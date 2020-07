Soldes : Amazon casse ses prix ce samedi, les 10 deals choc 🔥

Si le dĂ©but des soldes sur Amazon a Ă©tĂ© fort, le marchand amĂ©ricain continue de renouveler ses offres pour ce premier week-end. Il s’est montrĂ© très agressif pour prendre de l’avance sur tous ses rivaux directs. Cela dit, Cdiscount, Fnac ou Darty rĂ©pondent très bien, et les deals encore disponibles ce samedi sont encore très gĂ©nĂ©reux. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons fait la liste des bonnes affaires ci-dessous.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : samedi 18 juillet, 7h50

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon ne cesse de rĂ©galer les clients avec de nouvelles ventes Ă©phĂ©mères. Parallèlement, il prĂ©sente aussi des offres vouĂ©es Ă durer un peu plus longtemps pour cette Ă©dition d’Ă©tĂ©. Vous avez donc le choix de faire de très bonnes opportunitĂ©s sans difficultĂ© et Ă prix mini. Le seul inconvĂ©nient est le fait que les meilleures promos partent très rapidement depuis le dĂ©marrage des soldes. Certaines des rĂ©fĂ©rences les plus attrayantes ont disparu en quelques heures.

Pour cette édition des soldes, Amazon attaque de manière très agressive. Et pour cause, le champion américaine du e-commerce a été obligé de décaler le Prime Day a une date inconnue en raison de la situation sanitaire. Le marchand espère bien se rattraper avec les soldes, ce qui justifie en partie pourquoi les promotions sont si séduisantes cet été. Les marques les plus populaires sont aussi touchées, un véritable avantage par rapport à la majorité de ses concurrents.

Amazon, n°1 des soldes dès la première semaine

Les soldes sont plutĂ´t un Ă©vĂ©nement franco-français, ce qui n’empĂŞche pas Amazon de venir se convier Ă la fĂŞte. Après avoir favorisĂ© les opĂ©rations amĂ©ricaines comme le Black Friday ou le Prime Day, le cyber-marchand n’hĂ©site plus Ă se faire une place dans le calendrier français. D’ailleurs, il s’est très largement invitĂ© Ă la dernière Ă©dition des French Days, une opĂ©ration française qui visait Ă lutter contre Amazon.

Pourtant, les soldes ne se rĂ©sument pas uniquement Ă Amazon. Plusieurs marchands n’ont pas Ă rougir de leurs promotions, Ă l’exemple de Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger. Tous affichent des remises pour rattraper un trimestre ponctuĂ© et pĂ©nalisĂ© par la pandĂ©mie. Pour rattraper leur retard, ils n’hĂ©sitent pas Ă prĂ©senter des offres flash très attrayantes et des prix mini.

Les e-commerçants se dĂ©marquent bien selon les produits et les catĂ©gories impliquĂ©es. Nous avons fait la liste des offres flash qui concernent majoritairement les technologies, mais c’est loin d’ĂŞtre la seule thĂ©matique visĂ©e par les promos. Toutes les thĂ©matiques sont mises en avant lors des soldes sur Amazon et ailleurs, Ă l’exemple du bricolage, de la culture, de la mode ou encore de la dĂ©coration et des jeux vidĂ©o. Si vous avez quelques heures durant ce week-end, n’hĂ©sitez pas Ă passer un peu de temps sur ces plateformes web.

Pour voir la totalitĂ© des soldes Amazon, c’est ici :

Comment trouver les offres ce samedi ?

Une fois de plus, les soldes sur Amazon cette année sont assez semblables aux précédentes éditions. Les premiers jours sont consacrés aux meilleures promotions. Les démarques des semaines suivantes ne signifient pas juste que les produits concernés sont attractifs. Plus les offres restent longtemps affichées sur les plateformes marchandes, moins elles attirent les clients. Certains des deals les plus compétitifs sont encore disponibles, mais ils ne devraient pas aller au delà du week-end.

Cette Ă©dition des soldes sur Amazon et ailleurs est plus restreinte que les prĂ©cĂ©dentes. Les autoritĂ©s françaises ont dĂ©cidĂ© que l’opĂ©ration serait moins longue pour pousser les marchands en ligne Ă prĂ©senter des rĂ©ductions vraiment compĂ©titives. Cela justifie pourquoi les meilleures offres apparaissent dès le dĂ©but de l’opĂ©ration —dont ce week-end. Pour l’instant, Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty relèvent largement le nouveau dĂ©fi qui est iposĂ©.

La crise sanitaire a eu un impact Ă©conomique pour beaucoup de marchands avant les soldes. Amazon a eu de vrais soucis avec ses entrepĂ´ts et Fnac Darty a Ă©tĂ© obligĂ© de demander une aide Ă l’État afin de passer ce cap. Ce contexte particulier explique pourquoi les marchands sur le web sont aussi agressifs avec leurs offres. Pendant ces soldes d’Ă©tĂ©, Amazon devance lĂ©gèrement ses rivaux, mais tous se dĂ©fendent très bien.

Le premier week-end pour ces soldes

Afin de faire tourner un site marchand en France, il est obligatoire de se plier Ă quelques lois en vigueur dans l’hexagone. Les marchands doivent donc tous proposer un dĂ©lai de rĂ©tractation, une pĂ©riode durant laquelle le client peut renvoyer le produit. Celle-ci est aussi d’actualitĂ© pendant les soldes : Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger se plient tous Ă ces exigences. Les marchands français se limitent Ă 15 jours, lĂ oĂą Amazon pousse jusqu’Ă 30 jours d’essai.

Le client qui a choisi un produit sur Amazon pendant les soldes peut dĂ©cider de le renvoyer dans ce dĂ©lai pour ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Dans ce cas, il faut logiquement que le produit soit comme neuf sinon le marchand peut refuser le retour. Autant dire qu’il n’est pas question de porter une paire de chaussures ou un vĂŞtement pendant une journĂ©e et d’essayer de le renvoyer. C’est clair, cela ne marchera pas.

Cette seconde chance offerte par Amazon durant les soldes —ou non, tombe idĂ©alement lors d’une telle opĂ©ration. Si vous avez Ă©tĂ© trop rapide par peur que les stocks s’Ă©puisent, vous pouvez ĂŞtre tranquille grâce Ă ce dĂ©lai. Amazon rembourse très vite après le retour d’un article. Le champion du e-commerce a l’avantage d’ĂŞtre rapide et de vous Ă©viter toute procĂ©dure complexe pour aller au plus simple.

Pour voir les meilleures offres des soldes sur Amazon, c’est ici :

