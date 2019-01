Soldes 2019 : 5 offres flash à ne pas surtout rater ce lundi 🔥

Les soldes sont un art, et les cyber-marchands y sont parfaitement habituĂ©s : pour ce nouvel Ă©pisode des soldes d’hiver 2019, les e-commerçants comme Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty, Boulanger et consorts s’adaptent afin d’offrir pendant les 6 semaines des promotions en continu avec des pourcentages de remise encore plus Ă©levĂ©s que lors des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. Ci-dessous, les marchands participant aux soldes d’hiver :

Au delĂ de la liste des participants aux soldes d’hiver, le travail est loin d’être terminĂ© pour le client final : avec plusieurs centaines de milliers de rĂ©ductions sur chaque site marchand en temps rĂ©el, il faut savoir faire le tri pour ne conserver que les offres les plus convaincantes. Si Cdiscount a officialisĂ© pas moins de 3 millions de produits en promotion, Amazon est un peu en retrait cette annĂ©e. Pour vous faciliter le travail de recherche, voici la liste des produits en soldes qui sont les plus populaires chez ces marchands sur internet :

Soldes 2019 : ventes flash en live

Dernière mise à jour : 8h08, 14 janvier 2019

Ce lundi est aussi pertinent que ce week-end

Les e-commerçants avaient jurĂ© qu’ils sortiraient le grand jeu pendant cette pĂ©riode de soldes d’hiver 2019, et il faut dire qu’on est servi. Les soldes ont officiellement dĂ©butĂ© le 9 janvier 2019 partout en France, et les cyber-marchands comme Amazon ou Cdiscount et Fnac ont immĂ©diatement emboitĂ© le pas. Comme chaque annĂ©e, le premier week-end a Ă©tĂ© un vrai succès. Et ce lundi encore, on retrouve de très belles remises sur les plus grandes marques du moment.

Cela implique qu’il reste encore de nombreuses marques avec des promos significatives sur des produits phares. Par la suite, les stocks risquent de s’épuiser, et les plus grandes marques ne seront plus disponibles pour les dĂ©marques ultĂ©rieures. En effet, il reste gĂ©nĂ©ralement que des produits moins sollicitĂ©s qui se voient ensuite appliquer une remise supplĂ©mentaire avec le temps – toujours pendant cette pĂ©riode de soldes.

Car les soldes vont s’Ă©taler sur un total de 6 semaines, jusqu’au 19 fĂ©vrier 2019. Cela laisse donc le temps aux marchands comme Cdiscount ou Amazon d’offrir toujours plus de promotions, Ă des prix toujours plus avantageux. Au total, cette pĂ©riode de soldes reprĂ©sente en moyenne 20% du chiffre d’affaires annuels d’un marchand.

Historiquement, c’est le secteur de la mode qui était le plus concerné par les soldes. Mais désormais, les géants comme Cdiscount ou Amazon ont également démocratisé les remises sur d’autres catégories comme l’électroménager, l’électronique et les jeux vidéo. Ce sont principalement sur ces trois catégories que ces leaders français du e-commerce vont miser.

Plusieurs sites avancent -75% pendant les soldes

Les remises sont toujours aussi impressionnantes, et on observe déjà certains produits en promotion jusqu’à -75% chez un marchand comme Cdiscount pendant les soldes. Les sites ont joué carte sur table, et la plupart des promotions pour ces soldes sont affichées depuis le premier jour sur leur plateforme marchande.

Cela implique qu’il n’y aura finalement que très peu de surprises par la suite sur de nouvelles promotions qui pourraient entrer. Néanmoins, Amazon et Cdiscount sont quand même spécialisés dans les ventes flash qui permettent d’obtenir un pourcentage de réduction supplémentaire sur une courte période de temps. Il faut donc revenir régulièrement afin de pouvoir obtenir la meilleure offre du moment. En ce moment, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, les grandes marques comme Microsoft, Samsung, Apple ou encore Philips sont en forte promotion jusqu’à facilement -50% chez ces marchands pendant les soldes. C’est le moment d’en profiter car les stocks baissent à vue d’œil, et ils seront beaucoup moins élevés ne serait-ce que le week-end prochain.

C’est pour cette raison que nous avons dédié une page aux soldes, et que nous mettons les réductions à jour en temps réel dans la liste ci-dessus. Avec des centaines de milliers de promos pendant les soldes, il est parfois difficile de trouver les meilleures offres.

Si les soldes sont aussi généreuses en matière de promotion, notamment sur le pourcentage de remise, c’est parce qu’elles sont rigoureusement contrôlées par le gouvernement qui fixe les règles pour tous les marchands. En effet, l’Etat autorise seulement pendant les soldes que les marchands comme Amazon, Cdiscount et consorts fassent des ventes à perte.

C’est donc pour cette raison que les pourcentages de remise sont plus élevés que lors de toute autre opération commerciale pendant l’année (French Days, Prime Day, Black Friday). Les marchands n’hésitent ainsi pas à baisser leurs tarifs sur des produits emblématiques pendant les soldes afin d’attirer une clientèle qui sera ensuite capable d’acquérir d’autres produits.

Autrement dit, si vous avez des achats à faire dans l’électroménager, l’électronique ou toute autre catégorie, c’est pendant les soldes qu’il faut le faire. Après la fin de ces soldes d’hiver 2019, il faudra attendre jusqu’à juin prochain pour voir un nouvel épisode de soldes (été). Entre temps, il n’y aura même pas d’opération importante comme un Prime Day (juillet) ou le Black Friday (novembre). Pour les achats de taille importante, il est ainsi recommandé de profiter des soldes sur Amazon ou Cdiscount pour faire les meilleures affaires.

Le client, vainqueur chez Amazon et Cdiscount

Dans tous les cas, ce n’est pas parce que l’on a le droite à une remise sur un produit pendant les soldes qu’on ne bénéficie pas du même traitement que lors d’une période normale. En l’occurrence, le client a toujours la possibilité de se rétracter sous une période de 14 jours suivants son achat s’il n’est plus satisfait par le produit. Ce dernier doit cependant être renvoyé en parfait état pour pouvoir être compensé.

Si vous voulez donc faire les meilleures affaires pendant ces soldes chez des marchands comme Amazon ou Cdiscount, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour trouver les meilleures offres en temps réel. Toute l’équipe se tient à disposition toute cette semaine pour vous relayer tous les bons plans du moment.

