Soldes Amazon, Cdiscount : 7 offres irrésistibles pour samedi matin 🔥

Nous sommes Ă la seconde dĂ©marque pour ces soldes Amazon et Cdiscount. C’est le moment favori pour les marchands en ligne de sortir de nouvelles promotions plus intĂ©ressantes les unes que les autres. De ce fait, on retrouve des offres sur les plus grandes marques avec des rabais de plus en plus Ă©levĂ©s. Afin de vous guider dans cette marĂ©e de bonnes affaires, nous avons prĂ©parĂ© une liste complète de bons plans disponibles pendant les soldes d’hiver.

Pendant les soldes, Amazon et Cdiscount se livrent une bataille sans fin pour savoir qui aura les meilleures offres. Alors que nous sommes en plein dans cette deuxième dĂ©marque, les deux marchands continuent le combat Ă coups de promotions toujours plus impressionnantes. D’un cĂ´tĂ© comme de l’autre, les Ă©quipes sont spĂ©cialisĂ©es dans les promos flash agressives. Ces promotions ont la particularitĂ© d’ĂŞtre très limitĂ©es par le stock et par le temps. Depuis ce matin, toutes les offres ont Ă©tĂ© renouvelĂ©es, et elles sont principalement concentrĂ©es sur les plus grandes marques du moment.

Les soldes franchissent des records sur Amazon et Cdiscount

Au cours des dernières annĂ©es, le français Cdiscount a rĂ©ussi Ă Ă©galer voire Ă devancer son principal concurrent : Amazon. Toutefois le gĂ©ant amĂ©ricain n’a pas dit son dernier mot et ne compte pas se faire marcher dessus lors de cette Ă©dition hivernale 2020. Contrairement Ă d’autres Ă©vĂ©nements comme le Black Friday, pendant les soldes les marchands sont lĂ©galement habilitĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte, conformĂ©ment aux directives publiĂ©es par le gouvernement. C’est en partie grâce Ă cela que nous pouvons profiter de telles promotions.

De ce fait, nous constatons que les soldes Amazon et Cdiscount offrent des prix bien en dessous de ce qu’on a pu voir pendant le Black Friday. De plus, cette annĂ©e la durĂ©e des soldes a Ă©tĂ© revue Ă la baisse puisqu’il n’y a plus que 4 semaines de promotions au lieu de 6. Cette nouveautĂ© force les commerçants Ă prĂ©senter plus d’offres sur un laps de temps restreint, avec le mĂŞme volume de stock Ă Ă©couler.

Pour ces soldes d’hiver, Amazon a lancĂ© les hostilitĂ©s en lançant de belles promotions sur des marques comme Bose, Apple ou encore Microsoft. Cependant, Cdiscount n’a pas tardĂ© Ă rĂ©pondre avec son fameux bon de rĂ©duction de 10% sur tous les produits de la marque Apple. Cette annĂ©e, les premiers jours ont Ă©tĂ© assez calmes, mais cette deuxième semaine est remplie d’offres bien plus intĂ©ressantes. Si vous n’avez pas le temps de fouiller ces sites pendant des heures, vous pouvez jeter un oeil Ă notre liste.

Cette liste est un bon moyen d’avoir une rapide idĂ©e de ce qui se fait pendant les soldes Amazon et Cdiscount, sans avoir Ă y consacrer trop de temps. En seulement quelques minutes, vous consultez les offres les plus allĂ©chantes de ces sites e-commerce.

Comment ne louper aucune offre ?

Comme souvent, notre sĂ©lection de produits en soldes lors de cette deuxième dĂ©marque tourne principalement autour de l’Ă©lectronique. Toutefois, Amazon et Cdiscount proposent des promotions sur l’ensemble de leurs catĂ©gories. Historiquement, les soldes d’hiver ont d’abord dĂ©butĂ© avec la mode, une thĂ©matique encore omniprĂ©sente aujourd’hui.

Que ce soit Cdiscount ou Amazon, les soldes permettent d’obtenir des remises très Ă©levĂ©es. Certains produits bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ de remises allant jusqu’Ă -75% voire -80%. Dès le dĂ©but de la deuxième dĂ©marque, Cdiscount a augmentĂ© les rĂ©ductions d’environ 5% sur une grande partie de son inventaire. Attention, car devant de telles promotions, les stocks seront rapidement Ă©puisĂ©s et pas renouvelĂ©s.

Toutes les grandes marques comme Apple, Samsung, LG ou Sony sont en soldes et connaissent un succès phénoménal. Il va donc falloir être très réactif dès lors que vous apercevez une promotion qui vous séduit. Pour être totalement transparent avec vous, une énorme quantité de stock a déjà été écoulée la première semaine, Amazon et Cdiscount ne pourront pas proposer de telles remises sur des produits haut de gamme pendant toute la durée des soldes.

Il faut aussi rester lucide, les produits premium et les plus apprĂ©ciĂ©s du moment ne bĂ©nĂ©ficient pas de 80% de remise lors de ces soldes. Amazon et Cdiscount tentent d’offrir des promotions pouvant aller jusqu’Ă -10% et -40% sur ces rĂ©fĂ©rences-lĂ , ce qui est dĂ©jĂ convaincant sur les prix affichĂ©s Ă l’origine. Pour ceux qui veulent Ă©conomiser quelques centaines d’euros facilement, c’est le moment de sauter sur les diffĂ©rentes occasions qui se prĂ©sentent.

Des stocks de plus en plus faibles

Plus les soldes avancent, plus les ruptures de stock sont frĂ©quentes. C’est pourquoi il faut savoir ĂŞtre vif quand on voit une promotion intĂ©ressante. Dites-vous que mĂŞme si vous achetez un produit un peu trop vite, Amazon et Cdiscount vous offrent une pĂ©riode de rĂ©tractation. Amazon propose un dĂ©lai de 30 jours pour changer d’avis, tandis que Cdiscount n’en propose que 15. Quoi qu’il en soit, c’est largement suffisant pour changer d’avis et obtenir un remboursement intĂ©gral.

Selon nous, le plus difficile pendant les soldes Amazon et Cdiscount est d’obtenir le bon produit Ă un prix intĂ©ressant. Dès lors que vous voyez une rĂ©duction qui vous correspond, il ne faut pas hĂ©siter. Dans notre sĂ©lection de bonnes opportunitĂ©s ci-dessus, nous avons mis le meilleur prix Ă travers les diffĂ©rentes plateformes e-commerce que nous avons scrutĂ©.

Tout au long de la journĂ©e, cette liste sera mise Ă jour, et si vous pouvez voir apparaĂ®tre de nouvelles promotions, vous verrez surtout les meilleures partir Ă très grande vitesse. Alors, n’attendez plus, mettez cette page dans vos favoris pour ne louper aucune promo.

