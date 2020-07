Soldes : Amazon casse les prix, les 10 offres choc pour ce mercredi 🔥

Les soldes Amazon, Cdiscount et Fnac ont officiellement débuté ce mercredi matin. C’est le moment de découvrir les plus belles pépites de ces marchands. Une fois n’est pas coutume, ils subliment cette opération avec des deals généreux et parfois inégalés. Les marques les plus en vogue sont concernées : Apple, Samsung, Sony, Dyson ou encore Huawei figurent parmi les plus belles promotions disponibles. Voici notre sélection pour ce jour.

MacBook Pro 16" 512 Go i7 à 2449€ au lieu de 2699€

Dernière mise à jour : mercredi 15 juillet, 9h16

Si vous suivez les soldes sur Amazon depuis quelques années, vous connaissez son principe. Il y a deux formats de remises : les offres flash et les promotions en continu. Les ventes flash sont très limitées, à la fois par le temps et par les quantités disponibles. Elles sont affichées sur le site web Amazon par un double sablier qui indique le temps et les quantité restantes.

De l’autre côté, on voit les promotions en continu – qui ont fait toute la popularité des soldes Amazon, Cdiscount et tous les autres. Ces réductions vont durer aussi longtemps que le stock est disponible quitte expirer à la fin des soldes d’été, soit le 11 août prochain. Tous les mercredis, une démarque supplémentaire assure un prix toujours plus faible.

Comment optimiser son achat pendant les soldes ?

Comme toujours, les meilleures offres pour les soldes sur Amazon sont disponibles au début de l’opération. Le premier mercredi est toujours le plus intéressant, puisque toutes les plateformes affichent leurs meilleurs deals. Au fil du temps, au fil des ruptures de stock, il y a logiquement de moins en moins d’offres. Après le premier week-end, il ne reste plus grand chose. Il faut donc savoir être rapide pendant les soldes pour ne pas manquer une opportunité.

Dès les premières heures ce mercredi matin, on a pu voir des réductions grimper jusqu’à 80%. Ces soldes chez Amazon, Fnac et consorts sont une occasion idéale pour les marchands de reprendre leur élan après la crise du Covid. Le groupe Fnac Darty a eu besoin de l’aide de l’État français pour franchir cette période, il espère se refaire avec les soldes d’été.

Pour séduire un maximum de monde en ce 15 juillet, les sites web ont annoncé des offres sur toutes les thématiques de produits. Comme vous pouvez le voir dans notre liste plus haut, l’électronique est omniprésente. Les soldes sur Amazon vont toutefois bien au delà de cette catégorie : le bricolage, la puériculture, la culture, le jardinage ou la beauté sont également au rendez-vous.

Et ne croyez pas que les soldes sont réservés aux produits bas de gamme : Amazon a donné un coup de boost avec des marques prestigieuses. Pour cette édition des soldes d’été, rien n’a été laissé au hasard. Apple, Samsung, LG, Huawei ou Xiaomi dans le mobile sont en tête de gondole. Les promotions sont très séduisantes, y compris sur des produits qui viennent tout juste de paraitre.

Pourquoi faire les soldes chez Amazon ?

Cette année, les French Days ont été repoussés en raison de la crise. C’est aussi le cas des soldes d’été, qui ont été repoussés de fin juin à mi juillet. En parallèle, cette période de promotions est plus courte que les années précédentes. Depuis l’édition de janvier, les soldes Amazon et consorts ne durent plus que 4 semaines. Auparavant, elles s’étalaient sur une période allant jusqu’à deux mois.

Le gouvernement a pris cette résolution pour améliorer la qualité des soldes, en limitant leur durée. Cela force ainsi les acteurs à être plus agressifs dès les premiers jours, sans attendre les démarques successives. Amazon a aussi jeté la lumière sur les soldes avec une stratégie premium. La plateforme e-commerce n’a que peu de stock, elle a donc peu de produits à écouler absolument. Elle préfère donc se concentrer sur des références haut de gamme avec des remises.

Pendant les soldes, Amazon est autorisé à vendre leur inventaire à perte. C’est aussi le cas de ses concurrents et de toutes les boutiques physiques. C’est pour cette raison que cette opération est la plus populaire, loin devant le Black Friday ou les French Days. Pour cette édition spéciale été, il est donc possible d’acheter à des prix toujours plus réduits. Les marchands espèrent compenser leurs pertes par la vente d’autres produits, sans soldes. Libre à vous de le faire ou non.

Le stock est limité, il faut être rapide

Les soldes sur Amazon sont littéralement pris d’assaut dès le début. Ce mercredi, les premières ruptures de stock vont avoir lieu. C’est le cas chaque année, et il faut donc être parmi les premiers pour ne pas rater les meilleures offres. Si vous n’avez pas le temps de visiter tous les sites marchands, notre sélection est là pour vous aider. N’hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris pour visualiser plus facilement aux meilleures offres.

La liste ci-dessus est mise à jour en temps réel, selon les ruptures et les nouvelles offres qui arrivent. Nous faisons au mieux pour refléter le meilleur prix à un temps T à travers toutes les plateformes. Cela vous évitera de devoir fouiller sur chacune de ces dernières les offres disponibles. Nous nous concentrons sur les produits les plus populaires en ce moment – mais vous pouvez retrouver des milliers d’autres offres pour les soldes sur Amazon, Cdiscount et consorts.

Sachez enfin que vous bénéficiez des mêmes conditions qu’en temps habituel. Ainsi, même lors des soldes, Amazon vous offre jusqu’à 30 jours d’essai. A tout moment durant cette période, vous pouvez retourner votre achat (neuf) et obtenir un remboursement complet. Chez tous ses rivaux comme Fnac, Darty ou Cdiscount, cette période n’est que de 14 jours. Cela dit, cela vous permet d’acheter au plus vite au début des soldes, quitte à le retourner après réception du produit.

