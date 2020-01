Soldes Amazon, Cdiscount : 7 offres choc jusqu’à -80% ce lundi 🔥

Pour cet Ă©pisode de soldes, Amazon et Cdiscount se positionnent en force avant mĂŞme le dĂ©marrage officiel de l’opĂ©ration. Ce lundi, ce sont des milliers de promos que l’on peut observer tous les grands sites e-commerce français. Nous tenons ci-dessous une liste dĂ©taillĂ©e en temps rĂ©el, avec les meilleurs prix en temps rĂ©el sur les produits les plus populaires.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Dernière mise à jour : lundi 6 janvier, 8h06

Les soldes d’hiver sont l’Ă©vĂ©nement le plus populaire de l’annĂ©e, devant ceux d’Ă©tĂ©. Les plus belles promotions sont observĂ©es pendant les soldes sur Amazon, Fnac, Darty ou encore Cdiscount. Les e-commerçants sont autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte, ce qui contribue Ă faire monter les pourcentages de remise. Les premiers jours sont clĂ©s, il ne faut donc pas rater les bonnes affaires en cours. Cette annĂ©e, l’Ă©vĂ©nement dure moins longtemps, c’est d’autant plus urgent.

Les soldes emmenés par Amazon et Cdiscount

Pour ces soldes, Amazon et Cdiscount seront encore une fois en tĂŞte de toutes les ventes. Ces deux marchands en ligne sont par ailleurs les deux leaders sur le marchĂ© français. Avec leur force de frappe et les milliers de promotions qu’ils avancent tout du long de l’annĂ©e – mĂŞme avant les soldes – ils sont incontournables. Les remises gĂ©nĂ©reuses font que la concurrence a du mal Ă s’organiser pour rĂ©pondre.

Si Amazon est peut-ĂŞtre un peu moins actif sur les soldes, c’est parce que le marchand amĂ©ricain affectionne particulièrement ses Ă©vĂ©nements comme le Prime Day ou encore le Black Friday. Les marchands français comme Cdiscount, Boulanger, Fnac ou Darty font en revanche des soldes un Ă©vĂ©nement crucial. Le premier jour des soldes d’hiver est d’ailleurs l’un des jours oĂą ils gĂ©nèrent le plus important volume de chiffre d’affaires.

Si les soldes d’hiver sont plĂ©biscitĂ©s par Amazon, Cdiscount ou Fnac, les soldes d’Ă©tĂ© fonctionnent nettement moins bien. C’est donc le bon moment en janvier de faire des Ă©conomies sur tous types de produits, depuis l’Ă©lectronique en passant par la literie, la maison, la dĂ©coration, le bricolage ou la mode. Historiquement, les soldes recouvrent toutes les catĂ©gories de produits, ce qui renforce sa popularitĂ©.

Que ce soit dans les boutiques physiques classiques ou sur Amazon, les soldes sont devenus une opĂ©ration que tous les français connaissent. Pour amĂ©liorer leur qualitĂ© face Ă un Black Friday, le gouvernement a limitĂ© la pĂ©riode de soldes Ă 4 semaines avec la loi Pacte qui est passĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e 2019. C’est donc la première annĂ©e oĂą ils ne dureront plus 6 semaines, mais seulement 4. Pour cet hiver, cela se dĂ©roulera donc du 8 janvier au 4 fĂ©vrier 2020, sans interruption.

Les rĂ©ductions les plus gĂ©nĂ©reuses de l’annĂ©e

Si les soldes Amazon et consorts sont aussi populaires, c’est parce que les affaires Ă saisir sont vraiment incroyables. Jamais pendant l’annĂ©e on ne peut voir des rĂ©ductions aussi sĂ©duisantes. La raison est simple : c’est la seule pĂ©riode oĂą les marchands peuvent rĂ©ellement vendre Ă perte. Historiquement, c’Ă©tait pour vider leur stock d’invendus. Aujourd’hui, c’est plutĂ´t pour attirer et fidĂ©liser les clients français.

Si les plateformes peuvent donc faire des pertes sur certains produits pendant les soldes, Amazon, Cdiscount ou Fnac savent que l’acquisition de nouveaux clients et la fidĂ©lisation est un argument clĂ© sur le long terme. En offrant des prix minis sur les marques populaires partout dans le monde, ils s’assurent de la visibilitĂ©. Par ailleurs, les marchands espèrent compenser les pertes avec des ventes sur d’autres articles Ă plus forte marge.

Si vous n’avez pas le temps de faire les soldes sur Amazon, Fnac et Darty, nous avons fait cette liste plus haut. Elle regroupe toutes les bonnes affaires sur les produits les plus en vogue en ce moment. Attention, le stock est toujours limitĂ© – et le rĂ©approvisionnement ne se fait pas durant les soldes : quand c’est fini, c’est fini. Il faut donc saisir la moindre occasion de faire des Ă©conomies sur des rĂ©fĂ©rences dont on a vraiment besoin.

Comme vous pouvez le voir par vous mĂŞme dans notre liste plus haut, il y a deux types de produits en promotion : soit des grandes marques, sur lesquelles on peut voir jusqu’Ă 30%, voire 40% d’Ă©conomies. Ensuite, on a des produits sans marque forte (qui sont toutefois utiles) et qui voient leur prix chuter parfois jusqu’Ă -80%. C’est donc Ă vous de faire le tri et voir ce qui vous intĂ©resse le plus.

Sans rentrer dans le dĂ©tail de l’offre de chacun des marchands, les soldes Amazon incluent vraiment toutes les catĂ©gories. Cela va de l’Ă©lectronique en passant par la mode, l’informatique, le jardinage ou encore la beautĂ©. Il y en a pour tous les goĂ»ts, ce sont très sincèrement des milliers d’offres valables pour ce dimanche dĂ©jĂ . Pour ceux qui ont un produit en tĂŞte, mieux vaut le taper dans la barre de recherche pour voir s’il est Ă©ligible Ă une rĂ©duction.

Amazon en trombe avant les soldes

De manière assez intĂ©ressante, c’est Amazon qui se distingue avant les soldes avec de belles promotions. Pendant les soldes, c’est assurĂ©ment Cdiscount qui prendra le lead comme c’Ă©tait le cas l’annĂ©e passĂ©e. Le marchand en ligne basĂ© Ă Bordeaux capitalise beaucoup sur cette opĂ©ration de janvier pour rattraper son retard sur Amazon, qui est moins agressif sur la pĂ©riode.

Tout au long des soldes, entre les ventes flash et les expirations, nous vous invitons Ă revenir sur cette page. Vous pourrez ainsi dĂ©couvrir tout au long de l’opĂ©ration les dernières ventes flash en cours. C’est un bon moyen pour ne pas rater les meilleures offres de ce dĂ©but d’annĂ©e. Une fois que les soldes d’hiver Amazon et Cdiscount seront passĂ©s, il faudra attendre les French Days Ă la fin avril pour espĂ©rer avoir des remises en plus.

