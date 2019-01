Soldes Amazon et Cdiscount : 7 offres choc pour ce samedi 🔥

Les soldes d’hiver pourraient bien compenser la fin d’année difficile pour les marchands. Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les autres e-commerçants comptent également tirer leur épingle du jeu avec des promotions exceptionnelles sur une grande partie de leur inventaire. Ces remises ne sont pas durer puisqu’elles conditionnées par les stocks. Avant de rentrer dans les bons plans de ce samedi, voici les acteurs qui participent aux soldes d’hiver 2019.

Chaque années, les soldes d’hiver permettent de réaliser des économies colossales sur tous types de produits. Les sites généralistes comme Amazon ou encore Cdiscount sont prêts et inondent le marché de centaines de milliers de promotions. Dans le cas du dernier, ce sont 3 millions de références qui seront en réduction d’ici à la fin des soldes. En attendant, voici les meilleures offres du moment :

Soldes : le top des offres en live

Mise à jour : 19 janvier, 08h40

Les produits en forte réduction pour les soldes ci-dessus sont disponibles chez les plus grands e-commerçants comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty. Ces offres sont toujours conditionnées par une limite de stock – et elles sont également parfois aussi limitées par le temps. C’est le principe des ventes flash qui ne durent que quelques heures après quoi elles disparaissent.

Pendant les soldes, c’est aussi pendant les ventes flash que l’on retrouve les pourcentages de remise les plus élevés. Cela veut dire en parallèle qu’il faut scruter en permanence les sites marchands pour voir quand les produits sont en vente flash. C’est parfois un peu compliqué, et c’est pour cela que nous vous avons préparé une liste des meilleures offres en temps réel pendant les soldes. Elle est mis à jour régulièrement, et regroupe les meilleurs bons plans de tous les marchands. N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour retrouver les bonnes affaires du jour.

Soldes : Amazon ou Cdiscount, qui choisir ?

D’une période de promotions à une autre, les acteurs ne sont pas toujours les mêmes. S’il a fallu compter sur Amazon pour le Black Friday, c’est Cdiscount qui prend le lead sur ces soldes d’hiver – ainsi que sur les French Days. Le marchand généraliste français a promis qu’il mettrait plus de 3 millions de références en réduction pour cette nouvelle période de soldes en 2019. C’est trois fois plus que ce qui était en promotion sur Amazon lors du vendredi noir de novembre dernier.

Mais ce qui est le plus impressionnant pour ces soldes chez Cdiscount, c’est que l’e-commerçant a prévu d’offrir des remises qui montent jusqu’à -80% sur des produits de qualité. Il a mis en place sur son site un système de catégorisation des articles qui permet de voir pour chaque thématique les pourcentages de remise associés. Pour cette seconde démarque, on peut retrouver par exemple jusqu’à 60% de remise sur l’électroménager ou encore -50% sur de l’informatique. Pour les soldes chez Cdiscount, vous pouvez retrouver tous types de produit en réduction – un peu comme chez Amazon.

Si les pourcentage de remise sont aussi élevés pendant les soldes, c’est qu’il y a bien une raison. En effet, les marchands français ont l’interdiction de vendre à perte hors période de soldes. Ils peuvent donc uniquement s’appuyer sur les soldes d’hiver et d’été pour écouler les produits qu’ils n’arrivent pas à vendre avec des pourcentages élevés.

Les soldes d’hiver représentent 20% des revenus

La période des soldes d’hiver est un moment crucial pour tous les marchands – encore plus après les manifestations qui ont eu lieu en France et qui ont pénalisé les commerces. Que ce soit les boutiques physiques ou sur internet, les soldes d’hiver représentent environ 20% des revenus des marchands – ce qui n’est pas négligeable. Pour atteindre ces volumes, ils sont obligés de faire des promotions conséquentes pour attirer du monde. Et c’est ce qu’on voit actuellement chez les Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty qui se battent pour séduire les clients.

Pendant les deux premières semaines des soldes, vous aurez l’opportunité de retrouver des milliers de produits très populaires en promotion, et qui concernent les plus grandes marques du marché : Bose, Philips, Samsung, Huawei ou encore Apple offrent des promotions lors des soldes chez les plus grands marchands en ligne. Les remises sont généralement encore plus généreuses que dans les boutiques physiques qui sont forcément plus limitées par les stocks.

Que ce soit les boutiques physiques ou les marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount, Darty ou Boulanger, il faut savoir que le client bénéficie des mêmes avantages que lorsque ce ne sont pas les soldes. Autrement dit, il bénéficie au moins d’une période de 14 jours pendant laquelle il peut se rétracter de son achat, même s’il l’a acheté en solde. Encore une fois, la grande difficulté pendant les soldes Amazon ou Cdiscount est de ne pas voir le produit que l’on cherche expirer de sa promotion.

Nous en sommes déjà à la deuxième démarque des soldes, et les premières ruptures de stock se font sentir. Il est conseillé de partir sur son produit en promotion au plus vite car les démarques supplémentaires ne rajoutent pas beaucoup de réduction. Par exemple, sur l’électroménager de Cdiscount, il y a eu une augmentation de 5% de remise entre la première et deuxième démarque pour ces soldes d’hiver 2019.

Pour voir toutes les promotions pour ces soldes Cdiscount, c’est ici :

