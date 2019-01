Soldes Amazon : 7 offres flash qui vont expirer ce vendredi soir 🔥

Les soldes ont débuté depuis la semaine dernière, et les promotions sont aussi généreuses qu’au premier jour et l’offre reste encore abondante. Que ce soit Amazon, Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount, ces acteurs contribuent largement au succès de l’opération qui se déroule sur 6 semaines entre janvier et février. Les remises vont parfois jusqu’à -80% chez quelques marchands, et les produits populaires ne sont pas en reste. Avant de vous donner les meilleurs bons plans qui expirent déjà ce vendredi soir à minuit, vous trouverez d’abord les principaux participants aux soldes 2019.

Si vous allez sur les sites que nous vous avons indiqué ci-dessus, vous verrez qu’il y a des centaines de milliers de promotions et qu’il est assez difficile de déterminer lesquelles sont les plus intéressantes pendant ces soldes d’hiver. Il faut donc s’armer de patience pour dénicher sur chaque site les meilleures offres comme chez Amazon ou Cdiscount par exemple. Bien souvent, on retrouve d’ailleurs les mêmes pourcentages de réduction d’un site marchand à un autre. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné les offres qui sont populaires pour ces soldes sur Amazon et Cdiscount, avec les meilleures remises associées.

Soldes : le top des offres en live

Mise à jour : 18 janvier, 12h34

Pendant cet épisode des soldes d’hiver, on retrouve 2 grands types de promotions chez des marchands tels que Amazon et Cdiscount. D’une part, il y a les promotions en fil rouge tout au long de l’opération. Autrement dit, ces références restent toujours en promotion tant qu’il n’y a pas de rupture de stock chez le marchand. Au fil des démarques, il est même possible d’avoir des remises plus importantes.

Voici les remises pendant les soldes d'hiver Cdiscount :

D’autre part, il y a les ventes flash. Ces dernières sont des opérations coup de poing qui sont menées sur quelques heures, ou au maximum sur la journée : bien souvent, elles expirent à minuit – ce qui est le cas pour celles de ce vendredi. Les offres flash sur Amazon et Cdiscount permettent d’obtenir des remises encore plus importantes pendant les soldes – mais cela oblige à être très réactif. Dans la liste ci-dessus, il y a plusieurs ventes flash qui expirent sous peu, et qu’il faut donc saisir au plus vite. C’est aussi pour cette raison que nous mettons à jour régulièrement ces meilleures offres des soldes afin de vous permettre d’avoir une visibilité claire sur les produits en forte promotion.

Le top de toutes les offres lors des soldes

On peut voir les remises qui montent particulièrement haut deux fois par an : pendant les soldes d’hiver et pendant les soldes d’été. Ce n’est pas une coïncidence, mais bien une règle qui a été définie par le gouvernement. En effet, les marchands ne sont pas autorisés à vendre leur stock à perte en dehors de ces périodes. Pour le Black Friday, les French Days ou encore le Prime Day, les sites e-commerce n’ont donc pas le droit de réduire les tarifs de sorte à ce qu’ils passent dans le rouge.

En revanche, les soldes sont l’occasion de voir des remises bien supérieures aux marges des marchands : Amazon ou Cdiscount n’hésitent pas à casser les prix sur certains de leurs produits et offrir ainsi des remises jusqu’à -80%. Evidemment, toutes les catégories de produits ne sont pas forcément concernées, mais mêmes les catégories les plus populaires ont de très belles promotions. Par exemple, pendant cette deuxième démarques des soldes d’hiver, Cdiscount offre -60% sur une grande partie de l’électroménager – une catégorie qui est parmi les plus populaires pendant les soldes. L’informatique est en solde jusqu’à -50% sur certains produits.

Les volumes de références en réduction entre les soldes et une journée comme Black Friday sont également incomparables : par exemple, si Amazon a réalisé pas moins d’un million de promotions lors de la journée en novembre dernier, Cdiscount a lui seul a promis plus de 3 millions de produits en réduction pour les soldes d’hiver de cette année. Autrement dit, si vous cherchez un produit actuellement, la probabilité qu’il soit en solde est assez élevé.

Amazon et Cdiscount ont des promos flash

Ces dernières années, Amazon et Cdiscount se sont imposés comme les 2 grands leaders de la vente en ligne, toutes catégories confondues. Les deux marchands vont au delà de l’électronique et l’électroménager et ils couvrent absolument toutes les catégories de produits. Pendant les soldes, elles sont pour la quasi-totalité en promotion. Pour séduire toujours plus de monde, Amazon et Cdiscount ont recours à des ventes flash qui impliquent que les clients reviennent régulièrement.

Sur Amazon, il y a des ventes flash qui s’étalent sur la journée, tandis que d’autres s’affichent pendant quelques heures avec un compte à rebours. Pendant les soldes, vous pouvez retrouver ces ventes exceptionnelles avec des remises encore supérieures à la moyenne directement sur la page dédiée aux promotions et aux soldes sur Amazon. Chez Cdiscount, les ventes flash durent généralement toute une journée. C’est pour cette raison qu’il y a aussi souvent des nouveaux produits qui sont mis à jour chaque jour à minuit sur le site marchand.

Que ce soit Amazon ou Cdiscount, tous les deux offrent des programmes de fidélité à l’année à leurs clients. Moyennant un forfait annuel de quelques dizaines d’euros, il est possible d’accéder à la livraison en une journée gratuite, et aussi avoir un accès à des promotions (pendant les soldes ou autre) avant le reste des clients. C’est donc une solution qu’il faut considérer si l’on achète régulièrement sur ces plateformes. Cela peut être très vite remboursé.

Les soldes 2019 vont vers un nouveau succès ?

Cette année, les soldes d’hiver pourraient bien atteindre un nouveau record. Alors que les ventes ont été pénalisées à la fin de l’année dernière par les manifestations qui ont eu lieu en France, les commerçants (et les e-commerçants) n’hésitent pas à augmenter les pourcentages de remise pour compenser le manque à gagner des derniers mois – et surtout écouler leur stock avant l’été.

C’est donc le moment pour faire ses courses en bénéficiant d’une remise intéressante pendant les soldes. Il faut savoir que plus on avance dans les démarques, plus les remises sont intéressantes. Mais en parallèle, le stock des produits en promotion s’effrite – il faut donc être particulièrement réactif si l’on souhaite profiter des meilleures remises. D’ici à la fin de ce week-end, les soldes auront vu la plupart des produits les plus populaires être en rupture, il faut donc se dépêcher pour en profiter maintenant.

Pour voir les meilleures offres qui expirent vendredi pour les soldes :

