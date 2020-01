Soldes : Amazon casse ses prix, 7 offres TOP ce samedi matin 🔥

A l’occasion de ce premier week-end de soldes, Amazon et Cdiscount se distinguent des autres avec des promotions abondantes et convaincantes. Les deux leaders du e-commerce viennent de dĂ©voiler ce samedi matin une nouvelle vague de bons plans. Nous avons pris le temps de tous les analyser en dĂ©tail et de vous faire une sĂ©lection des meilleurs deals ci-dessous.

Pendant les soldes, Amazon cumule 2 types de bons plans sur son site : les ventes flash d’une part, et les deals spĂ©ciaux pour les soldes de l’autre. Sur le site marchand, deux sections distinctes sont disponibles Ă cet effet. Dès lors, il est difficile de faire le tri – et il en va de mĂŞme pour les autres acteurs comme Cdiscount ou Fnac. Notre longue liste a vocation Ă vous aider dans ce processus.

Amazon aborde les soldes avec vigueur

Lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions des soldes, Amazon Ă©tait plutĂ´t du genre discret et il prĂ©fĂ©rait conserver sa force pour les opĂ©rations comme le Black Friday. Ce dernier est incontestablement la manifestation dont le marchand en ligne est le leader historique. Mais cette annĂ©e, il prend les soldes Ă bras le corps et rivalise en direct avec l’ogre Cdiscount. Pour ce faire, Amazon propose des tonnes de produits en soldes et quitte la position de retrait qu’il avait adoptĂ© jusqu’ici.

Pour ces soldes 2020, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger auront moins de temps que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes : une loi entrĂ©e en vigueur l’an dernier raccourcit dĂ©sormais l’opĂ©ration de 6 Ă 4 semaines. Si les clients peuvent y voir une mauvaise nouvelle, cette nouveautĂ© veut aussi dire que les marchands en ligne vont dĂ©voiler d’excellentes promotions dès le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement plutĂ´t que d’attendre les dĂ©marques qui s’enchainent.

Amazon dĂ©bute donc les soldes de façon ultra agressive, pour le plus grand plaisir des adeptes de la plateforme en ligne. Le marchand se dĂ©marque aussi en faisant des remises consĂ©quentes sur plusieurs produits de marques très populaires plutĂ´t que d’Ă©couler les produits qui se vendent un peu moins bien. Cela explique pourquoi on retrouve des produits dont le succès n’est plus Ă prouver, Ă l’exemple des iPhone ou des AirPods qui sont les rĂ©fĂ©rences de leur catĂ©gorie.

Les incontournables sur le site Amazon

Pour ce samedi des soldes, Amazon a dĂ©voilĂ© un très grand nombre de nouvelles promos flash. Elles ne durent que peu de temps, mais permettent de profiter de produits très populaires Ă petits prix. C’est lors de ces ventes Ă©phĂ©mères que les tĂ©lĂ©phones type iPhone 11 bĂ©nĂ©ficiant de rĂ©ductions se sont vendus en quelques heures seulement mercredi au point d’ĂŞtre en rupture de stock. Il est certain qu’il faut ĂŞtre rapide lors des soldes sur Amazon, faute de quoi vous risquez d’ĂŞtre déçu en voyant la disparition du produit convoitĂ©.

Durant cette journĂ©e de soldes, Amazon n’a de cesse de dĂ©voiler des multiples promotions au fil des heures qui passent. Notre sĂ©lection est mise Ă jour le plus rĂ©gulièrement possible pour vous Ă©viter les dĂ©ceptions et les frustrations des ruptures de stock qui commencent dĂ©jĂ Ă aflluer ce matin. N’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette liste Ă vos favoris et Ă revenir rĂ©gulièrement pour voir s’il y a des changements et si le produit que vous cherchez est finalement en soldes sur Amazon.

Évidemment, notre sĂ©lection soldes sur Amazon se focalise beaucoup sur les produits high-tech. MalgrĂ© tout, ce ne sont pas les seuls Ă bĂ©nĂ©ficier de belles remises lors de l’opĂ©ration. Tous les univers du marchand sont impactĂ©s par des chutes de prix très convaincantes, comme la culture, la mode, le bricolage et autres. Sachant que le marchand Amazon propose des milliers de produits Ă petits prix, vous trouverez certainement celui que vous convoitez.

Les soldes, un nouvel eldorado en France

Si Amazon fait le choix de se positionner pour ces soldes, il n’est pas le seul Ă casser fortement le prix dès cette première semaine. Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger se dĂ©fendent bien avec des promotions choc tout aussi intĂ©ressantes que celle du marchand amĂ©ricain. Ces dernières se dĂ©marquent aussi en faisant baisser les tarifs de produits moins prĂ©sents sur Amazon, comme les tĂ©lĂ©viseurs, les ordinateurs et l’Ă©lectromĂ©nager de manière gĂ©nĂ©rale.

Il y a une certitude lors des soldes, que ce soit sur Amazon ou ailleurs : vous devez ĂŞtre rapide pour acheter l’article qui vous plaĂ®t. Les ruptures de stock arrivent très vite et un produit ajoutĂ© Ă vos favoris il y a quelques heures peut dĂ©jĂ avoir disparu des plateformes en ligne. Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide dans votre achat par peur des ruptures de stock, sachez que vous avez droit Ă une seconde chance pour vous rattraper.

Durant les soldes ou non, Amazon et les autres marchands proposent tous un dĂ©lai de rĂ©tractation, c’est-Ă -dire une pĂ©riode pendant laquelle vous pouvez très bien renvoyer votre article et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Chez Amazon, ce dĂ©lai est de 30 jours, pour 15 jours chez Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger.

En somme, il faut retenir de cette pĂ©riode de soldes que les offres flash Amazon ne sont pas en ligne bien longtemps, sachant aussi qu’un très grand nombre d’entre elles expirent avant minuit. Beaucoup d’articles ne restent donc pas disponibles plus d’une journĂ©e sur la plateforme en ligne, ce qui laisse peu de temps pour chercher et trouver les articles de votre choix.

Quant aux offres durables dĂ©voilĂ©es par Amazon pendant les soldes, elles ont d’autres avantages. Elles concernent les produits un peu moins rĂ©putĂ©s, mais atteignent parfois les -80%. C’est un choix qui peut s’avĂ©rer intĂ©ressante en fonction ce de que vous recherchez lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale. Faute de quoi vous pourrez toujours vous tourner vers les grandes marques.

