Soldes Amazon Cdiscount : 5 ventes flash à ne pas rater lundi 🔥

Amazon et Cdiscount nous ont largement dĂ©montrĂ© ce dont ils Ă©taient capables pour ces soldes d’hiver en 2019. Les ogres de la distribution et du commerce en ligne ont dĂ©voilĂ© des centaines de milliers de promotions sur ces derniers jours pour sĂ©duire sans difficultĂ© le public français. Aujourd’hui encore, ce lundi 21 janvier, on trouve une sĂ©rie de remises chez ces grands acteurs de l’internet. Les autres sites comme Fnac ne sont pas en reste, voici la liste des grandes enseignes qui participent Ă ces soldes 2019 :

Certes, en allant sur la plateforme web de chacun de ces marchands qui participent aux soldes vous aurez accès Ă toutes les promotions en cours pour ce lundi. Cependant, vous remarquerez vite qu’il y en a une quantitĂ© gigantesque et qu’il est par consĂ©quent assez difficile de trouver les bonnes affaires valides. Sur le site marchand Cdiscount, on devrait avoir plus de 3 millions de produits en promotion pendant cet Ă©pisode de soldes d’hiver. Autrement dit, il faut faire une sĂ©lection – et c’est ce que nous vous avons fait ci-dessous pour vous faciliter le travail. Au fil de la journĂ©e, les promotions seront updatĂ©es selon les nouvelles informations disponibles.

Bons plans : soldes 2019

Dernier update : 21 janvier 2019, 8h06

Cette longue liste des produits soldĂ©s va changer tout au long de la journĂ©e selon leur disponibilitĂ© en temps rĂ©el : un petit indicateur vous dira l’heure Ă quelle les promotions ont Ă©tĂ© mises Ă jour. Selon les stocks et les ventes flash disponibles, les bonnes affaires vont changer lĂ©gèrement – comme cela a dĂ©jĂ Ă©tĂ© le cas ces derniers jours. N’hĂ©sitez donc pas Ă revenir plusieurs fois pendant la journĂ©e sur cet article pour dĂ©couvrir les dernières offres en cours afin de trouver votre bonheur. Vous pouvez toujours vous rendre sur les sites marchands pour trouver des produits plus spĂ©cialisĂ©s.

Amazon et Cdiscount super actifs lors des soldes

C’est vraiment incontestable, Cdiscount domine cette annĂ©e largement les soldes d’hiver – suivi de près par le gĂ©ant Amazon qui offre en continu des rĂ©ductions très gĂ©nĂ©reuses sur des milliers de produits. Le marchand français Cdiscount a promis que ces soldes d’hiver seraient très gĂ©nĂ©reux, et c’est ce qui se passe : il y a plus de trois millions de rĂ©fĂ©rences qui sont en promotion sur toute la pĂ©riode ces soldes. Certes, celle-ci s’Ă©tale sur de nombreuses semaines, mais le chiffre reste hallucinant par rapport Ă ce que propose la concurrence. A titre de comparaison, Amazon s’Ă©tait contentĂ© d’afficher 1 million de produits en rĂ©duction pour le Black Friday pour ne prendre qu’un exemple – ce qui a Ă©tĂ© son plus gros Ă©vĂ©nement jamais fait jusque-lĂ . Les soldes d’hiver sont moins importants pour lui.

Pendant les soldes d’hiver, les marchands et distributeurs gĂ©nĂ©ralistes comme Amazon ou Cdiscount n’hĂ©sitent pas Ă offrir des centaines de milliers (voire des millions) de produits en rĂ©duction, toutes catĂ©gories confondues. Cela va Ă©videmment de la mode et de l’Ă©lectromĂ©nager (les deux thĂ©matiques les plus populaires pendant les soldes d’hiver) Ă l’informatique en passant par le jardin ou encore les jeux vidĂ©os. Sur chaque catĂ©gorie, Cdiscount affiche un pourcentage de rĂ©duction diffĂ©rent. Au total, le marchand se vante d’offrir des remises qui montent jusqu’Ă -80% pendant ces soldes. Et cela pourrait encore monter plus haut dans les jours Ă venir avec la nouvelle dĂ©marque. Sur l’Ă©lectromĂ©nager par exemple, il y 60% de rĂ©duction chez Cdiscount.

Actuellement, on en est Ă la deuxième dĂ©marque des soldes 2019, et la troisième devrait arriver dans la semaine. Au total, ce sont pas moins de six semaines de soldes qui auront lieu cette annĂ©e, et cela s’arrĂŞtera le 19 fĂ©vrier. Mais d’ici lĂ , les produits les plus intĂ©ressants et les plus populaires auront dĂ©jĂ disparu de la circulation, et ils seront arrivĂ©s au bout du stock. C’est pour cette raison qu’il faut faire vite afin de pouvoir en profiter avec un pourcentage de remise intĂ©ressant. A titre d’exemple, entre la première et la deuxième dĂ©marque, la diffĂ©rence de rĂ©duction a oscillĂ© entre 5 et 10%. Certes, c’est non nĂ©gligeable, mais ça ne change pas non plus fondamentalement les tarifs des produits en soldes sur Amazon ou Cdiscount.

Les ventes flash, le bon plan des soldes

Que ce soit chez Amazon ou Cdiscount, on retrouve beaucoup de produits avec des petits comptes Ă rebours. Ils sont associĂ©s Ă ce qu’on appelle des ventes flash, qui sont limitĂ©es dans le temps et par le stock disponible. GĂ©nĂ©ralement, ces ventes flash s’arrĂŞtent Ă la fin de la journĂ©e, soit ce lundi soir. En parallèle, elles affichent Ă©galement un indicatif sur le stock disponible – en particulier chez Amazon. Ces promotions ont lieu pendant les soldes et permettent d’obtenir une remise encore plus convaincante que pour les soldes classiques.

Si les promotions sont aussi gĂ©nĂ©reuses pendant les soldes par rapport Ă n’importe quel autre moment de l’annĂ©e, c’est bien parce qu’il y a une raison. En effet, il faut savoir que les soldes sont le seul moment oĂą les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte. Ils peuvent ainsi Ă©couler leurs stocks plus facilement, et c’est autorisĂ© par le gouvernement. Hors pĂ©riode de soldes, comme par exemple le Black Friday ou les French Days, les commerçants n’ont pas le droit de vendre Ă perte – ce qui explique que les pourcentages de rĂ©duction soient aussi plus raisonnables sur Amazon ou Cdiscount.

Avec les manifestations qui ont eu lieu en France Ă la fin de l’annĂ©e dernière, de nombreux marchands se retrouvent encore avec des stocks Ă©levĂ©s, et ils profitent donc des soldes pour les faire baisser. Chez Amazon ou Cdiscount, c’est moins le cas puisque les sites marchands ont Ă©tĂ© pris d’assaut Ă ce moment lĂ au dĂ©triment des boutiques plus classiques dans les villes. NĂ©anmoins, ces marchands sont des experts en promotion et les soldes ne leur font pas peur : c’est encore une fois eux qui dominent le dĂ©bat, et ils offrent les meilleurs pourcentages de remise sur une grande majoritĂ© des produits, y compris les marques les plus Ă la mode en ce moment.

Où dénicher les marques en promotion ?

Concernant les offres flash pour ce lundi, les sites comme Amazon et Cdiscount se positionnent encore en force pour ces soldes d’hiver. Ils ont tous les deux un espace dĂ©diĂ© qui permet d’acheter Ă bas coĂ»t, sans aucun vrai risque. Les plus grandes marques sont reprĂ©sentĂ©es comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus : Huawei, Samsung, Apple, Philips, Bose ou encore Lenovo et HP font partie de ceux qui sont en soldes. Les produits aussi populaires que les TV, ordinateurs, smartphones ou encore tout le petit Ă©lectromĂ©nager est en forte promotion chez tous les grands marchands citĂ©s.

Par ailleurs, tous les grands acteurs du e-commerce en ligne offrent une pĂ©riode de 14 jours pendant laquelle le client peut se rĂ©tracter s’il n’est pas entièrement satisfait par le produit. Il n’aura qu’Ă le renvoyer, gratuitement. Ce n’est pas parce qu’il achète en soldes qu’il n’a pas le droit Ă la mĂŞme garantie que d’habitude. Sur Amazon ou Cdiscount, les procĂ©dures pour renvoyer les colis sont largement facilitĂ©es et organisĂ©es – les marchands sont habituĂ©s Ă gĂ©rer ce type de retours.

