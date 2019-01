Soldes Amazon Cdiscount : 7 offres choc pour la 3ème démarque 🔥

On a débuté la troisième démarque des soldes d’hiver 2019, et Cdiscount et Amazon sont toujours en place. Ces deux marchands n’hésitent pas à offrir des remises absolument exceptionnelles sur des milliers d’articles. Le premier a promis pas moins de 3 millions d’articles en soldes, et les réductions montent en ce moment jusqu’à -85%. Avant de rentrer dans le détail, voici une sélection des grands marchands partenaires de l’opération :

Que ce soit Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, les promotions sont encore plus généreuses pour les soldes d’hiver de cette année que lors des années précédentes. Alors que la fin d’année dernière a été ternie par les manifestation, les marchands espèrent se rattraper avec des promotions encore plus généreuses.

Et le début de la troisième démarque donne un nouveau coup de fouet aux remises. Ci-dessous, une sélection des offres choc pour ce mercredi chez les principaux marchands actifs en France.

Soldes d’hiver 2019 : offres pour ce mercredi

Les articles en promotion pour ces soldes d’hiver que nous avons listé ci-dessus sont de différents types : certaines remises sont des promotions en continu, qui ont été initiées au début des soldes, le 9 janvier dernier. Autrement dit, ces promotions expireront dès lors que les stocks seront écoulés – et les nouvelles démarques permettent d’obtenir un pourcentage de remise encore plus élevé. Chez Cdiscount par exemple, la troisième démarque permet d’économiser jusqu’à -85% sur une sélection de produits. Lors de la démarque précédente, le pourcentage maximum s’élevait à -80%

Le deuxième type de promotions pendant ces soldes est ce qu’on appelle aussi les ventes flash. Amazon et Cdiscount sont les deux grands leaders de ces promotions à durées limitées – et à stock limité. C’est donc une double contrainte à laquelle il faut faire face – mais en contrepartie on bénéficiera des meilleures réductions sur des produits très populaires. En ce moment, on peut voir des smartphones Huawei, OnePlus, Apple (iPhone) ou encore Samsung en forte promotion via des ventes flash sur Amazon. Quant à Cdiscount, il profite des soldes pour offrir des milliers de produits électroménagers en vente flash.

Les soldes chez Amazon et Cdiscount jusqu’à -85%

Ce mercredi matin, c’est officiellement la troisième démarque qui a débuté. Cela fait maintenant deux semaines que les soldes d’hiver 2019 ont commencé, et les promotions ne tarissent pas. Alors qu’on a tendance à voir les ruptures de stock augmenter en flèche – il semblerait que cette année les marchands comme Amazon ou Cdiscount ont prévu large. Il y a donc encore moyen de trouver de très belles remises sur des marques phares comme Philips, Apple, Bose, Whirlpool ou encore Dyson et Lenovo. D’une catégorie à une autre, les sites e-commerce ont tendance à adapter leur pourcentage de remise. Par exemple, chez Cdiscount, la remise sur de l’informatique monte jusqu’à -42% sur la catégorie pour cette troisième démarque des soldes.

Si les pourcentages de remise sont aussi élevés pendant les soldes, c’est qu’il y a bien une raison. En effet, les soldes sont les deux seules périodes de l’année lors desquelles les marchands en tout genre sont autorisés à vendre à perte. Ils peuvent donc aller au delà de leur marge sur les produits pour favoriser les ventes et ainsi vendre sous leur seuil de rentabilité. C’est ce qui explique que les réductions pendant les soldes sur Amazon ou Cdiscount sont plus généreuses que lors de tout autre événement commercial comme le Black Friday ou encore les French Days.

Avec les soldes, les marchands réalisent des performances exceptionnelles. En moyenne, tous types de commerçants confondues, les soldes d’hiver représentent pas moins de 20% de leur chiffre d’affaires annuel. Evidemment, il faut quand même reconnaître que la période pendant laquelle se déroulent les soldes d’hiver 2019 est plutôt longue puisqu’elle s’étale sur 6 semaines, du 9 janvier au 19 février 2019.

Mais encore une fois, plus on avance dans les démarques, moins le nombre de produits en promotion est élevé. En contrepartie, les remises peuvent être supérieures – mais c’est risqué d’attendre trop longtemps : encore aujourd’hui, certaines promotions sur Amazon ont expiré : il y avait un iPhone XR qui a été en réduction, mais les stocks sont partis à la vitesse de l’éclair.

Profiter au mieux des soldes d’hiver 2019

C’est donc aussi pendant les soldes d’hiver que l’on peut faire les meilleures affaires. Après cette opération, il faudra attendre de longs mois avant de revoir des remises aussi importantes sur des catégories aussi populaires que l’électroménager, la mode ou encore l’électronique. Sur ce dernier, des composants et périphériques sont en réduction jusqu’à -65% pour cette troisième démarque, ce qui est très généreux.

Face à Cdiscount, il faut aussi reconnaître que Fnac répond de manière convaincante pour les soldes avec les derniers ordinateurs de chez Lenovo ou HP qui sont en promotion jusqu’à -40%. Ces pourcentages de remise sont très généreux par rapport à ce qu’on a pu voir par le passé. Et la quantité de produits en réduction est elle aussi impressionnante : Cdiscount a promis pas moins de 3 millions de produits en réduction pendant les soldes d’hiver 2019. A titre de comparaison, Amazon qui a survolé le Black Friday, s’était contenté d’un million de bons plans. On est donc très loin devant les autres opérations commerciales que l’on a pu voir par le passé.

Tous les trois millions de produits en réduction pendant les soldes sur Cdiscount ne sont pas affichés – et ce n’est pas non plus le cas sur Amazon. Les ventes flash représentent une quantité importante de bons plans qui viennent au fil des jours. Cela force ainsi les français à revenir régulièrement sur les plateformes marchandes pour voir les dernières offres.

C’est aussi pour cette raison que nous avons mis en place cette page qui permet de consulter en temps réel les bonnes affaires chez Amazon, Cdiscount, Darty ou encore la Fnac. C’est le moment d’en profiter pour ce début de troisième démarque des soldes : après, il sera peut-être trop tard.

