture de stock ou encore pour afficher les dernières ventes flash en cours. N’hésitez pas à revenir à plusieurs reprises chaque jour pour voir les derniers bons plans de ces soldes chez Amazon, Cdiscount et Fnac lors ce ces soldes d’hiver 2019. Dès ce week-end, les promotions seront beaucoup moins intéressantes, il faut s’empresser de faire ses courses.

Soldes 2019, quelles promos disponibles sur Amazon ?

Les soldes sur Amazon sont toujours un moment important pour le marchand leader dans l’Hexagone. Il n’y a pourtant pas que lui puisque Boulanger, Cdiscount, Fnac ou encore Darty participent aussi à l’opération. Pour ces soldes d’hiver 2019, Cdiscount annonce même plus de 3 millions de promotions sur sa plateforme marchande, avec des remises qui iront jusqu’à -75%.

Au delà de l’électronique, de l’électroménager et des jeux vidéo, la catégorie phare des soldes a toujours été historiquement la mode, l’ameublement et l’habillement. Mais cette année, les soldes Amazon recouvrent également d’autres catégories clés – du jardin aux jouets en passant par les parfums ou l’ameublement. Il ne faut donc pas hésiter à aller fouiller sur le site marchand pour trouver les meilleures offres du moment sur un tas de secteurs différents.

Comme vous pouvez le voir dans la liste des ventes flash ci-dessus, toutes les grandes marques participent aux soldes sur Amazon et ailleurs. Dans l’électronique et l’électroménager, les géants comme Sony, Honor, LG, Samsung ou encore Philips et Bose répondent très présents avec des remises exceptionnelles – au moins aussi généreuses que pour le Black Friday. Les derniers smartphones, tablettes, téléviseurs et les consoles de jeux vidéos sont comme chaque années les produits phares de ces soldes.

Pour ceux qui chercheraient à acquérir des produits à tarifs préférentiels avec l’argent de Noël, c’est le moment de saisir sa chance. A noter que les promotions sur ce type de produits sont généralement plus intéressantes sur internet que dans les boutiques physiques. C’est grâce aux ventes flash qui les pourcentages de remise pendant les soldes sur Amazon sont les plus élevés. Elles sont évidemment limitées, il faut donc être très réactif pour s’assurer d’obtenir les meilleures promos sur les produits que l’on recherche.

Au delà des produits pour le divertissement, les soldes Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger ou Darty mettent également en avant des produits utiles comme les lave-linge, les lave-vaisselle ou encore les téléviseurs. Les marques comme LG ou Samsung n’ont pas hésité à proposer des remises conséquentes pour ces soldes 2019.

Voir toutes les promotions

Bénéficier des soldes en 2019

Il faut savoir que les soldes sont une pratique qui est très encadrée en France, et que les marchands doivent se conformer aux directives imposées par le gouvernement. Pendant cette période, les marchands sont autorisés à vendre à perte, ce qui n’est pas le cas pour d’autres événements comme le Black Friday par exemple. C’est donc à ce moment là que l’on retrouve les meilleures affaires. Il faut dire qu’avec les manifestations des gilets jaunes dans les mois derniers, les marchands ont été lourdement pénalisés et ils comptent bien compenser ces pertes avec des volumes plus importants pour ce début d’année.

Cette année, le gouvernement a décidé d’autoriser les soldes entre le 9 janvier et le 19 février 2019. S’il avait l’intention à l’origine de réduire cette période à seulement 4 semaines pour soutenir les ventes, il n’a finalement pas eu le temps de l’appliquer – et c’est ainsi que les soldes Amazon dureront un total de 6 semaines. Certes, il y a aura plusieurs étapes de « démarques » qui augmentent toujours plus le pourcentage de remise sur les articles – mais c’est au risque d’avoir une rupture de stock.

C’est pour cette raison que les français se ruent sur les bons plans dès le jour d’ouverture des soldes qui sera cette année le 9 janvier 2019 à partir de 8h du matin. Dès cette heure-là, les marchands en ligne, comme les boutiques physiques, pourront proposer des remises exceptionnelles sur leurs produits. Certains marchands comme Cdiscount ou Amazon annoncent d’ores et déjà des promotions jusqu’à -75% sur des marques très populaires. En temps réel, ce sont déjà des centaines de milliers de remises qui sont disponibles chez tous les marchands – qu’ils soient en ligne ou dans les boutiques traditionnelles.

Les premières offres valent le détour

Entre le premier jour des soldes sur Amazon qui est le mercredi, et le premier week-end des soldes qui suit, la plupart des bonnes affaires seront déjà en rupture de stock. Il faut donc être particulièrement réactif si l’on souhaite bénéficier des meilleures promos pour les soldes d’hiver 2019. Plutôt que d’attendre des démarques supplémentaires, il vaut mieux privilégier un premier pourcentage de remise (qui sera d’au moins 20 à 30% sur toutes les marques les plus prestigieuses, et bien plus sur d’autres marques moins fortes) pour sécuriser son achat.

Comme vous pouvez le voir dans la liste des promotions des soldes sur Amazon que nous avons réalisé en haut de cet article, il y a de nombreuses ventes flash qui sont donc limitées dans le temps et par les stocks. Il faut donc être particulièrement réactif sur toutes les offres en cours pour bénéficier d’une remise avant qu’il ne soit trop tard. Cela oblige également le client à revenir régulièrement sur les plateformes marchandes pour consulter les dernières ventes flash en cours. Encore une fois, la majorité des promotions sont affichées le premier jour des soldes, c’est donc le moment pour en profiter sans trop risquer la rupture de stock.

Pour cette phase de soldes, que ce soit chez Amazon ou tout autre marchand, le client bénéficie toujours d’une phase de 14 jours pendant laquelle il peut se rétracter et obtenir un remboursement. Il faut cependant que le produit retourné soit encore en excellent état.

Pour voir toutes les meilleures promos en cours, c’est par ici :

Voir toutes les promotions